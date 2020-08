Los principales riesgos al realizar operaciones bancarias

Los consumidores tienen cada vez más conocimientos tecnológicos y están dispuestos a participar en una variedad de servicios digitales en la actualidad. Esto ha llevado al surgimiento de empresas digitales que satisfacen las necesidades de los clientes conectados de hoy en día.

El sector bancario también se está digitalizando, desde las herramientas de usuario como las aplicaciones bancarias móviles hasta la infraestructura troncal y todo lo demás. Estos avances son factores clave para la comodidad y la productividad de la que todos disfrutamos hoy en día.

Pero cada revolución tecnológica conlleva su propia forma de riesgo. A medida que se extienden los bancos digitales, también lo hacen los posibles objetivos de los ciberdelincuentes, que evolucionan constantemente para explotar nuevas vulnerabilidades.

Dicho esto, conozcamos los riesgos más destacados al realizar operaciones bancarias.

Hacking

La mayoría de los bancos están protegidos contra los ataques de los hackers, pero tu ordenador personal puede no tener la tecnología avanzada que utilizan los bancos. Si no tienes un buen programa de detección y eliminación de spyware instalado en tu equipo, es posible que puedas promocionar tu información personal a aquellos que la utilizan de forma maliciosa. Asegúrate de que tu equipo esté actualizado y protegido de los ataques de los hackers.

Comportamiento arriesgado en línea

El reciclaje puede ser bueno para el medio ambiente, pero reutilizar la misma contraseña puede ser una mala noticia para tu seguridad online. De hecho, casi la mitad de los encuestados usaron la misma contraseña para algunas o todas sus cuentas online. Además, más de uno admitió no haber cambiado nunca su contraseña del banco.

La generación del milenio no sólo era la que más probabilidades tenía de aprovechar los servicios financieros en línea, sino también la que más probabilidades tenía de cambiar sus contraseñas financieras al menos una vez al mes.

Información actualizada

Uno de los aspectos menos importantes cuando se piensa en los peligros es la información en sí misma. Muchos bancos ofrecen transacciones al minuto, mientras que otros no. Es una pendiente resbaladiza: si empezamos a confiar en la información del saldo de las cuentas en Internet, podríamos fácilmente sobregirar nuestras cuentas.

Credenciales expuestas

Según la Comisión Federal de Comercio, los puntos de acceso Wi-Fi públicos pueden ser convenientes, pero por lo general son menos seguros que las redes privadas y pueden ser accesibles a terceros. A pesar de estas preocupaciones de seguridad, una de cada cuatro personas admitió tener acceso a su cuenta bancaria a través de una red Wi-Fi pública. Además, casi el 30% de los encuestados admitió haber utilizado su tarjeta de crédito o débito en una red Wi-Fi pública.

De los que acceden a información privada en redes públicas y potencialmente inseguras, casi un 40% no utilizaba software antivirus y un mayor porcentaje no utilizaba servicios de VPN. Seguramente aún no has llegado a saber qué es una VPN. No te preocupes, te lo explicamos.

Las VPNs, o redes privadas virtuales, básicamente construyen un puente encriptado entre tu dispositivo y un servidor remoto que ayuda a proteger tus datos. Conectarse a una red pública a través de una VPN puede reducir la probabilidad de que tu información sea pirateada o robada por los ciberdelincuentes.

Bancos que vienen y van

Una simple búsqueda en Internet puede descubrir miles de bancos, de los que probablemente nunca hayas oído hablar, los cuales ofrecen cuentas de alto interés con depósitos muy bajos. El problema es que al suscribirse a estas cuentas estás poniendo en riesgo tus datos personales y tu dinero. Ten cuidado con cualquier cuenta que ofrezca altas tasas de interés y un servicio al cliente muy limitado. Estas compañías pueden existir sólo para robar tu información, y desaparecerán si lo hacen.