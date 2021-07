Se espera que el mercado mundial de juegos de azar online crezca de $64,13 mil millones en 2020 a $72,02 mil millones en 2021

La pandemia que actualmente afrontamos tuvo un efecto perjudicial en millones de empresas a nivel mundial. Algunas nunca podrán recuperarse, ya que al verse obligadas a cerrar sus establecimientos generó un contexto insostenible desde lo económico. Una situación verdaderamente triste para todos los implicados.

Pero otro grupo de industrias sí pudieron prosperar durante la pandemia. Esto fue posible para aquellas que tenían bienes o servicios disponibles en internet. A medida que más personas se vieron obligadas a quedarse en casa, estas industrias online ofrecieron recreación a los durante el tiempo de encierro. Ya fuese el producto que necesitaban o un recurso que les permitiera mantenerse en contacto con sus compañeros de trabajo, amigos o familiares.

Buscando ganar en línea

Un estudio de How to Casino demostró que a la industria de los juegos online le fue extremadamente bien durante la pandemia. Con los casinos físicos cerrados, la gente no pudo asistir a sus salas de casino preferidas. Al menos, así parecía. Sin embargo, pudieron hacerlo visitando un sitio en internet donde podían jugar al blackjack, poker, ruleta, máquinas tragamonedas u otros juegos que realmente se disfrutaban como en la realidad misma.

Estos casinos online ofrecían un servicio que tenía dos propósitos principales. Primero, permitir que los usuarios disfruten de cientos de juegos. Muchos se habían acostumbrado a salir los viernes o sábados, pasando una noche o dos en el casino probando suerte hasta que saliera el sol. El casino en línea ofreció la oportunidad de continuar haciéndolo y el público sí que lo aprovechó.

Además, millones de personas buscaban algo en que ocupar su tiempo. Al no poder ir a trabajar, ni siquiera salir, muchos se vieron obligados a quedarse en casa e Internet se volvió una auténtica fuente de entretenimiento. Los casinos en línea se convirtieron en una gran distracción y la gente lo aprovechó al máximo.

Cosechando los beneficios

Como resultado de la pandemia, el mercado de los casinos online creció rápidamente alcanzando los $ 64,1 mil millones en 2020. Lo más notable es que se espera que aumente un 12% adicional en 2021, alcanzando los $ 72,02 mil millones. Y eso es realmente extraordinario.

Estos números sorprenden a algunos analistas. Muchos especularon que una vez de vuelta a la ‘normalidad’, estos números disminuirían. Después de todo, los usuarios podrían regresar a los casinos físicos o encontrar otros medios de entretenimiento. Especialmente, después de pasar tanto tiempo de confinamiento, se creía que encontrarían cualquier otra cosa que no fuera Internet como fuente de entretenimiento. Pero este no ha sido el caso.

Les gustó jugar

La investigación de mercado ha descubierto que los usuarios simplemente disfrutan de los juegos online. Si bien algunos han regresado a los casinos físicos, una gran parte ha descubierto que jugar en línea tiene muchas ventajas.

En primer lugar, muchos de estos casinos en línea pasaron por una revisión masiva del diseño de sus plataformas justo cuando comenzaba la pandemia. No se sabe exactamente si esto se planeó con anticipación o simplemente fue una decisión espontánea, pero la apariencia mejorada y la facilidad de diseño los convirtieron en un imán para los jugadores. La experiencia se hizo recomendable y los usuarios acudieron en masa a estas plataformas de juegos online.

Además, muchos de los sitios comenzaron a ofrecer funciones adicionales que hicieron que la experiencia fuera más agradable. Esto incluyó tecnología de realidad virtual, el uso de ‘dealers’ en vivo y bonificaciones e incentivos que eran demasiado buenas para dejarlos pasar.

Ahora que la gente tiene la oportunidad de ir de nuevo al casino físico, están descubriendo que la opción online es más adecuada para ellos. Consideran que desde su dormitorio o sofá pueden jugar con total comodidad, sin preocuparse por el dolor de cabeza que podría significar salir de casa.

La verdad es que el casino online se ha convertido en una de las actividades recreativas favoritas de la mayoría de la gente. Estamos al frente de una transformación increíble de toda esta industria.