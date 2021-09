Las redes electrocutan al ‘Facuo’ Rubén Sánchez por el paripé de romper el contrato con su empresa eléctrica

El show le ha quedado lucidito para conseguir el aplauso fácil de su parroquia.

Pero Rubén Sánchez, portavoz de Facua, sabe en su fuero interno que el gesto que ha protagonizado contra Endesa rompiendo físicamente el contrato que unía a su organización con esa empresa eléctrica es poco menos que papel mojado.

‘Facuo’ asevera en su vídeo que abandona esa compañía por mor del chantaje del oligopolio eléctrico, pero bien que apaga las críticas que merece un Gobierno socialcomunista que se niega a quitar ese 60% del precio de la luz que no dejan de ser impuestos.

Las respuestas al paripé de Rubén Sánchez no tardaron en llegar:

¿Sabes quien es uno de los más beneficiados por la subida Rubén?

Te lo digo yo, el Estado. Si no te da para saber porqué, me mandas un privado y te lo explico.

No te veo decir que no piensas pagar el 66% de la parte de factura que depende de ellos… ¿te pagan por callar? 🤔

— José Luis Salamero (@jlsalamero) September 17, 2021