La cuenta remunerada que paga más que muchos depósitos a plazo: ahora al 2,50% TAE

Bankinter renueva la Cuenta Digital con una TAE del 2,50% hasta 100.000 euros y rentabilidad garantizada hasta el 31 de diciembre de 2026. La oferta sube el tipo de interés respecto a la promo anterior y dobla el saldo máximo remunerado, en un momento en el que los depósitos a plazo llevan meses encadenando bajadas.

Bankinter ha anunciado una mejora sustancial en las condiciones de su Cuenta Digital que entrará en vigor el próximo 12 de mayo. El banco eleva la remuneración hasta el 2,50% TAE y amplía el saldo máximo remunerado hasta los 100.000 euros, el doble del límite que fijaba la promoción anterior.

La garantía de ese tipo de interés se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que significa que quien contrate la cuenta antes del 29 de junio (fecha de cierre de la oferta) tendrá asegurado ese rendimiento durante más de siete meses.

Cuánto dinero extra genera la subida de TAE

Con la nueva promoción de la Cuenta Digital de Bankinter, un ahorrador con 50.000 euros en cuenta pasará de ingresar 1.000 euros brutos anuales con el 2% TAE a 1.250 euros con el 2,50% TAE, es decir, 250 euros más al año solo por el cambio de condiciones. Para quien aprovecha el nuevo límite máximo de 100.000 euros, la cuenta puede generar hasta 2.500 euros brutos en doce meses

Además, a diferencia de los depósitos a plazo, donde los intereses se cobran al vencimiento, en este caso el dinero ingresa en la cuenta cada mes. Eso permite, si se desea, ir acumulando esos rendimientos dentro del mismo producto y beneficiarse del efecto del interés compuesto a lo largo del año.

Un movimiento que llega en el momento oportuno

Según los datos del Banco de España, la rentabilidad media de los nuevos depósitos de hogares a plazo está en torno al 1,64%, su nivel más bajo en dos años. Esto quiere decir que la rentabilidad media de los nuevos depósitos de hasta un año ha caído de forma sostenida desde mediados de 2024.

Los mejores depósitos a doce meses que se comercializaban al 3,5% o al 4% TAE en ese entonces; hoy, encontrar un depósito por encima del 2,50% TAE requiere comparar con detenimiento y asumir plazos de inmovilización de entre seis y doce meses.

En ese escenario, una cuenta remunerada al 2,50% TAE sin plazo de permanencia ni penalización por retirar el dinero resulta, como mínimo, llamativa. La liquidez inmediata es la ventaja estructural de las cuentas remuneradas frente a los depósitos: el capital está disponible en cualquier momento sin perder los intereses ya generados, una característica especialmente útil para quien quiere rentabilizar un fondo de emergencia o un ahorro que podría necesitar a corto plazo.

Sin comisiones ni requisitos de vinculación

La cuenta mantiene el resto de las condiciones que la han hecho popular entre los ahorradores que no quieren ataduras: no exige domiciliación de nómina, ni un número mínimo de compras con tarjeta, ni la contratación de ningún otro producto del banco. Tampoco cobra comisiones de mantenimiento ni de administración. La tarjeta de débito es gratuita y permite retirar efectivo sin coste en una red de más de 17.000 cajeros en España, incluyendo redes como Euro 6000, Euronet, Grupo Cajas Rurales, Grupo Cajamar y Deutsche Bank, entre otras. Quienes quieran contrastar la experiencia real de otros usuarios pueden consultar las opiniones de la cuenta de Bankinter antes de tomar una decisión.

La ventana de contratación de esta promoción estará abierta del 12 de mayo al 29 de junio de 2026. Pasada esa fecha, Bankinter podría revisar las condiciones o lanzar una oferta diferente, aunque la rentabilidad queda blindada hasta el 31 de diciembre para quienes la contraten dentro del plazo. El proceso de apertura es exclusivamente online y, según la propia entidad, puede completarse en menos de diez minutos.