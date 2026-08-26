La fórmula que permite tener un todo riesgo pagando bastante menos cada mes

Intentar proteger el coche frente a cualquier problema sin gastar demasiado es casi como un deporte para muchos conductores. La realidad para quien busca máxima tranquilidad es que las pólizas más extensas pueden inflar el presupuesto familiar superando fácilmente los 700 euros anuales. Pero, afortunadamente, existen alternativas que logran un equilibrio estupendo entre seguridad y ahorro. Por ejemplo, ajustando solo un elemento del contrato, de forma bien sencilla puedes bajar bastante la prima sin dejar de lado garantías esenciales como los daños propios, robos o situaciones imprevistas y costosas.

En este contexto, la mayoría de los expertos en seguros suelen recomendar conocer cómo funciona la cobertura a todo riesgo con franquicia. De hecho, muchos usuarios se sorprenden al descubrir esta opción por primera vez y comprueban lo útil que llega a ser para quienes no quieren pagar de más cada mes. Si tienes dudas o no conoces bien el sector asegurador, es interesante comparar propuestas con estas características en sitios como prima, que permite hacer simulaciones y ajustes fácilmente hasta dar con la opción ideal para tu presupuesto. Ya entrando al detalle, ahora veremos cómo se aplica exactamente este mecanismo en una póliza.

Qué es la franquicia y cómo se aplica en tu seguro

Por poner una imagen sencilla, la franquicia se comporta como ese pequeño salvavidas que tú mismo compras al firmar tu contrato de seguro. Si alguna vez tienes un golpe, la franquicia marca el dinero que pones tú de tu bolsillo antes de que la compañía aseguradora eche una mano cubriendo el resto. Esta situación permite reducir notablemente la prima anual o mensual, compartiendo así con la aseguradora el riesgo en las reparaciones más asequibles.

Funcionamiento básico de esta modalidad

Ciertamente no es tan complicado entenderlo: cuando firmas un seguro con franquicia, se pacta un límite económico fijo. Si el daño pasa de esa cantidad, la compañía responde por la diferencia. Así, cuando te enfrentas a esas averías tan molestas y caras, no te enfrentas solo y tu economía no sufre tanto como cabría temer.

¿Qué ocurre en caso de accidente?

Ahora imagina: tienes un seguro a todo riesgo con una franquicia de 300 euros y te ves en la peor pesadilla de muchos conductores, ese golpe tonto que sale caro. Si la reparación sube a 1.000 euros, el titular paga los 300 primeros y la aseguradora el resto, que serían 700. Por el contrario, si el golpe es leve y cuesta arreglarlo 150 euros, tú pagas todo y listo sin abrir expediente ni manchar tu historial de siniestralidad.

Ejemplo práctico con cifras orientativas sobre el ahorro

Al hablar de ahorro, aquí la diferencia se nota bastante. Lo cierto es que la cobertura a todo riesgo con franquicia permite reducir visiblemente el pago mensual o anual, simplemente aceptando responsabilizarse de una parte de las pérdidas en caso de accidente. La facilidad para ajustar este parámetro es muy valorada entre quienes usan el coche principalmente para mover la familia o acudir al trabajo, donde cada euro cuenta.

Impacto directo en la cuota mensual y anual

La brecha de precio frente a la póliza tradicional ronda habitualmente entre un 25% y un 45% de descuento respecto a lo que pagarías si eligieras cobertura total y sin franquicia. Aunque cada aseguradora tiene sus reglas, la elección más común suele estar en franquicias de 150, 300 o 600 euros. Estas cifras se usan solo como ejemplo porque, en la vida real, cada compañía establece sus propios criterios.

Para ver de un vistazo el beneficio, supongamos que escoges una póliza que inicialmente cuesta 900 euros al año. Solo con ajustar este pequeño detalle -la franquicia- puedes rebajar la factura más de lo que imaginas en una comparación directa con el seguro sin franquicia.

Modalidad de seguro Coste anual estimado Coste mensual estimado Ahorro anual aproximado Todo riesgo sin franquicia 900 € 75 € 0 € Todo riesgo con franquicia (300 €) 550 € 45 € 350 €

En qué perfil de conductor tiene sentido esta modalidad

No todos se benefician igual de este sistema. Elegir bien la franquicia óptima depende sobre todo de cuántos kilómetros haces y de si has tenido percances antes (aunque, seamos sinceros, nunca está de más mirar la letra pequeña antes de decidirte).

Casos donde compensa económicamente

Hay perfiles para los que esta modalidad es una auténtica ganga:

Conductores experimentados que raramente presentan partes y quieren pagar lo justo por su baja siniestralidad.

que raramente presentan partes y quieren pagar lo justo por su baja siniestralidad. Propietarios de vehículos de valor medio-alto , pensando en todos esos imprevistos que pueden salir muy caros de arreglar.

, pensando en todos esos imprevistos que pueden salir muy caros de arreglar. Personas que desean tranquilidad frente a robos y daños ajenos, y que pueden afrontar pequeñas reparaciones estéticas sin dramas.

¿Cuándo es mejor elegir una franquicia alta?

Especialmente para quienes apenas tocan la ciudad o tienen poco riesgo de incidentes menores, plantearse una franquicia alta (por ejemplo, 600 euros) puede tener mucho sentido. Así, la prima cae a niveles bajísimos y la compañía aseguradora solo entra en juego cuando el imprevisto es realmente serio o costoso.

Por cierto, hacer simulaciones y ajustar la franquicia online es de lo más recomendable para decidirte rápido sin sorpresas. En resumen, dedicar unos minutos a comparar opciones ayuda a liberar dinero mes a mes y a dormir bastante más tranquilo sabiendo que un gran susto no arruinará tus finanzas.