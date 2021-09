¿Qué es el shibainucoin y cómo comprarlo?

Es comprensible que las tres palabras que definen a esta criptomoneda resulten extrañas para alguien que no esté acostumbrado a este mundo. Su abreviatura es “SHIB” y forma parte de las 35 criptomonedas más importantes del planeta. Últimamente ha tenido rendimiento positivo de un 11% aproximadamente en su valor, lo cual la hace una criptomoneda que vale la pena prestarle atención. El proceso de compra para obtenerla hoy en día implica varios pasos, por lo que se deben estudiar con atención. En muchas plataformas web no es posible comprarla de forma directa con dinero fiduciario (dólares, yenes, euros, etc.), es decir, se debe seguir un procedimiento. En primer lugar hay que registrarse en una página que permita el intercambio de muchas criptomonedas y monedas tradicionales. Al crearse una cuenta, es obligatorio aceptar las condiciones de uso de la página, que suelen aparecer poco después de registrarse. Luego se adquieren algunos btc o bitcoin, debido a que con este recurso se van a adquirir los shibainucoins. Para adquirir dichos btc, lo ideal es utilizar una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. Eso sí, las transferencias bancarias se pueden demorar, pero no cobran tanta comisión como una tarjeta.

¿Qué hacer luego de seguir el procedimiento inicial?

Posteriormente toca ir con los btc recién comprados a una plataforma de intercambio, para ofrecerlos a cambio de shibainucoins. Es importante observar la tasa de cambio y confirmar que se está conforme con el valor presentado en pantalla. Como es una transacción financiera, puede que se deban utilizar métodos de seguridad, como protección de dos pasos. Ejemplos de ello son los mensajes que llegan al móvil o aplicaciones con códigos al azar. En cada página puede variar Bitcoin Revolution página oficial, de modo que en algunos sitios web será más fácil y rápido, mientras que en otros quizás no sea tan sencillo. Ayuda mucho tener experiencia con las criptomonedas, puesto que no parecerá tan nuevo los pasos, ni las pantallas de resultados que arroje el sistema. Al momento de comprar con bitcoins, es importante revisar que la dirección copiada y pegada sea la misma que se tiene. Existen ciertos virus que modifican el contenido del portapapeles, haciendo que se pegue otra dirección. Si se desea saber más sobre los métodos de seguridad empleados con las transacciones de bitcoins, se puede revisar este artículo.

¿Vale la pena comprar shibainucoins?

En una sola palabra: sí. Ahora bien, las razones que justifican esta respuesta es que en los tiempos recientes ha subido de valor. Aparte, se presta mucho para la especulación y el intercambio comercial, abriendo así la puerta de oportunidades de negocios. Por si fuera poco, existen carteras portables (pendrives) que son útiles para almacenar shibainucoins. Algunas incluyen implementaciones de seguridad y capacidad de albergar otras criptomonedas, aparte de la mencionada anteriormente. Asimismo, se debe considerar configurar la cartera para que solo se conecte al blockchain cuando se hagan transferencias, reduciendo así el riesgo de ataques piratas. Sumado a los dispositivos de almacenamiento portátil, es posible revisar las opciones de VPN (Red Virtual Privada, por sus siglas en inglés), para robustecer la conexión que se utilice al abrir el monedero de shibainucoins. Por último, cabe acotar que existen numerosos libros que hablan acerca de las criptomonedas y la mejor forma de adaptarse a ellas. Como aún es una novedad para cierta parte de la población, es buena idea consultar que dicen los autores al respecto. Incluso los usuarios avanzados podrían tomar consejos de expertos para pulir sus habilidades, replantear estrategias y plantearse nuevas metas económicas con las criptomonedas.