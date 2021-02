Consigue una cuenta sin comisiones antes de que sea demasiado tarde

¿Quieres una cuenta que no te cobre comisiones y sea para toda la vida?

Pues entonces no debes de perder más tiempo, posiblemente las cuentas sin comisiones tienen los días contados dados los bajos tipos de interés que hacen que los bancos hayan reducido muchísimo su beneficio con las hipotecas.

Pero hay una buena noticia, y es que los que ya tengan contratada una cuenta sin comisiones su banco no podrá cobrarles comisiones nunca más.

El pasado 24 de enero en la web de gobierno notificaron que el Ministerio de Consumo y las comunidades autónomas acordaron “un criterio único para considerar injustificado que una entidad bancaria modifique las condiciones de un contrato de forma unilateral con el fin de cobrar comisiones, si la oferta comercial incluía las expresiones «sin gastos» o «cero comisiones».”

Lo que viene a decir que si contratamos ahora una de las cuentas que actualmente se anuncian como cuentas sin comisiones el banco no podrá cambiar las condiciones y cobrarnos comisiones en un futuro.

Lo lógico será que en no mucho tiempo los bancos modifiquen o hagan desaparecer estas cuentas para nuevos clientes, pero los que ya dispongan de una de estas cuentas sin comisiones la tendrán para siempre.

Para facilitarte el canje hemos creado una pequeña guía para que tu cambio de cuenta a una cuenta sin comisiones sea fácil, rápido y sin complicaciones.

Guía para cambiar de cuenta

Estudia las cuentas sin comisiones y selecciona la que mejor se adapte a ti.

La mayoría de estas cuentas sin comisiones tienen algo en común y es que son las nuevas llamadas cuentas online, en la que la mayoría de las operaciones las tendremos que hacer vía web o aplicación móvil y cajeros automáticos.

A la hora de elegir una cuenta sin comisiones tenemos que tener en cuenta una serie de aspectos, como por ejemplo si nos piden algún requisito como una nómina, que cerca tenemos los cajeros de casa o el trabajo para sacar e ingresar dinero, así como si nos “obligan” a domiciliar recibos como los de la luz o el agua.

Lee un listado de bancos sin comisiones como este y elige el banco y su cuenta sin comisiones que mejor se adapte a tu situación personal.

Abre la cuenta sin comisiones.

Puedes pensar que es un fastidio tener que abrir una nueva cuenta corriente, pero la tecnología nos simplifica mucho las cosas, con tu propio smartphone y sentado en el sofá de tu casa puedes abrirte una cuenta, eso sí ten a mano el DNI, ya que tendrás que echarle una foto o te harán una videollamada para confirmar tu identidad.

Normalmente en 5 o 10 minutos ya habrás realizado todos los pasos.

Cambia los recibos e ingresos a la nueva cuenta.

Muchos de estos bancos sin comisiones ya disponen de un servicio de cambio de ingresos y recibos automático.

Tan solo tenemos que ponernos en contacto con nuestro nuevo banco y solicitar que realicen el cambio de los recibos e ingresos al nuevo número de cuenta. Ellos se pondrán en contacto con el otro banco para realizar todos los trámites.

En el caso de que no dispongan de ese servicio tendremos que ponernos nosotros en contacto con quien nos paga y con quien nos cobra (luz, agua, teléfono, etc.) para notificarles el nuevo número de cuenta.

Cierra tu vieja cuenta.

Una vez hechos todos los pasos anteriores nos ponemos en contacto con nuestro viejo banco y solicitamos el cierre de la cuenta.

Antes por supuesto haz una transferencia de todo el dinero que tengas en la vieja cuenta hacia la nueva.

Resumen

En los tiempos que corren de tipos de interés bajos los bancos necesitan remodelar su negocio y para obtener más beneficios van a estandarizar las comisiones en prácticamente todas sus cuentas.

Pero si contratamos ahora una cuenta que se anuncia “sin gastos” o “cero comisiones” no podrán cambiarnos las condiciones en un futuro tal y como lo notifica en su web el Gobierno de España.

Así que nuestra recomendación es que no te lo pienses mucho y contrates antes de que sea tarde una de estas cuentas, incluso si tu actual cuenta no te cobra comisiones te podrán cambiar las condiciones y empezar a cobrarte ya que seguramente cuando la contrataste no ponía nada de “cuenta sin comisiones”.

Así que como dice el refrán “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy” porque en este caso mañana igual será ya demasiado tarde.