Trading algorítmico: la nueva forma de tomar decisiones en los mercados

En medio de un clima político convulso y un contexto económico volátil, las inversiones online han ganado terreno entre los españoles y españolas en los últimos años. Después de todo, han sido tantas las ventajas técnicas y nuevas herramientas que han surgido del sector Fintech, que ingresar a los mercados financieros es mucho más sencillo que antes.

En esa dirección, podemos afirmar que el trading algorítmico ha ganado protagonismo entre los inversores nacionales, sobre todo entre aquellos que buscan un sistema sólido para sus estrategias. Ahora bien, tal y como veremos a continuación, la automatización también requerirá de conocimientos, pruebas previas y una gestión del riesgo por parte del inversor.

En el siguiente artículo, entonces, nos centraremos en recursos como la mejor plataforma de trading algorítmico de AvaTrade para conocer todas las ventajas y cuestiones a tener en cuenta antes de comenzar a invertir. ¿Es una oportunidad para los inversores principiantes? ¿Qué riesgos puede tener asociados el trading algorítmico? Comencemos ahora mismo.

¿Cómo funciona y de qué se trata el trading algorítmico?

En pocas palabras, podemos señalar que el trading algorítmico se basa en la utilización de algoritmos para abrir, cerrar o modificar una operación en los mercados. Las variables que sirven de base para luego ejecutar la acción pueden ser los volúmenes negociados, los precios y sus variaciones, los indicadores técnicos o cómo evoluciona una tendencia.

Un ejemplo concreto: un algoritmo puede actuar cuando se configura un límite de precio y se alcanza en el mercado. Lo mismo puede ocurrir en el sentido inversos: cuando se presente una señal de salida, el sistema ejecutará la orden para cerrar la posición. De esta manera, el inversor no necesita decir presente a cada momento ni seguir minuto a minuto lo que sucede en los mercados.

Esto puede ser muy valioso en un contexto como el actual, en donde las noticias políticas internacionales y nacionales tienen un impacto muy fuerte e inmediato en los mercados, generando subidas y bajadas mucho más pronunciadas de lo que se puede prever. Para los inversores que combinan esta actividad con un empleo de medio tiempo, el trading algorítmico puede ser un buen aliado.

Ventajas del trading algorítmico

A la hora de pensar en aspectos positivos, podemos empezar por uno de los más importantes: la disciplinas. Al regirse por instrucciones previas y las medidas ser ejecutadas por un programa, se evitan las emociones del inversor como el miedo, el FOMO, la avaricia o el exceso de confianza. De esta forma, se dejan de lado cambios guiados por los impulsos o las modas.

Por otro lado, también es más sencillo el análisis de los mercados y realizarlo de forma continua. Dependiendo la estrategia y el enfoque que se realice, es posible que el inversor no deba intervenir en la pantalla, sino que es el propio algoritmo el que revisa la situación de los mercados. Por supuesto, como destacaremos más adelante, debe haber un seguimiento y respaldo teórico por parte del usuario.

Por último, entre otras ventajas a destacar, es posible quedarse con la posibilidad de gestionar varios mercados y posiciones en simultáneo. Cumplir con la regla de oro de la diversificación ahora es más práctico y sencillo para todo inversor, sin necesidad de tener una gran experiencia. De esta forma, cada mercado seguirá la estrategia prestablecida sin necesidad de un monitoreo constante.

¿Qué tener en cuenta antes de empezar?

Es fundamental hacer pruebas y prácticas antes de comenzar. El backtesting o el uso de cuentas demo permite poner a prueba tanto el conocimiento del usuario, su manejo de la plataforma, la familiaridad con los términos específicos y la estrategia utilizada. Todo ello, sin necesidad de poner en riesgo su dinero.

A su vez, tal y como hemos adelantado, la programación no reemplaza la formación, por lo que el inversor debe contar con conocimientos que acompañen el funcionamiento del algoritmo para evitar cualquier clase de problema.

Ello va de la mano con conocer sus límites de exposición y una correcta gestión del riesgo. El trading algorítmico no garantiza buenos resultados, sino que facilita la ejecución de órdenes basadas en el criterio del usuario.