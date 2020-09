Rubén Sánchez se apunta el tanto de la prohibición de las líneas 902, las mismas de las que él se nutría para su chiringuito de ‘Facua’

Rubén Sánchez, alias ‘El Facuo’, celebraba estos días el fin de las líneas 902. El activista de izquierdas aseguraba que gracias a las reivindicaciones de ‘Facua’, su chiringuito camuflado en defensa de los consumidores, habían logrado que el Ministerio de Consumo anunciara medidas legales para poner fin «a este fraude masivo».

Lo relevante del asunto nos lo traía la imperdible cuenta de ‘Mejores zasca’, que alertaba que el propio Sánchez tenía activa una línea 902 en sus oficinas de ‘Facua’.

Como el escándalo se propagaba rápidamente por las redes sociales, ‘Facua’ intentaba salir al paso de lo sucedido:

«Facua no tiene un 902. Lo tuvo hace década y media, cuando su coste era similar al de una llamada interprovincial desde fijo y no teníamos tarifas planas»

No, @facua no tiene un 902. Lo tuvo hace década y media, cuando su coste era similar al de una llamada interprovincial desde fijo y no teníamos tarifas planas. Tampoco ingresaba ni un céntimo con él. Es otro bulo de un troll condenado por sus fake news.👻https://t.co/jk7R4oqjL0 pic.twitter.com/MQ642yukV7

