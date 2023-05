Requisitos para conseguir un préstamo personal (cada vez más complicado)

El acceso a fuentes de financiación se ha restringido considerablemente a lo largo de las últimas décadas y, en un contexto de inestabilidad económica global, cada vez resulta más difícil obtener la concesión de préstamos por parte de entidades bancarias.

Uno de los principales puntos de inflexión que explican la situación actual hunde sus raíces en la crisis de 2010. Desde entonces, la cuota de personas con edad de jubilación que ven sus vidas limitadas por rentas bajas se ha reducido a la mitad, pasando desde un 31% de incidencia hasta un 16%.

Lamentablemente, ello ha conllevado, indirectamente, una evolución en sentido opuesto para los más jóvenes. De hecho, se calcula que, en la actualidad, uno de cada tres jóvenes adultos de entre 20 y 30 años viven en situación de vulnerabilidad.

El riesgo de pobreza y exclusión crece significativamente en el caso de aquellos adultos que se encuentran en este ratio de edad y que no cuentan con estudios superiores como, por ejemplo, una titulación universitaria aunque, por supuesto, tenerla hoy tampoco constituye ningún tipo de garantía de acceder a un trabajo estable de por vida.

Es precisamente este contexto de precariedad e inestabilidad, lo que ha hecho que las entidades bancarias recrudezcan cada vez más las condiciones para dar luz verde a las solicitudes de financiación de productos como los préstamos personales.

Pero ¿cuáles son los requisitos que se exigen para poder obtener la aprobación de un préstamo personal?

A continuación, reunimos algunos de los más importantes y comunes a todas las entidades bancarias, tomando como referencia el listado elaborado por el portal financiero Money24 para obtener un préstamo personal con buenas condiciones. ¡Toma nota!

Condiciones y requisitos para solicitar un préstamo personal

Contar con la mayoría de edad

Para poder tramitar la solicitud de un préstamo personal y llevar a cabo los trámites necesarios es esencial contar con, al menos, 18 años de edad. En España no es legal que ningún cliente o usuario que no alcance dicha edad acceda a un producto financiero de este tipo.

Tener solvencia económica / ingresos

En el momento en que una entidad bancaria recibe una solicitud de financiación y valora la posibilidad de su aprobación, inevitablemente se ve expuesta a la asunción de un riesgo económico. Para que la solicitud sea viable, deberá contar con las mínimas garantías económicas y de solvencia del solicitante. Este es uno de los principales motivos por los que resulta difícil obtener la aprobación, pues el contexto de inestabilidad laboral actual reduce la capacidad de respuesta ante endeudamiento, así como la capacidad de ahorro.

Para ello, el usuario debe justificar sus ingresos con la documentación correspondiente, por ejemplo, a través del historial de transacciones bancarias o mediante las nóminas percibidas en caso de tratarse de un asalariado. Los profesionales por cuenta propia o autónomos, deberán, en cambio, facilitar la última declaración del IVA.

Esto, en algunas ocasiones, puede ir unido a la presentación de una fotocopia de la última declaración del IRPF para poder contar con una aproximación exacta de los ingresos brutos y netos anuales.

Propiedades como viviendas o terrenos

Contar con viviendas o terrenos en propiedad puede ser otra forma de garantía. Utilizar las correspondientes escrituras de la vivienda o una declaración de bienes inmuebles puede funcionar como un aval que determine la concesión por parte del banco aunque, lamentablemente, no todos los solicitantes pueden contar con este recurso a la hora de argumentar su solvencia.

No estar incluido en listas de morosos (ASNEF, RAI…)

El historial crediticio y financiero del solicitante se torna fundamental y un factor que puede determinar la aprobación o rechazo de la solicitud. En general, aquellos usuarios que no se encuentran en un listado de morosidad tipo ASNEF, cuentan con mayores probabilidades de recibir una respuesta afirmativa. No obstante, hay que tener en cuenta que ciertos préstamos personales pueden ser concedidos igualmente a personas que se encuentran dentro de dichas listas.

Claves para conseguir un préstamo personal con mejores condiciones

Analiza tu grado de endeudamiento

Para poder multiplicar las posibilidades de obtener una respuesta positiva a la hora de solicitar un préstamo personal, es recomendable que antes destines un tiempo a revisar tu grado de endeudamiento y verificar que, efectivamente, te encuentras al corriente de pagos.

Reúne y revisa la documentación

La entidad que gestione tu solicitud deberá llevar a cabo un estudio de viabilidad (especialmente, si hasta ahora no has sido cliente suyo y no cuenta con ningún tipo de información acerca de tu situación financiera). Para ello deberá contar documentos específicos como los que hemos enumerado en epígrafes anteriores.

Para agilizar el procedimiento y obtener una respuesta rápida, localiza tus últimas nóminas, la última declaración de la renta, tus datos en endeudamiento a través de la CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España) o las escrituras de sus propiedades.

Compara diferentes alternativas

Para localizar la entidad bancaria más conveniente y el préstamo más interesante, lo más recomendable es optar por un comparador de préstamos online. A través de este tipo de herramientas podrás obtener acceso directo a interesantes ofertas y descubrir cuál es la solución que mejor se adapta a tus necesidades en tan sólo unos pocos clics.

Aclara todas tus dudas antes de dar el paso

Cada entidad cuenta con sus propias condiciones y cláusulas, por lo que, antes de tomar una decisión final, es importante que te asegures de comprender de forma exacta el alcance de la relación contractual: Cuota máxima a solicitar, tipo de interés, plazos de amortización, posibilidad de solicitar aplazamientos o de realizar pagos anticipados…

¿Has identificado una opción que se adapta a tus necesidades y con la que cumples los requisitos? Entonces, ha llegado el momento de iniciar tu solicitud. ¡Suerte!