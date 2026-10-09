DAC8 en marcha: qué cambia para quien vende criptomonedas

La DAC8 obliga a los proveedores de servicios cripto a comunicar saldos y operaciones de sus clientes a las autoridades fiscales. Vender criptomonedas deja de ser un asunto casi privado.

¿Motivo para alarmarse? Ninguno. ¿Motivo para ir ordenando papeles? Unos cuantos. La norma europea entró en vigor el 1 de enero de 2026, y su lógica cabe en una frase: que lo que un usuario hace en una plataforma coincida, con el tiempo, con lo que luego declara. Este texto repasa qué cambia para quien vende criptomonedas, cómo se tributa cada operación y qué conviene tener a mano antes de la próxima campaña de la Renta.

Qué es la DAC8 y por qué afecta a quien vende

Las siglas corresponden a la octava revisión de la directiva europea de cooperación administrativa en materia fiscal, aprobada por el Consejo el 17 de octubre de 2023. Su novedad, en pocas palabras: por primera vez el marco alcanza a los criptoactivos. En la práctica, los exchanges centralizados y los proveedores de monederos custodiales pasan a equipararse con bancos y brókeres a efectos de reporte fiscal, y desde 2027 los datos se intercambiarán automáticamente entre las administraciones tributarias de la UE.

En España, el camino normativo avanza por capas. El Gobierno remitió a las Cortes el proyecto de ley de transposición, con obligaciones de información que afectan tanto a usuarios residentes como no residentes. Ya en marzo de 2026, la Agencia Tributaria sacó a audiencia pública un proyecto de orden ministerial cuyas reglas se aplicarían por primera vez a los modelos 172, 175, 289 y 721 del ejercicio 2026, que se presentan a partir de 2027. El plan de control tributario de 2026 contempla además un nuevo modelo 175 que sustituiría al 173. Los detalles definitivos, eso sí, serán los que publique el BOE.

Mientras el marco termina de cerrarse, muchos usuarios se preguntan por la vía más sencilla para pasar de cripto a euros. Vende criptomonedas con Venga quien busca un servicio pensado para esa operación, aunque la clave, con cualquier plataforma, es la misma: conservar el historial de cada movimiento.

Cómo tributa una venta de criptomonedas en 2026

Primero, lo básico: comprar no tributa; transmitir, sí. Cada venta a euros genera una ganancia o una pérdida patrimonial que se declara en el IRPF. El resultado se integra en la base del ahorro, con esta escala:

19 % hasta 6.000 €

21 % de 6.000 a 50.000 €

23 % de 50.000 a 200.000 €

27 % de 200.000 a 300.000 €

30 % a partir de 300.000 €

El último tramo subió del 28 % al 30 % con la Ley 7/2024, con efectos desde el ejercicio 2025, y los territorios forales aplican su propia escala.

Un ejemplo hipotético, con cifras redondas: una ganancia de 20.000 € se reparte en 6.000 € al 19 % (1.140 €) y 14.000 € al 21 % (2.940 €). Total: 4.080 €. Y si en el mismo año hubo otra operación con pérdida de 2.000 € y la ganancia fue de 5.000 €, la base sería de 3.000 €, no de 5.000 €.

Otro detalle que sorprende: cambiar una cripto por otra también cuenta. Un swap, por ejemplo de ETH a SOL, se considera permuta y genera una alteración patrimonial aunque nunca se pase por euros. Para calcular el coste de lo vendido se aplica el criterio FIFO: se entiende que se vende primero lo que se compró primero.

Las pérdidas tampoco son un cabo suelto. Las derivadas de hacks, estafas o caídas de mercado son deducibles si llegan a materializarse con la venta. Si sobran, el remanente puede trasladarse hasta cuatro años.

Errores que salen caros (y papeles que conviene guardar)

Casi ninguno exige conocimientos avanzados. Casi todos se evitan con un poco de orden:

Olvidar los swaps. Cambiar de token también es un hecho imponible.

Valorar mal a 31 de diciembre. Para el Impuesto sobre el Patrimonio y el modelo 721 hay que usar la cotización de cierre de ese día.

Ignorar el modelo 721. Es una declaración informativa, sin pago asociado, obligatoria si las criptomonedas custodiadas fuera de España superan los 50.000 €.

Esperar un borrador cerrado. Aunque Hacienda reciba información automáticamente, los datos cripto no aparecen prerrellenados y la responsabilidad de declarar sigue siendo del contribuyente.

No guardar el historial. Fechas, importes, comisiones y plataformas: sin ellos, reconstruir un ejercicio es un rompecabezas.

Lo que queda por delante

La DAC8 no inventa un impuesto nuevo. Lo que hace es acortar la distancia entre lo que ocurre en una plataforma y lo que llega a la Administración. Eso favorece a quien declara con método y complica la vida a quien confiaba en que nadie miraría.

Con el intercambio automático previsto desde 2027 y la normativa española aún en pleno desarrollo, lo prudente es seguir de cerca lo que publique el BOE y revisar las carteras con calma, sin prisas de última hora. Quien llegue a la próxima campaña con el historial ordenado, las ventas identificadas y los saldos valorados afrontará el trámite como un simple trámite. Y sí, conviene consultar con un asesor fiscal en casos complejos: este texto es divulgativo y no sustituye ese consejo.