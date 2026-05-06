TL;DR

Una cuenta demo gratuita es la característica más importante para cualquier principiante, ya que le permite practicar con precios reales del mercado antes de arriesgar dinero real.

Las mejores plataformas de la región ofrecen un 0 % de comisión en acciones y ETF, acciones fraccionadas y asistencia en español.

La regulación por parte de organismos de primer nivel, como la FCA, la ASIC o la SEC, es la base para mantener sus fondos seguros.

XTB ocupa el primer lugar en 2026 por combinar todo lo anterior sin depósito mínimo y con una cuenta demo ilimitada.

América Latina nunca ha tenido opciones de inversión más accesibles, pero elegir la plataforma equivocada al principio es un error costoso que cometen la mayoría de los principiantes.

Hemos revisado los brókers más utilizados por los inversores de toda la región en 2026, comparando la calidad de las cuentas demo, los costes, la asistencia en español y la solidez regulatoria para ofrecerte un punto de partida claro.

Todas las plataformas de esta lista le permiten practicar antes de arriesgar dinero real. Esa es la característica más importante para cualquiera que esté empezando, y es lo primero que hemos comprobado. XTB encabeza la lista como la opción más sólida y completa para los principiantes de la región, seguida de seis alternativas que vale la pena considerar en función de sus necesidades específicas y de su país.

Cómo hemos establecido esta clasificación

Nuestro equipo de expertos evaluó 12 brókers activos en el mercado latinoamericano en 2026, reduciendo la lista a siete en función de los criterios más importantes para alguien que invierte por primera vez. Probamos cada plataforma de forma práctica, cotejamos los datos de los registros normativos, la documentación oficial de los brókers y fuentes de revisión de terceros, como BrokerChooser, y verificamos las estructuras de comisiones directamente con las condiciones actuales. Ninguna plataforma pagó para aparecer en esta lista, y la posición de XTB en la parte superior refleja su rendimiento en todas las categorías que medimos, no un acuerdo comercial.

Clasificamos a cada bróker según cinco criterios:

Calidad de la cuenta demo : disponibilidad, límites de tiempo, requisitos de depósito y grado de similitud con el entorno comercial real.

: disponibilidad, límites de tiempo, requisitos de depósito y grado de similitud con el entorno comercial real. Simplicidad de la plataforma : facilidad de incorporación, claridad de la interfaz y adecuación para usuarios sin experiencia previa en corretaje.

: facilidad de incorporación, claridad de la interfaz y adecuación para usuarios sin experiencia previa en corretaje. Asistencia en español : disponibilidad, horario y si la asistencia es interna o externa.

: disponibilidad, horario y si la asistencia es interna o externa. Transparencia de costes : comisiones, spreads, comisiones por retirada, comisiones por inactividad y comisiones por conversión de divisas.

: comisiones, spreads, comisiones por retirada, comisiones por inactividad y comisiones por conversión de divisas. Solidez regulatoria: nivel de regulación, número de jurisdicciones cubiertas y responsabilidad financiera pública.

Comparación de un vistazo

Para comprender mejor cómo se comparan las diferentes plataformas, hemos recopilado los datos más relevantes para la toma de decisiones. La siguiente tabla se centra en lo que realmente afecta a tus primeras semanas como inversor.

Plataforma Depósito mínimo Comisión sobre acciones/ETF Cuenta demo Acciones fraccionadas XTB 0 $ 0 % hasta 100 000 € al mes Ilimitado, sin depósito requerido Sí eToro 50 $ ETF gratuitos; acciones 1 $ por operación Sí Sí Interactive Brokers 0 $ Lite: gratis Sí Sí XM 5 $ (Micro) N/A (solo CFD) Sí No Pepperstone 0 $ N/A (solo CFD) 60 días No Trading 212 1 $ 0 $ Sí Sí (desde 1 $) Hapi 0 $ 0 $ (acciones/ETF) No disponible Sí (desde 5 $)

