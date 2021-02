¿Conoces el fenómeno Vaper? Lo que empezó siendo una moda, exportada de otros países europeos, se ha convertido en un fenómeno de masas, con cada vez más adeptos, e incluso con estudios que avalan este fenómeno Vaper. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo con el término Vaper? Puedes seguir leyendo este texto o ver algunos productos en articulosfumador.com.

El vaper, no es otra cosa, que un vaporizador que funciona con una batería, la cual consigue calentar un líquido, o también denominado técnicamente como esencial, que al inhalarse por parte del usuario obtiene éste una sensación de estar fumando un cigarro tradicional. ¿La parte diferencial? Que el vapeo no tienen los elementos nocivos del tabaco, como la nicotina y otros muchos aditivos, con lo cual tampoco tiene esa consecuencia adictiva que puede verse en muchas personas que fuman cigarrillos.

Según diversos estudios y opiniones de expertos, la acción de vapear (sin caer en la exageración, como sucede con cualquier otro hábito) puede llegar a ser una excelente forma de reemplazar la adicción de las personas que fuman cigarrillos. Se trata, digamos, de un sustitutivo mucho más saludable. Asimismo, estos mismos estudios y expertos indican que el vapeo puede convertirse en una alternativa eficaz a la hora de dar ese complicado paso de alejarse de los cigarrillos. De hecho, este paso del vapeo como sustitutivo se aplica ya a muchas terapias, en donde se comienza compaginando ambos sistemas hasta que la persona deja de fumar cigarrillos. Y según los resultados obtenidos de estas terapias, hay una efectiva reducción en el consumo de tabaco. E incluso más rápida, y prolongada en el tiempo. Porque a diferencia de utilizar parches o chicles, el vapeo reduce esa sensación de tener que fumar sin sentido y también esa ansiedad que aparece cuando se trata de alejarse de los cigarrillos.

Diferencias con los cigarrillos

Esta anterior ventaja no es la única que presenta el vapeo. Hay otras muchas notorias ventajas. Por ejemplo, el vapeo no contiene tantas sustancias químicas como los cigarrillos, aunque todos los fabricantes recomiendan no hacer un uso excesivo del mismo, como decíamos anteriormente. Asimismo, el vapeo, a diferencia de los cigarrillos, no afecta al comentado tema de los olores, lo que supone un añadido favorable para muchas personas, especialmente a la hora de socializar con otras personas que, muy posiblemente, no soportan el olor que se desprende del tabaco, y que también afecta a la ropa, no sólo al olor corporal. Asimismo, el vapeo no afecta a los dientes, los cuales, con el uso prolongado de los cigarrillos, se vuelven de un color amarillo, y que puede resultar desagradable para determinadas personas. El vapeo, por el contrario, genera unos olores agradables, ya que el usuario puede incluir sustancias de diferentes tipos de olores y sabores, los cuales pueden comprarse en cualquiera de las tiendas especializadas en el vapeo, las cuales proliferan por la mayoría de las ciudades. O por la red, puesto que también hay tiendas online que se dedican al vapeo.

El vapeo, asimismo, elimina casi la creación de humo en el ambiente, lo que permite también socializar de manera más agradable, puesto que hay personas reacias al humo de los cigarrillos. Lo consideran desagradable. En el vapeo, el vapor de agua no causa estos problemas, sino olores agradables para todas las personas.

Los vapers son más económicos

Otro aspecto para considerar por aquellas personas que fuman habitualmente cigarrillos es el aspecto económico. El precio de los paquetes de cigarrillos suele aumentar de manera constante, mientras que el precio de vapear es mucho más reducido. Por ejemplo, con solo adquirir el vaper y un par de esencias se obtiene el equivalente a unas 20 cajetillas de cigarros. Asimismo, mientras que el tabaco puede durar entorno a 10 días, e incluso menos (todo va en función de la asiduidad con la que se fuma), el vapear suele durar entre un mínimo de 40 días y un máximo de dos meses.

Limpieza del vaper

Por otra parte, con el vapeo se reduce el consumo de nicotina como veíamos anteriormente, pero eso no repercute, como suele aducirse, a un aumento considerable de peso o a comer de manera compulsiva. El vapeo también ayuda a calmar estas consecuencias habituales en algunas personas cuando éstas apartan a los cigarrillos de su vida. El vapeo, asimismo, puede utilizarse en lugares públicos, al contrario de lo que sucede con los cigarrillos.

Finalmente, un aspecto importante que debe considerarse es el apartado del mantenimiento del vaper. Al final es una máquina, que tiene una batería y un cubículo en donde se deposita la esencia. La limpieza hay que tenerla muy en cuenta, puesto que si cuidamos el vaper, éste va a tener una mayor durabilidad en el tiempo. Tampoco hay que olvidarse de la existencia de diferentes tamaños y diseños, los cuales también pueden aportar un plus a la vestimenta que se use.