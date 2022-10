Características que debe tener un buen seguro de alquiler

Ante un escenario económico tan complicado como el actual, no es de extrañar que los impagos sean muy habituales. Precisamente esto es lo que da pie a que muchos propietarios de pisos no terminen de decidirse al ponerlos en alquiler, ya que temen que su inquilino pueda incurrir en alguna morosidad que les afecte de lleno.

Por suerte, hay una manera de evitar este tipo de situaciones. Nos referimos a contratar un Seguro de alquiler. Precisamente el aumento de dichos problemas dio pie a que hace años empezasen a surgir varias alternativas similares, así que hoy en día son numerosas las opciones por las que puedes decantarte. Acertar es fundamental, así que antes de decidirte por un seguro u otro asegúrate de que reúne las siguientes características.

Coberturas

Empezamos hablando de las coberturas, el punto más importante de todo seguro. En el caso del destinado al alquiler, es esencial que tenga varias que iremos desgranando a continuación.

La que adquiere una mayor relevancia es la de las rentas no pagadas. El hecho de no contar con un seguro podría traducirse en unos gastos adicionales que superarían los cinco mil euros. Todo cambia disponiendo de un buen seguro de alquiler, ya que en este caso las rentas impagadas serían cubiertas hasta alcanzar el máximo, el cual suele ser de doce o dieciocho meses.

Si los impagos son habituales, no se quedan atrás los destrozos en el piso o la casa que se alquila. Al empezar la tensión entre propietario e inquilino, en algunos casos este último reacciona inadecuadamente con la vivienda en cuestión pagando en ella la frustración de no poder abonar el alquiler.

Algunos destrozos son poco importantes, pero otros pueden llegar a suponer un desembolso considerable. Es por este motivo que el seguro de alquiler debe contar con una cobertura para los destrozos. El producto más recomendable es aquel que cubre hasta seis mil euros del continente, mientras que el contenido abarca una cifra de mil doscientos euros.

Por otra parte, cuando se produce un conflicto, independientemente de si se trata de un impago o de cualquier otro tipo de problema, es necesario recurrir a un abogado. Los honorarios de este profesional y del procurador también es conveniente que sean cubiertos por el seguro de alquiler que acabes contratando.

Aquí no termina la lista de coberturas imprescindibles. A las ya comentadas hay que sumar otra: la de los suministros impagados. Es la que supone una menor cuantía, pero no es plato de buen gusto tener que hacer frente al desembolso en cuestión por no haberlo pagado el inquilino. Los mejores seguros de alquiler son aquellos que cubren hasta doscientos euros de suministros no pagados.

Precio ajustado

Seguidamente toca hablar del precio. Y es que por muchas coberturas que tenga un seguro de alquiler, si el importe a abonar es elevado tal vez no merezca la pena su contratación. Todo lo contrario sucede con aquellos que tienen un precio muy ajustado.

Por ejemplo, si por el alquiler de tu piso percibes seiscientos euros al mes, un precio excelente ronda los trescientos euros anuales, siempre y cuando el producto contratado tenga las coberturas anteriormente descritas.

Ten en cuenta que las pólizas ven variados sus precios dependiendo de cuánto pague el inquilino cada mes. No es lo único que afecta al importe final, ya que también influye el hecho de tener o no franquicia de un mes.

Otros aspectos a tener en cuenta

¿Has encontrado un seguro de alquiler que cuenta con todas las características que hemos ido mencionando? En tal caso se trata de una muy buena póliza para ti, aunque todavía faltan por sacar a colación un par de aspectos que no conviene pasar por alto.

Y es que también es importante que la aseguradora te proporcione un buen asesoramiento de carácter jurídico, el cual se lleve a cabo a distancia, sin necesidad de realizar ni un solo desplazamiento.

A su vez, ten en cuenta que tanto el alquiler en sí como los posibles contratiempos que surjan con el inquilino acarrean el hecho de tener que tratar con una gran cantidad de documentos. Si quieres ahorrarte problemas y quebraderos de cabeza es mejor que la entidad aseguradora se encargue de gestionar dichos documentos.

Por último, cerciórate de que la atención por parte de la aseguradora es buena, procediendo a resolver todas las dudas que puedas tener. Para asegurarte de ello inicia una comunicación telefónica o rellena los datos que se te solicitan en el formulario de la web de aquella aseguradora cuya póliza tengas intención de contratar.

Si el seguro de alquiler cumple con todos los puntos descritos, podrás alquilar tu piso con la máxima tranquilidad. Y es que sabrás que tus derechos como propietario serán defendidos sea cual sea el conflicto que surja, teniendo garantizados los cobros de todas las rentas.