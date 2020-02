Neumáticos nuevos, el secreto de la Guardia Civil para que no te estafen: «Que no te cuelen unos viejos»

La primera oleada de viajes por carretera del año ya se aproximan junto con la Semana Santa, y es el momento elegido por muchos conductores para hacer revisiones del coche y ponerlo como nuevo, uno de los puntos claves para la seguridad en un viaje son los neumáticos, por ello, la Guardia Civil ha compartido un dato que la mayoría desconoce para evitar estafas al comprarlos.

«¿Vas a cambiar neumáticos? Que no te cuelen unos viejos», dice el inicio del tuit explicativos en la cuenta oficial de la Guardia Civil. Posteriormente deja conocer que las ruedas, también tienen una especie de DNI, un código de identificación que en realidad nos dice el mes y año de su fabricación.

Se trata de un código de cuatro dígitos que traen cada uno de los neumáticos para evitar caer en las garras de los estafadores. Los dos primeros números del código, muestran la semana del año en la que fue fabricado, mientras que los dos último dígitos dejan conocer el año de fabricación.

¿Vas a cambiar neumáticos?

Que no te cuelen unos viejos

Éste es de 2008

2 primeras cifras ➡️semana

2 últimas ➡️año pic.twitter.com/J2BHl9m8WB — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 14, 2019

En el tuit del cuerpo de seguridad se pone de ejemplo el código 2208, lo que quiere decir que ese neumático fue hecho en la semana 22 del año 2008. Por lo cual si su intención es comprar llantas nuevas debe estar atento a que los últimos números de este identificador de ruedas acabe en 19 ó 20.

Pero esto no es lo único, la Guardia Civil también informó que es importante saber si realmente las necesita o no. AL respecto la normativa de la DGT deja saber que los neumáticos no puede ser inferior a los 1,6 milímetros y que antes de realizar cualquier viaje es necesario cerciorarse de que la presión en la misma es la correcta, ya que el desgaste o la falta de uniformidad puede ser causa de accidentes.