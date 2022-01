Mercados financieros, jurisprudencia e historia

Si el Emperador Carlos I y V de Alemania levantara la cabeza seguramente al igual que la de María Antonieta, la del Barón Benito Benito, nacido en Guadalajara y vivido en Zaragoza, no estaría en sus hombros. Carlos I provenía de Flandes, nunca habló bien alemán, idioma que decía era para los caballos, al igual que el Barón Benito Benito nunca habló bien francés y muchas veces ni traducido al castellano quiere comprenderlo, pues ninguno de ellos admitiría de buen grado las ideas de Monsieur Charles Louis Secondat.

Pero muy al contrario que el Barón Benito, Carlos I estaría orgulloso de que fuera España la primera de la Unión Europea que regulara jurisprudencialmente las relaciones entre los diversos agentes del mercado y los periodistas. Porque fue España gracias a este emperador español, rey de varios reinos, y que hizo del reino de España un extenso imperio, financiado básicamente con el oro de Castilla cuando se creó lo que hoy en todo el mundo denominamos El Mercado de Valores, concretamente en la ciudad de Brujas en el año 1531.

Este autor está seguro de que Carlos I hubiese mandado decapitar al hombre que impidiera a España ese privilegio. Estados Unidos ya tiene una jurisprudencia de dicha relación situando el límite de hasta cuando un inversor que es fuente de periodistas puede o no puede invertir en un determinado valor. Invitamos al lector a consultar esta abundante jurisprudencia de derecho comparado.

El año pasado, al igual que otro emperador esta vez de Francia, el Barón Benito Benito decidió coronarse a sí mismo, y así ejercer un poder superior a los tres que promulgó Monsieur Secondat. Así, a mitad del año 2021, se entronó como el Amo y señor de la CNMV, aunque venía ejerciendo como tal varias décadas y ese mismo día del año 2021, decidió en el mismo acto poner su ilustre apellido por encima del apellido Secondat. De todos es sabido que la creación en 1933 de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) al igual que 55 años después se creó su homóloga, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la Ley 24/1988, ambas se crearon después del 1929 con el principal objetivo de vigilar y mantener la transparencia de los mercados de valores y la correcta formación de precios de los mismos, así como defender y evitar estafas que afecten a los inversores. Es decir evitar UN NUEVO CRACK 1929.

Lo que nadie pensó entonces es que alguien como el Barón Benito Benito se perpetuaría durante décadas como amo y señor de este importante Organismo, que es de facto un quinto poder, y emulando a Mr. Edgar Hoover y a la Baroness Thatcher, el Barón Benito con mano de hierro interpreta a su imagen y semejanza qué es bueno o malo para el humilde y sacrificado inversor. De todos es igualmente sabido que la CNMV ha tenido una culpa “In vigilando” en numerosos casos, o dicho de otra forma, falló a su deber fundamental que es el de velar por la transparencia y correcta formación de precios.

El lector recordará bien uno de los últimos, el caso BANCO POPULAR. El barón Benito y la CNMV han tenido una culpa IN VIGILANDO, dado que no protegieron ni ampararon a todos los humildes accionistas del Banco Popular que fuimos afectados por no decir saqueados por esas irregulares ampliaciones que el mismo aprobó. Alguien le espetó al Barón de Benito: “se da usted cuenta de que gracias a esas ampliaciones hay accionistas que lo perdieron todo y no tienen ni para comprar el pan” a lo cual el barón Benito debió responder “pues sino tienen para comer pan, que coman pasteles”. A quién benefició el Ilustrísimo señor Benito Benito es de todos conocido.

