¿Podría el juego online ayudar a la economía de España a largo plazo?

Dentro de la industria del entretenimiento, el juego online es el sector con mayor dualidad. Están quienes reconocen los beneficios que trae para la economía, y quienes hacen su crítica desde el punto de vista moral.

Sin embargo, el gobierno no pudo evitar tomar nota del fenómeno que implicó el crecimiento que este sector viene teniendo desde hace una década, y en particular, desde el inicio de la pandemia por COVID-19. Una de las medidas que tomó el gobierno en 2018 fue la de reducir impuestos de un 20% a un 15% sobre las ganancias del juego. Una política que claramente tiene que ver no solo con cuidar a los operadores de juegos sino con atraer a nuevos que se sumen a la industria. La competencia que se genera no solo trae beneficios económicos, también contribuye a la mejora continua de los sitios de juegos online.

Sería justo especular con que la industria del juego seguirá siendo jugador importante en la economía española. No solo por los ingresos que se traducen a partir del pago de los impuestos sino también por la generación de puestos de trabajo. Mientras que el sector del juego representa un 0,9% del PBI, la industria de los videojuegos representa el 0,11%. Dentro de España, durante 2019 el mercado de los videojuegos empleó a 6.900 profesionales, mientras que la industria del juego tuvo 300.000 empleados. Y estas cifras van en aumento año tras año.

Mientras que sectores como el turismo, los inmuebles y la automoción (que son los tres pilares innegables de la economía del país) se vieron muy golpeados desde el inicio de la pandemia, el sector del juego online solo se ha fortalecido. No solo se emplea a personas de manera presencial o en línea, también se contratan empleados en medios de comunicación especializados o se invierte en publicidad.

Los casinos online ofrecen un mundo de entretenimiento muy completo a millones de personas. Utilizan variadas estrategias para atraer a nuevos jugadores todo el tiempo, por ejemplo, bonos de bienvenida, bonos sin depósito, bonificaciones especiales y atención VIP. Todo esto conforma un fenómeno que, sin duda, asegura que sea una industria en continuo crecimiento con el paso de los años de la mano de la economía del país a largo plazo.

Como apuestan los españoles

Los españoles tienen fama de ser grandes apostadores. La manera más popular en la que apuestan hoy en día es mediante la lotería nacional que con los fondos realiza aportes de caridad o a la iglesia católica. Es común ver en las calles a los vendedores de lotería, especialmente para vender el sorteo más popular, que es el gordo de navidad. Se sortean cientos de millones cada año provocando que la gente fantasee con la idea de convertirse en millonarios. Una ilusión que mueve millones en apuestas.

Luego prefieren las apuestas en juegos de casino online, ya que es una manera de entretenerse y ganar dinero al mismo tiempo.

Como ya sabemos, la economía española viene sufriendo hace unos años en el contexto global de los países resentidos económicamente hablando. Muchos españoles, ante la agravada crisis, optaron por apostar en juegos online, como una alternativa de generar dinero fácil, además de entretenerse. Pero sin importar la razón, las cifras hablan por sí solas. Con una población de 46 millones de personas, se estima que gastan €19 billones al año, unos €480 aproximadamente por persona.

Casinos en España

En el país hay alrededor de 20 casinos físicos, agrupados mayormente en las ciudades o capitales más veraniegas o visitadas por el turismo. Las apuestas sobre los deportes son igualmente populares. Los españoles apuestan mucho en futbol, básquet, tenis y carreras de caballo. Se calcula que en los últimos años se ha recaudado €560 millones con este tipo de apuestas. Un detalle que no es menor: estas cifras comprenden también las apuestas realizadas por el turismo. Por ejemplo, el 30% de los británicos que veranean en el país incluyen a las apuestas entre las actividades más divertidas durante sus vacaciones. El 42% de ellos apuesta entre 500 y 5.000 libras.

El sector de los juegos online en cifras

Los casinos online son un gran motor de la industria también. Generan alrededor de €900 millones al año. Algunas predicciones económicas se aventuran en calcular que para 2024 la facturación será de €1,8 billones.

Por ejemplo, en 2019 la producción de juegos llegó a los €900 millones. Según datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), en el mismo año, el sector del juego online consiguió unos beneficios de €749 millones. Hablamos de un margen del 7.15 % más que el año anterior, una tendencia que se viene repitiendo en los últimos cinco años.

Las cantidades apostadas en los juegos en línea también han aumentado en España, alcanzando casi los €18.780 millones en 2018.

Las razones del éxito de los juegos online

El primer envión lo dio la ley de regulación de juegos online de mayo de 2011. Un antes y un después en la industria del juego. A partir de entonces todo se ha puesto más fácil para los operadores. A su vez, el impacto de las nuevas tecnologías en los casinos online ha provocado casi una revolución en el sector. Las interfaces son cada vez más sofisticadas y cada vez es más fácil sentir que juegas dentro de un casino real, pero desde la comodidad de tu casa. Ya no hace falta que te acerques al casino más cercano para jugar una partida de póker. Solo es necesario tener conexión a internet y e ingresar a tu casino favorito.