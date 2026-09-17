Cómo generar ingresos pasivos mediante inversiones inteligentes

Si bien la mayoría de las personas trabaja arduamente para obtener ingresos, quienes realmente acrecientan su patrimonio comprenden cómo hacer que su capital genere valor de manera continua. A medida que evoluciona el panorama mundial de activos, un número creciente de inversores busca activos capaces de generar valor de forma sostenida, pasando de simplemente mantener fondos inactivos en cuentas a participar activamente en el desarrollo de la economía real.

La clave de una inversión inteligente reside en encontrar activos con valor a largo plazo y capacidad para generar rendimientos continuos, de modo que el dinero pueda cumplir realmente su función.

Están surgiendo oportunidades de ingresos pasivos.

En el pasado, los inversores se centraban en activos tradicionales como las acciones. Ante el aumento vertiginoso de la demanda energética mundial, las nuevas infraestructuras energéticas se están transformando en un activo tangible y relevante en el sector de las finanzas digitales.

A medida que los proyectos de energía solar, eólica y de almacenamiento energético continúan impulsando la transición energética global, Lake Energy ha lanzado una plataforma de RWA centrada en energías renovables. Esta plataforma libera todo el potencial de los activos de infraestructura verde, conectando de manera eficiente a los inversores con proyectos energéticos tangibles y garantizando rendimientos estables de flujo de caja a largo plazo mediante operaciones sostenidas y de ciclo prolongado.

RWA está cambiando la forma en que se accede a los activos.

Los proyectos energéticos tradicionales suelen requerir un capital considerable, equipos especializados y procesos complejos, lo que dificulta la participación directa de los inversores particulares.

LaKe Energy está transformando este modelo mediante la integración digital. Los activos energéticos físicos pueden presentarse con mayor transparencia, permitiendo a los inversores conocer directamente los detalles del proyecto, la producción de energía, el valor del activo y los datos operativos.

Ejemplos de proyectos de energía renovable de Lake Energy:

Importe del proyecto Generación diaria estimada de electricidad Valor estimado Duración del proyecto Ingresos energéticos proyectados USD 500.00 74.55 kWh $5.25 7 days $36.75 USD 1,000.00 156.20 kWh $11 15 days $165 USD 3,000.00 489.90 kWh $34.50 20 days $690 USD 5,000.00 852.00 kWh $60 25 days $1,500 USD 10,000.00 1,789.20 kWh $126 30 days $3780

Cómo participar

Los usuarios pueden explorar rápidamente nuevos proyectos energéticos a través de la plataforma Lake Energy:

(1) Crear una cuenta

Regístrate con tu correo electrónico para recibir un bono de 10 $ para nuevos usuarios y consultar los proyectos de energía renovable actualmente disponibles, así como información relacionada.

(2) Seleccionar un proyecto de energía renovable

Elige un proyecto adecuado basándote en factores como la infraestructura energética subyacente, la generación de energía prevista, la duración del proyecto y el rendimiento esperado. Los ingresos del proyecto se liquidarán de acuerdo con los términos específicos de cada proyecto.

Desbloqueando un nuevo futuro para los activos de nuevas energías

A medida que los activos del mundo real (RWA) ganan terreno en los sectores de energía e infraestructura, los nuevos activos energéticos se preparan para su transformación digital. Lake Energy mantiene su compromiso de ampliar su cartera de proyectos solares, eólicos y de almacenamiento de energía, mejorar la experiencia de la plataforma y conectar a más inversores con el valor de la energía del futuro.

Para obtener más detalles sobre los proyectos, visite: https://lakeenergy.com/

Contacto de prensa: Lake Energy

Departamento de Medios y Comunicación: [email protected]