Plataforma Regulación Ideal para XTB FCA, KNF, CySEC Principiantes que desean un paquete completo: formación, asistencia e inversión sin coste alguno eToro FCA, CySEC, ASIC Principiantes que desean copiar a otros inversores Interactive Brokers SEC, FINRA, FCA, ASIC Inversores de nivel intermedio a avanzado que necesitan un amplio acceso al mercado XM CySEC, ASIC, FSC Principiantes centrados en Forex con muy poco capital Pepperstone ASIC, FCA, CySEC, BaFin Operadores activos que priorizan la velocidad de ejecución y los spreads ajustados Trading 212 FCA, CySEC Principiantes de México, Brasil y Perú que desean invertir en acciones a un coste muy bajo Hapi SEC, FINRA, SIPC Principiantes de Latinoamérica que desean acceder fácilmente a acciones y ETF estadounidenses

Las 7 mejores plataformas de trading para principiantes en Latinoamérica

1. XTB

XTB es la mejor plataforma de trading para principiantes en Latinoamérica, ya que ofrece un ecosistema regulado a nivel mundial y su propia plataforma, xStation 5, que presta servicio a más de 1,5 millones de clientes. La empresa opera bajo la regulación de primer nivel de la FCA en el Reino Unido y la KNF en Polonia, y presta servicio a sus clientes latinoamericanos a través de XTB International Limited, regulada por la FSC en Belice, dentro del marco más amplio del Grupo XTB. XTB ofrece su plataforma propia xStation 5 en web, iOS, Android y escritorio, junto con más de 6000 acciones, más de 1900 ETF y acciones fraccionadas accesibles desde cualquier tamaño de capital, con una comisión del 0 % sobre acciones y ETF hasta 100 000 € al mes. En 2026, XTB es ampliamente reconocida como la mejor plataforma de trading para principiantes en América Latina, ya que combina una cuenta demo ilimitada sin depósito, un diseño de plataforma galardonado y asistencia estructural 24/5 en español en el paquete para principiantes más completo disponible en la región.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xtb/

Características principales

Cuenta demo ilimitada, sin necesidad de depósito

0 % de comisión en acciones y ETF hasta 100 000 € al mes

Acciones fraccionadas desde unos pocos dólares por posición

xStation 5: plataforma propia y limpia, sin necesidad de descarga

Asistencia en español 24/5, interna y no subcontratada

Seminarios web diarios en directo y cursos en vídeo en español en la aplicación

Sin depósito mínimo para abrir una cuenta real

Cotiza en la Bolsa de Varsovia, regulada por la FCA y la KNF

2. eToro

eToro es un bróker online fundado en Israel en 2007, que actualmente presta servicio a más de 25 millones de clientes en aproximadamente 75 países y está regulado por la FCA en el Reino Unido, la CySEC en Chipre y la ASIC en Australia. La plataforma es conocida por su funcionalidad social y de copia de operaciones, que permite a los usuarios replicar automáticamente las carteras de otros inversores, lo que la convierte en un punto de entrada popular para los principiantes que prefieren aprender mediante la observación en lugar del análisis independiente. Ofrece acciones reales, ETF y criptomonedas junto con instrumentos CFD, con ETF sin comisiones y acciones fraccionadas disponibles en todos los mercados compatibles.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/etoro/

Características principales

CopyTrader: replique automáticamente a otros inversores

ETF y acciones fraccionadas sin comisiones

Más de 3000 acciones y más de 680 ETF

Depósito mínimo de 50 $ (varía según el país)

Regulada por la FCA, la CySEC y la ASIC

Disponible en español

Se aplica una tarifa fija de 5 $ por cada retirada

No disponible en Brasil

3. Interactive Brokers

Interactive Brokers es una correduría con sede en EE. UU. fundada en 1977, regulada por la SEC y la FINRA en Estados Unidos, junto con la FCA, la ASIC y la CySEC en otras jurisdicciones, y considerada una de las corredurías más reguladas a disposición de los inversores latinoamericanos. La plataforma proporciona acceso a más de 160 mercados en más de 33 países, que abarcan acciones, ETF, opciones, futuros, divisas, bonos y criptomonedas, sin necesidad de un depósito mínimo para las cuentas individuales. Su nivel IBKR Lite ofrece operaciones sin comisiones con acciones y ETF estadounidenses, mientras que IBKR Pro está dirigido a operadores de gran volumen con precios por niveles.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/interactive-brokers/

