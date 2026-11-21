Hace apenas unas semanas, la inteligencia artificial era la gallina de los huevos de oro de Wall Street.

Bastaba con pronunciar las dos letras mágicas en una presentación de resultados para que las acciones volaran.

Hoy, esas mismas dos letras provocan sudores fríos en los parqués. La euforia se ha convertido en una prueba de resistencia, y los mercados la están suspendiendo.

El viernes, la venta masiva de acciones tecnológicas se intensificó hasta borrar de un plumazo todas las ganancias del año del Nasdaq Composite. Los inversores siguen sacando dinero de lo que hasta hace poco era la apuesta más rentable del planeta. «Ahora mismo es un desplome en toda regla», resumía Arun Sundaram, vicepresidente de estrategia de inversión de CFRA Research, en declaraciones a la CNN. «Hay muchísimo sentimiento bajista en torno a la tecnología y la IA».

Del récord al abismo en seis semanas

Los números dan vértigo. El Nasdaq tocó su máximo histórico el 6 de octubre, cuando llegó a acumular una subida del 18,7 % en el año. Desde entonces, el índice tecnológico no ha dejado de caer. Ha borrado todas esas ganancias y se ha dejado por el camino unos 8,7 billones de dólares en valor de mercado, una cifra que multiplica por cinco el PIB de España.

Solo el viernes, el Nasdaq se hundió un 5,28 %, y en el conjunto del año ya pierde más de un 2 %. El S&P 500, el termómetro más amplio de la Bolsa estadounidense, cayó un 3,7 % y encadenó su séptima sesión consecutiva en rojo. No ocurría algo así desde febrero de 2020, cuando Wall Street empezaba a prepararse para lo que acabaría siendo la pandemia de covid. El Dow Jones retrocedió un 1,9 %.

Según la BBC, el S&P 500 y el Dow Jones han entrado ya en zona de corrección: cotizan al menos un 10 % por debajo de sus máximos recientes. El Nasdaq, con una caída cercana al 18 % desde su techo, roza ya el territorio del mercado bajista.

Anthropic: un estreno que duró un día

En medio de la tormenta debutó en Bolsa Anthropic, la empresa desarrolladora del asistente Claude. Se esperaba que su salida al Nasdaq, la mayor de la historia para una compañía de inteligencia artificial avanzada, sirviera de bálsamo. Pasó justo lo contrario.

La compañía fijó el precio de su oferta pública inicial en 83 dólares por acción. El primer día, el valor abrió a 111,50 dólares y cerró con una subida en torno al 17 %. La alegría duró poco. En la segunda sesión llegó a caer más de un 12 % y terminó cediendo un 8,5 %, hasta los 88,91 dólares, apenas unos centavos por encima de su precio de salida.

El caso de Anthropic tiene una dificultad añadida. Al ser la primera gran empresa de su tipo en cotizar, el mercado no tiene con quién compararla. Le faltan referencias para valorar su ritmo de crecimiento, sus costes de funcionamiento o el tiempo que necesitará para ganar dinero. Ante la duda, muchos inversores han optado por lo de siempre: vender primero y preguntar después.

Crecer ya no basta

El mensaje de los inversores es cada vez más claro: el crecimiento por sí solo ya no convence. Wall Street quiere ver ingresos futuros más claros, un camino creíble hacia la rentabilidad, menos dependencia de rondas de financiación gigantescas y una relación más razonable entre lo que valen las empresas y el dinero que realmente generan.

Anthropic ha sido el síntoma más visible, pero no la causa del desplome. La inquietud venía gestándose desde hace semanas, y se resume en una pregunta incómoda: ¿cuánto dinero puede tragarse la carrera de la inteligencia artificial antes de que el mercado exija resultados contantes y sonantes?

Nvidia, el gigante que se tambalea

Si alguien encarna la fiebre de la IA, es Nvidia, el fabricante de los chips que hacen funcionar los grandes modelos. Esta semana se ha convertido en el epicentro del terremoto. Sus acciones se han desplomado un 22,9 % en apenas cinco sesiones, su peor semana desde octubre de 2008, en plena crisis financiera.

La caída se aceleró tras surgir dudas sobre su contabilidad y conocerse la posibilidad de una investigación de la SEC, el regulador bursátil estadounidense. Como Nvidia es uno de los pilares de toda la infraestructura de la IA, cuando estornuda, el sector entero se resfría.

El contagio tiene una explicación sencilla. Muchas carteras están muy concentradas en los mismos valores tecnológicos. Cuando los inversores quieren reducir riesgo, venden primero las empresas que más han subido y las que tienen valoraciones más altas. Así, la inteligencia artificial ha pasado de ser el gran relato de crecimiento a convertirse en una fuente de volatilidad.

Europa y el Ibex, también tocados

La sacudida ha cruzado el Atlántico. Las bolsas europeas han vivido su peor semana desde marzo, con caídas superiores al 6 % en varias plazas. El Ibex 35 perdió un 1,63 % en la última sesión y cerró en 18.873,1 puntos, con un retroceso semanal del 5,73 %. El EuroStoxx 50 cayó más de un 2 % el viernes y terminó cerca de los 5.900 puntos, casi un 7 % por debajo del nivel del lunes.

En plena desbandada, los inversores buscaron refugio en la deuda pública. El dato más llamativo, sin embargo, fue el del oro, que durante buena parte del año había servido de colchón y se desplomó un 9 % en la semana. Es una señal clásica de nerviosismo: cuando hasta el valor refugio se vende, hay inversores que necesitan liquidez a cualquier precio.

El viento macroeconómico, en contra

La crisis de confianza en la IA llega, además, en un momento económico poco propicio. Si el crecimiento pierde fuelle, a las empresas les costará más justificar inversiones gigantescas y valoraciones desorbitadas. La pregunta ya no es solo cuánto crecerán los ingresos, sino cuánto margen quedará después de pagar centros de datos, chips, electricidad y sueldos de ingenieros que cotizan como futbolistas.

La inflación también aprieta. Si los precios siguen subiendo, la Reserva Federal podría retrasar las bajadas de tipos de interés, y financiar proyectos tecnológicos seguiría siendo caro. En ese escenario, los beneficios esperados para dentro de muchos años valen menos hoy, y eso castiga especialmente a las compañías cuyo valor descansa en promesas a largo plazo.

A todo ello se suma la política. Los cambios en el gasto público, los incentivos a la inversión tecnológica y las posibles restricciones a ciertos desarrollos pueden alterar el ritmo del sector. En Estados Unidos, los recientes resultados electorales han sembrado dudas sobre la continuidad del apoyo político a los programas de inteligencia artificial.

La pregunta que nadie quería hacerse

La semana deja una conclusión clara: Anthropic no es la culpable del descalabro, pero su salida a Bolsa ha destapado la incógnita que el mercado llevaba meses esquivando. Nadie discute que la inteligencia artificial puede transformar la economía. Lo que los inversores quieren saber ahora es cuándo empezará a convertir esa revolución en dinero contante y sonante. Hasta que alguien tenga una respuesta convincente, los parqués seguirán mirando las dos letras mágicas con más desconfianza que entusiasmo.