Estas dos últimas semanas el señor Benito ha pisoteado nuevamente al barón de Montesquieu, cuando no cumple al menos en gran parte un Auto de un valiente y muy reputado magistrado de gran destreza técnica en asuntos financieros, como es el Excelentísimo Sr. Calama Teixeira, titular del juzgado numero 4 de la Audiencia Nacional. Y es que al Barón le gusta ejercer su poder sin compartirlo y menos aún situarlo por debajo de un poder, el judicial, al cual le molesta someterse. El Barón Benito Benito olvida que hoy España es un país democrático y de derecho y que las leyes están para cumplirlas y los Autos de un Magistrado Juez están para cumplirlos y ejecutarlos. No encuentra el autor amparo legal, para interpretar por parte del barón los autos de un juez y menos de un juez como este experto en la materia.

Lo cierto y verdad es que la sombra del Barón es alargada y cree el autor que fue determinante en la zancadilla jurisprudencial que ha logrado. Ha privado a los inversores de una importante jurisprudencia y ha evitado una divertida instrucción que nada hubiese tenido que envidiar a la mismísima FALCON CREST. Divertida y digna de ser las tres nominadas a un GOYA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN son la declaración del querellado, la segunda declaración del director general de la caja rural de Zamora donde admite sin pudor falsificar documentos exculpatorios a la carta y por último la singular declaración del periodista de BLOOMBERG donde amparado en un poder superior al PAPAL en el secreto de confesión no responde a ninguna pregunta del reputado interrogador conocido por su seudónimo JESSICA FLETCHER en la CNMV.

Lo que nunca esperó este humilde querellante, era que una reputada fiscal que fue elegida miembro del cuerpo de fiscales europeos el pasado año, la Ilma. Sra. Dª María Elena Lorente Pablo fuera embaucada por este singular Barón. Digo cariñosamente embaucada, puesto que dada la excesiva carga de trabajo que esta fiscal soporta, junto al ardid del astuto Barón, hizo errar a esta prestigiosa fiscal en su ya célebre informe, en el que utilizó una falta administrativa que el barón presentó astutamente para provocar su confusión no ver la realmente importante documentación aportada y sellada por indescifrables claves en los cds y que aportan pruebas fundamentales para la instrucción. Una falta administrativa no puede ser competencia de la Audiencia Nacional. Nada tenía que ver dicha falta administrativa de Saeta Yield con el caso Iberia-Norwegian objeto de esta instrucción que tanto molesta al Barón. Instrucción que hubiese alegrado con total seguridad al emperador Carlos I situando a España como pionera de la UE en materia de regulación bursátil.Todos los distintos agentes del mercado y los periodistas económicos, son conocedores de esta gran laguna legal y de sus consecuencias, que jurisprudencialmente ha estado a punto de ser regulada de no haber sido por la larga sombra del Barón.

La fiscal que mas experiencia tiene en España sobre delitos bursátiles, dio carpetazo así la semana pasada a las legítimas aspiraciones de este humilde ciudadano.

Ante dicho informe del OTRO garante de la legalidad, el valiente y reputado paladín de la justicia se vio así abocado al sobreseimiento provisional. Es importante recordar que conocidos destacados casos bursátiles llevan la firma de tan reputada fiscal, sin ir más lejos, el importantísimo caso POTASH en el que la Audiencia Nacional, dictó importante jurisprudencia S E N T E N CIA N° 1 /14 relacionada con el delito de información privilegiada. Es por ello que a este querellante no le sorprendieron todos los desafortunados incidentes paranormales que esta parte sufrió a lo largo de este proceso, pero sí le sorprendió el desafortunado informe fiscal.

Se despide este humilde querellante desde una pastelería del centro de Madrid y recordando el buen vino que a España dio el año 1959, felicitando a la contraparte, deseándole mucha suerte en las clínicas dentales de Salamanca en las que invirtió parte del botín este mundialmente conocido infractor de los mercados, pues acapara el récord europeo con nada más y nada menos que 44 Alertas rojas Storns de diversos organismos reguladores; así como agradeciendo el ingente trabajo realizado por todos y cada uno de los miembros del juzgado de instrucción número 4 a este caso. Por último, comiendo mi pastel le deseo larga y feliz vida al Barón.