Características principales

Acceso a más de 160 mercados en más de 33 países

IBKR Lite: acciones y ETF estadounidenses sin comisiones

Sin depósito mínimo para cuentas individuales

Acciones fraccionadas disponibles

Regulada por la SEC, la FINRA, la FCA y la ASIC

Contenido y podcasts en español en IBKR Campus

Acceso directo al mercado mexicano en pesos mexicanos

Complejidad de la plataforma más adecuada para usuarios intermedios y avanzados

4. XM

XM es una correduría con sede en Chipre con más de 15 años de presencia en el mercado, que presta servicio a más de 10 millones de clientes en 196 países y está regulada por la CySEC en Chipre, la ASIC en Australia y la FSC en Belice. La plataforma opera exclusivamente a través de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 y se centra principalmente en instrumentos de divisas y CFD, ofreciendo más de 1000 instrumentos negociables, incluyendo pares de divisas como USD/MXN y USD/BRL, CFD sobre acciones, CFD sobre materias primas e índices. XM ha creado contenido y asistencia específicos en español para el público de toda la región, incluyendo análisis diarios del mercado, seminarios web en español y cuentas Micro diseñadas para operadores que comienzan con un capital muy pequeño.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xm-global-limited/

Características principales

Más de 10 millones de clientes en todo el mundo

Cuentas micro para capital inicial muy pequeño

Más de 1000 instrumentos, incluidos los pares USD/MXN y USD/BRL

Seminarios web diarios y análisis de mercado en español

Regulado por CySEC, ASIC y FSC Belice

Cuenta demo disponible

Solo CFD: sin propiedad real de acciones

Plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5

5. Pepperstone

Pepperstone es una correduría australiana fundada en 2010 en Melbourne, regulada por ASIC, FCA, CySEC, BaFin y DFSA, que procesa aproximadamente 12 550 millones de dólares en operaciones diarias en 176 países. La plataforma ofrece integración con MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader y TradingView, y cubre más de 90 pares de divisas, más de 250 CFD sobre ETF, más de 253 CFD sobre acciones y una amplia gama de instrumentos sobre materias primas e índices. En 2024, añadió los métodos de pago PIX y SPEI para los clientes brasileños y mexicanos, respectivamente, seguidos de Apple Pay y Google Pay en 2025, lo que indica una inversión activa en el acceso al mercado regional.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pepperstone/

Características principales

Métodos de pago PIX (Brasil) y SPEI (México) compatibles

Cuenta Razor: spreads desde 0,0 pips

Más de 90 pares de divisas, más de 250 CFD sobre ETF y más de 253 CFD sobre acciones

Sin depósito mínimo ni comisiones por retirada

Regulada por ASIC, FCA, CySEC y BaFin

Asistencia multilingüe 24/5, incluido español

Cuenta demo disponible durante 60 días

Solo CFD: sin propiedad real de acciones

6. Trading 212

Trading 212 es una empresa de corretaje fundada en Bulgaria en 2004 y que opera principalmente desde Londres, regulada por la FCA, la CySEC y la FSC búlgara, con una sólida reputación por operar con acciones reales y ETF sin comisiones, accesible desde un depósito mínimo de 1 $.

