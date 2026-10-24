El Ibex 35 se asoma al abismo: política, deuda y dudas sobre la IA disparan la tensión

La bolsa española se enfrenta a una semana clave con varios frentes abiertos.

El mercado descrito por El Mundo sostiene al Ibex 35 alrededor de los 19.000 puntos, sin embargo, la deteriorada situación de la deuda francesa, el descenso de las ventas de lujo en China y las dudas sobre la inteligencia artificial han estrechado el margen de maniobra.

El índice cerró el 23 de octubre en 18.989,8 puntos, registrando una caída semanal del 1,74%. Esta resistencia del mercado español contrasta con el incremento de la prima de riesgo francesa y la presión que enfrentan varias em

presas europeas. Para los inversores, el mensaje es nítido: el mercado presenta fortaleza, pero ya no permite errores de valoración ni carteras excesivamente concentradas.

Francia añade presión a las bolsas europeas

La deuda francesa se ha convertido en un punto caliente de inestabilidad. La rentabilidad del bono francés a diez años ha superado el 5,05%, mientras que la prima de riesgo ha alcanzado cifras no vistas en quince años. Las manifestaciones y la incertidumbre política complican la habilidad del Gobierno para gestionar las cuentas públicas.

La problemática no se circunscribe solo a París. Un incremento sostenido en los costos de financiación puede endurecer las condiciones para empresas y hogares en toda la zona euro. Esto también ejerce presión sobre bancos, compañías con altos niveles de endeudamiento y sectores más expuestos a las fluctuaciones de los tipos de interés.

Los inversores ahora tienen la prioridad de asegurar su liquidez y evitar decisiones arrebatadas. La táctica más sensata consiste en:

Disminuir la exposición a empresas con elevada deuda y beneficios inciertos.

Mantener parte de la cartera en activos líquidos.

Revisar el peso de la renta variable francesa y de empresas muy dependientes del consumo europeo.

Definir niveles de salida antes de la llegada de la volatilidad.

El Ibex respalda en sectores como bancos y energéticas, aunque esta fortaleza podría verse alterada si la tensión se propaga por todo el mercado. Repsol fue uno de los pocos refugios claros en la jornada, beneficiándose del precio del petróleo; sin embargo, el crudo elevado también amenaza los márgenes de diversas industrias y agrava la inflación.

China cambia el equilibrio del automóvil y el lujo

La presión competitiva de China ya no es un riesgo distante para las compañías europeas. Volvo Cars llegó a perder casi un tercio de su valor tras reportar pérdidas operativas superiores a las esperadas, además de un descenso en las ventas en el país asiático y la reducción de un 6% de su plantilla.

La dirección de la empresa reconoció que las marcas chinas están ganando terreno en el mercado de coches híbridos y eléctricos. Este cambio impacta a todo el sector europeo, especialmente a aquellos fabricantes que necesitan invertir fuertes sumas en baterías, software y producción, sin contar con una posición dominante en cuanto a costos.

Kering, dueño de Gucci, también sufrió un duro castigo en bolsa. Sus acciones cayeron un 17% tras anunciar una notable disminución de las ventas en China. Esta caída golpea a una industria que dependía de la recuperación del consumidor asiático para mantener sus cifras de valoración.

La conclusión para los accionistas es clara: no basta con tener un nombre reconocido. Antes de decidir una compra, es recomendable analizar:

Factor Qué debe comprobar el inversor China Evolución de ventas y dependencia del país Márgenes Capacidad para absorber descuentos y costes Deuda Necesidades de financiación en un entorno caro Valoración Beneficios reales frente a expectativas Competencia Ventaja tecnológica y posición en precios

OpenAI enfría el entusiasmo por la inteligencia artificial

OpenAI habría recortado su valoración prevista para la ronda de financiación previa a su salida a bolsa. Este monto pasaría de 1,4 billones de dólares a 1,25 billones, aunque sigue situado por encima de la valoración de 852.000 millones registrada en marzo.

Este ajuste no necesariamente implica un fracaso, pero sí revela que los inversores comienzan a exigir evidencias más concretas sobre la rentabilidad que puede ofrecer la inteligencia artificial. Los costos de los centros de datos, los chips y la electricidad aumentan rápidamente. Además, muchas compañías financian su expansión con deuda, lo que incrementa el riesgo si los tipos permanecen elevados.

La potencial salida a bolsa de OpenAI en 2027 podría representar una prueba para todo el sector. Si el mercado exige rebajas, otras empresas relacionadas con la inteligencia artificial estarían en riesgo de sufrir revisiones de sus múltiplos, aún cuando sus ingresos sigan creciendo.

La recomendación para los inversores es no dejarse llevar por subidas basadas únicamente en titulares. Es crucial distinguir entre:

Empresas que venden infraestructura y generan caja. Compañías con ingresos recurrentes y clientes solventes. Proyectos que dependen de nuevas rondas de financiación. Negocios cuya valoración requiere décadas de crecimiento perfecto.

El mercado puede continuar premiando los avances en inteligencia artificial, pero la elección de acciones será más determinante que la tendencia general. En este entorno, diversificar en diferentes sectores, limitar la exposición a valores especulativos y realizar compras de manera escalonada brindarán más protección que intentar adivinar el mínimo.

Más allá de las cotizaciones, la inteligencia artificial también ha popularizado una curiosa afición: pedir a los modelos que identifiquen animales en fotografías. Aunque el resultado puede resultar entretenido, en el ámbito bursátil es conveniente recordar la diferencia entre reconocer una imagen y valorar un negocio.