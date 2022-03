¿Que son los «cashbacks»?

El incremento de los precios está ahogando una maltrecha situación económica de los españoles. Este panorama, además, se ve agravado por un ajuste inflacionista, situación que también acaba repercutiendo en los ciudadanos. Estos índices económicos agravan esa temida cuesta de enero, prolongándose durante estos próximos meses. Entonces, ¿cómo ahorrar? Ese es el gran deseo de muchos ciudadanos e iniciativas como los cashbacks, una oportunidad de ahorrarse unos euros cuando se hacen compras en línea y una ventana de negocio que está salvando a muchos comercios.

Como sucede con otros términos, muchos de los lectores no solo desconocerán el significado del vocablo anglosajón cashback o su equivalencia en castellano, sino que tampoco sabrán en qué consiste. Para empezar, deben saber que el cashback es muy popular en otras culturas y que progresivamente va adentrándose en el mercado nacional. ¿En qué consiste? Básicamente, es un sistema que devuelve al comprador (al usuario de un negocio en línea, sin importar su actividad) parte del dinero que haya gastado en una determinada compra, siempre y cuando esa tienda digital esté adherida a este sistema de reembolso. La cuantía del importe a devolver va en función del dinero gastado en la adquisición.

Proceso contractual

Esta sencilla explicación sirve para hacernos una idea sobre cómo funciona este sistema, pero, obviamente, hay otra serie de procesos que ayudan a configurar el funcionamiento de este reembolso a los usuarios de las tiendas en línea. ¡Vayamos adentrándonos en el funcionamiento de este sistema! Los usuarios solo necesitan registrarse, de manera gratuita, en la página web de las empresas que ofertan el cashback. Este registro no implica ningún tipo de compromiso ni obligatoriedad de hacer compras mínimas para optar al reembolso. El proceso de devolución del porcentaje de dinero correspondiente solo se activará si el comprador inicia la pertinente solicitud.

¿Y las tiendas? Los comercios que decidan adherirse a este sistema de cashbacks deben suscribir un acuerdo comercial con las empresas que ofrecen este sistema de reembolso. Entre otros aspectos, las tiendas deben dar una remuneración (acordada en el contrato) a cambio de recibir un número de usuarios (también establecido en el acuerdo) que acaban comprando en sus tiendas. Y una parte de ese dinero acaba en el bolsillo de los usuarios que han adquirido algún tipo de artículo.

En resumen, y de manera más concisa: las empresas de reembolso reciben una comisión correspondiente en función de las compras, las tiendas en línea aumentan sus ventas al recibir más clientes y los consumidores se ahorran un dinero en función de lo gastado en la transacción comercial y sin importar el límite de compras realizado.

Cashback: paso a paso

Si te ha convencido la propuesta de ahorrarte unos euros, o, por el contrario, eres propietario de un comercio en línea y deseas recibir más clientes y pedidos, te detallamos paso a paso cómo activar el proceso de reembolso.

El comprador debe inscribirse gratuitamente en las plataformas correspondientes, en las que posteriormente completar todos los datos necesarios requeridos para la devolución porcentual del importe de la compra. Asimismo, en el proceso de inscripción, el usuario podrá indicar qué tipo de tiendas son de su agrado a la hora de recibir algún tipo de publicidad en materia de ofertas. E igualmente, si rechaza esta opción, él mismo podrá navegar en la búsqueda de las empresas que están adheridas al sistema.

Las tiendas, que previamente han firmado ese acuerdo contractual con las empresas de cashback, están clasificadas en función del sector en el que ofrecen sus servicios: deporte, moda, salud, viajes, cine, hogar, motor o perfumería, entre otros. Hay una amplia variedad de tiendas que ofrecen sus servicios.

El usuario que desea hacer una compra, después de realizar la búsqueda en función de sus necesidades, debe clicar en el enlace que cada tienda tiene asignada de forma personalizada. Automáticamente, el usuario será dirigido a esa tienda en la que completar la compra de manera absolutamente regular. No hay que realizar ningún paso adicional en comparación con los usuarios que decidan no acogerse a este sistema de cashback.

Cuando se haya realizado esa compra, el usuario debe esperar entre 24 y 48 horas para saber el porcentaje de reembolso que le corresponde en función de su gasto. Y el último paso es comprobar que ese dinero está ingresado en la cuenta corriente. Así de sencillo y fácil. De manera paralela, la tienda debe abonar el porcentaje acordado a la empresa que incluye el servicio de cashback. Esta especie de comisión está asociada a diferentes variables, aunque es básicamente al número de ventas que se firman en un determinado periodo de tiempo.

¿A cuánto asciende el reembolso?

Normalmente muchos ciudadanos se preguntan si compensa o no suscribirse a este sistema de reembolsos, muy extendido más allá de nuestras fronteras. La respuesta siempre es afirmativa. Compensa, hay un ahorro de dinero. Normalmente, ese porcentaje de devolución oscila entre el 5 y 10 por ciento del importe total pagado a la tienda. Y sin ningún tipo de contraprestación, solo por suscribirse y comprar en las tiendas indicadas. A más compras, obviamente, aumenta el ahorro.

Los comercios, por su parte, no ahorran dinero de manera directa, pero sí indirectamente. Primero, consiguen aumentar el número de usuarios que conocen su negocio, aunque estos visitantes no acaben gastándose ningún euro. Es una forma de promocionarse. Por otra parte, a más número de visitantes, puede aumentar el número de usuarios que acaben comprando, animados por los precios y el reembolso. Obviamente, el comercio, en su relación contractual, no debe abonar ningún dinero si no hay usuarios que finalicen el proceso de compra.

Y así, de una manera tan sencilla, es como funciona este sistema de reembolso que está revolucionando el mercado online, en donde hay una competencia muy dura por hacerse con nuevos clientes y aumentar las ventas. Cada vez son más los usuarios y tiendas que deciden unirse a este proceso, el cual, por otra parte, es universal, puesto que las tiendas en línea no están enfocadas a un público concreto, sino universal.