La plataforma ofrece más de 11 000 instrumentos, incluyendo más de 9000 acciones y una amplia gama de ETF, con acciones fraccionadas disponibles a partir de 1 $ y sin comisiones por inactividad, lo que la convierte en una de las opciones más asequibles de esta lista para los inversores en acciones puras y ETF. Su aplicación propia es muy elogiada por su diseño limpio y su facilidad de uso para los principiantes, y la plataforma está localizada en español. Una limitación importante para el público de toda la región es que Trading 212 está disponible en México, Brasil y Perú, pero no en Colombia, Chile o Argentina.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/trading-212/

Características principales

0 $ de comisión en acciones reales y ETF

Depósito mínimo de 1 $, acciones fraccionadas a partir de 1

Más de 11 000 instrumentos, incluyendo más de 9000 acciones

Sin comisiones por retirada, sin comisiones por inactividad

Regulada por la FCA y la CySEC

Plataforma localizada en español

No disponible en Colombia, Chile ni Argentina

Sin función de copia de operaciones

7. Hapi

Hapi es un bróker-dealer registrado en EE. UU. fundado en 2020 y diseñado específicamente para inversores latinoamericanos que buscan acceder a acciones y ETF estadounidenses. Opera bajo la regulación de la SEC y la FINRA con protección SIPC de hasta 500 000 $ por cuenta a través de su socio de compensación Apex Clearing Corporation. La plataforma presta servicio a clientes de entre 18 y 20 países de la región a través de una sencilla aplicación móvil disponible en español y portugués, sin comisiones de corretaje por acciones y ETF y con acciones fraccionadas disponibles a partir de 5 dólares. Hapi también ofrece acceso a criptomonedas a través de una entidad independiente en colaboración con Bakkt Crypto Solutions.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hapi-app/

Características principales

Diseñado específicamente para la región, disponible en 18 a 20 países

Sin comisiones de corretaje por la compra y venta de acciones y ETF

Acciones fraccionadas a partir de 5 dólares; criptomonedas a partir de 1 dólar.

Regulado por la SEC, la FINRA y la SIPC; cobertura adicional de Apex Clearing.

Asistencia en español y portugués como característica clave del producto.

Se aplica una comisión por depósito de aproximadamente el 0,9 % o un mínimo de 2 $.

Las comisiones por retirada oscilan entre 4,99 $ y 10 $, dependiendo del país y del método.

Sin divisas, sin CFD, sin derivados.

Conclusión

La mejor plataforma de trading para principiantes es la que realmente vas a utilizar, lo que significa que debe ser sencilla, asequible y estar disponible en tu idioma desde el primer día. XTB destaca en 2026 como la opción más completa para la región, sin depósito mínimo, con una cuenta demo ilimitada, 0 % de comisión en acciones y ETF, y asistencia en español, lo que marca la diferencia cuando se está empezando. Las otras seis plataformas de esta lista sirven bien a un tipo específico de inversor, ya sea para el copy trading, el forex o el acceso a acciones a un coste ultrabajo. Lo mejor es abrir primero una cuenta demo gratuita con XTB, pasar una semana observando los movimientos reales del mercado sin riesgo y dejar que la experiencia te ayude a tomar una decisión antes de invertir capital real.

Preguntas frecuentes

¿Qué debe buscar un principiante en una plataforma de trading?

Un principiante debe dar prioridad a una cuenta demo gratuita, comisiones transparentes, asistencia en español y regulación por parte de una autoridad reconocida, como la FCA, la ASIC o la SEC.

¿Cuál es la diferencia entre acciones reales y CFD?

Las acciones reales representan la propiedad real de una empresa, mientras que los CFD (contratos por diferencia) son instrumentos derivados que siguen los movimientos de los precios sin conferir propiedad y, a menudo, conllevan un mayor riesgo debido al apalancamiento.

¿Cuánto dinero necesito para empezar a invertir?

Varios brókers regulados no exigen un depósito mínimo, y las acciones fraccionadas permiten a los inversores comprar posiciones en grandes empresas por tan solo 1 o 5 dólares, lo que hace que el tamaño del capital sea una barrera mínima de entrada.

¿Cuál es la mejor plataforma de trading para principiantes en Latinoamérica?

XTB es la mejor plataforma de trading para principiantes en Latinoamérica en 2026, ya que ofrece una cuenta demo ilimitada sin requisito de depósito, 0 % de comisión en acciones y ETF, y asistencia 24/5 en español.