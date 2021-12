7 principios para saber antes de depositar dinero online

Todos hemos escuchado por lo menos de alguna persona que quiso hacer un depósito o un pago en línea y fue estafado. Es por eso que la gente toma tantas precauciones al momento de hacer pagos en línea.

Que exista gente que haya sido estafada no significa que hacer depósitos en línea sea algo totalmente riesgoso, al contrario, es una actividad sin riesgo siempre y cuando se haga el depósito en un sitio seguro. Para esto es importante tomar en cuenta éstos 7 consejos que te ayudarán a no caer en ninguna estafa.

1. Corroborar que sea una página web segura

Una de las primeras dudas que nos puede surgir al momento de querer hacer un depósito en línea, es saber si la página en la que estamos entrando es segura o es una página web falsa. Existen diversas maneras para determinar esto.

La mejor forma para determinar que no existe ningún problema con el sitio web es mover el ratón hasta la parte superior del navegador, justo donde aparece la URL. Del lado izquierdo debe de aparecer un candado cerrado. Esto significa que la conexión es segura y tu información está protegida. Si aparece un candado abierto, la conexión no es segura y es mejor salir del sitio web.

2. Proteger tu dispositivo

Al navegar en la web siempre somos susceptibles a que nuestros dispositivos contraigan un virus. Esto no significa que el sitio web al que estamos entrando utilice el virus para robarnos información, si se cumplen los requisitos del paso uno, el sitio web seguramente está preocupado por tu seguridad informática. Pero es el internet y estas cosas pueden pasar.

Para proteger tus dispositivos de cualquier virus, debes tomar ciertas precauciones. Es importante descargar un antivirus y tener tus dispositivos actualizados. De esta forma es más difícil que el virus no afecte a tu computadora o celular, ya que tus dispositivos estarán preparados para este tipo de ciberataques.

3. Buscar reseñas sobre el establecimiento al que le harás el depósito

Otra forma para saber que estás depositando tu dinero en una página web confiable es buscar información en internet respecto al establecimiento al que le harás el depósito.

Hablando de nuestro ejemplo anterior de casinos online, podemos buscar en internet cuales son los casinos más famosos o con mejores críticas de sus usuarios.

Al buscar esta información, también podríamos conocer los pros y contras de jugar por dinero en casinos de internet. De esta forma no solo conoces al sitio en el que entras, sino que también los beneficios que podrías obtener.

4. Revisar que cuente con métodos de pago seguros

Antes de realizar algún pago o depósito en cualquier página web, es importante conocer cuáles son los métodos de pagos aceptados. Generalmente existen diferentes opciones, como lo son transferencias bancarias con opciones de distintos bancos internacionales.

Otras opciones que suelen existir y que cada día son más comunes, son Paypal o algún tipo de criptomoneda. Últimamente una gran cantidad de empresas, como pueden ser los casinos, aceptan pagos con criptomonedas.

5. Revisar que cuenten con las licencias requeridas por la ley

Al igual que un establecimiento en físico, para poder tener tu propia página de internet es necesario cumplir con distintos requisitos. Estos requisitos pueden variar dependiendo del sector al que la empresa pertenezca.

En el caso de nuestro ejemplo, los casinos online necesitan tener aprobación por parte del gobierno, así como informar que, para poder ser usuario, necesitas tener más de 18 años.

6. Revisar la política de devoluciones o métodos de retiro

Así como haces un depósito, podría ser necesario que tengas que realizar un retiro de fondos. Cada sitio web tiene requisitos distintos para hacer esto, pero es importante conocer esta información de antemano, para así no tener sorpresas al momento de querer realizar esta transacción.

7. Checar que exista una forma de contactar al establecimiento

Es probable que no sea necesario tener que contactar al sitio web al que estás ingresando, pero en caso de serlo, debes saber como contactarlos. Según una encuesta de American Express, el 70% de los consumidores gasta más en empresas con buen servicio al cliente, por lo que cualquier sitio online confiable tendrá una opción de chat en vivo, dirección de correo, o cualquier otra forma para contactarlos.

Conclusión

Como hemos visto, el depositar dinero online es una práctica segura, siempre y cuando el sitio web cumpla con ciertos requisitos. Si entras a una página de internet que no cumple con estos requisitos, lo mejor es no hacer tu depósito. Por lo tanto, no hay que tener miedo de hacer depósitos en línea, simplemente se debe revisar que el sitio sea seguro y si lo es, se puede proceder a hacer el depósito sin ningún problema.