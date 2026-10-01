En Louis Vuitton de los Países Bajos, se “lava” dinero en las compras

Hay muchos españoles que se pregunta, ¿cómo puede ser que, en Madrid en las calles de Serrano, y Ortega y Gasset, (antes Lista) y aledaños, se pague el metro cuadrado de tienda a 10.000 euros en compra de media, y 32o euros el metro cuadrado aproximadamente de alquiler, según qué zona.

Curiosamente, cuando pasas por lo escaparates de estas lujosas tiendas en las que te suelen agasajar cuando traspasas la puerta de seguridad, con una copa de champagne, se supone que están seguros de tu compra y por ello te tratan con un esmerado estilo refinado y educación exquisita.

En algunos casos no se aprecia la asistencia de compradores a pesar que sus ventas no decaen. Es curioso, hay o debe haber cita secreta, de compras, no se ven muchos clientes comprando incluso salvo que estes pendiente del movimiento de las puertas giratorias controlada por un servicio de seguridad en prácticamente en toda la famosa “Milla de Oro”, centro de comercio más “in” de Madrid.

Con un acto de generosidad, aplicamos la explicación que cual es la razón para que haya “muchos chinos, japoneses y árabes que se lo llevan todo”. Así que no nos planteemos ninguna incógnita que pudiera suceder en la “tras tienda” de estos establecimientos. La venta es limpia y no se está “lavando” nada, aunque si lo hace el que está comprando, (extranjero fijo) con solicitud en la tienda del documento de exportación de producto comprado con dinero en metálico.

Es curioso, siendo unos precios desorbitados para el “normal españolito” para nuestros extranjeros visitantes, estos artículos en su país de origen tienen un precio de venta superior al de la milla de Oro y el negocio es perfecto. Se paga en metálico; Se pasa por la aduana sin problemas al poseer documentación de exportación; se vende en su país de origen y se vende por una cantidad igual o superior de su compra en España y a la vez se ha lavado dinero de difícil localización por los servicios de hacienda de los países de origen de los turistas.

En España, solo los muy millonarios, son los que tienen acceso a estos establecimientos y pagan unos precios por artículos de hasta seis cifras sin rechistar, estas compras no admiten descuentos y no estamos hablando de la compra de un coche, el alquiler de un piso. No, estamos hablando de bolsos, carteras, maletas, pañuelos, corbatas, camisas, trajes, en fin, todo aquel accesorio de difícil posesión para los ciudadanos más normales de la clase media y media alta de nuestro país. decimos Madrid, pero podíamos decir, igualmente que, en Barcelona, San Sebastián, Valencia capitales con movimiento de turistas.

Hablamos de locales como Cartier, Hermes, Vuitton, y relojerías donde se encuentran las joyas para “dar la hora” como Rolex, JVC, Omega, Breitling, Patek Philippe, Hublot y locales de ropa y accesorios de lujo como Loewe, Hermes, Dior, Chanel, MiuMiu, Dolce Gabana, Prada, Armani… un amplio etcétera.

Todos en la busca y captura de lo último de creación que son “lo más de lo más”. Productos cotizadísimos y buscados para su posesión por los económicamente más agraciados. Se da el caso, curioso que existe para ellos ¡!lista de espera!! y los más nombrados y significativos con su procedencia, principalmente de sus casas centrales en Paris, Milán, Londres y Nueva York.

Hay paralelamente a la compra de algunos productos, que no solo su adquisición es para su uso, sino que se encuentra en el mundo del coleccionismo.

Un Rolex, modelo cadete con esfera azul y con una tirada corta de 100/200 ejemplares, puede suponer un 30% más caro que su hermano de similares características, pero de fabricación en serie larga o carente de esfera azul.

La compra en efectivo de artículos de lujo es habitual que sean pagados con tarjeta o con talón, ya en nuestro país pagar con dinero está mal visto incluso para aquellos clientes que son de reconocida honradez, aunque hay quien paga en metálico, a lo que la entidad no hace ascos a la recepción de billetes de curso legal, a pesar que el ministerio de hacienda en nuestro país ,controla los pagos en metálico de un máximo de 1000 euros para los ciudadanos españoles, sin embargo, los extranjeros, pueden solicitar un certificado para la exportación del producto y no pagar el impuesto correspondiente.

Curiosamente se dio la circunstancia que el fisco de los Países Bajos, observó que en una tienda de Louis Vuitton de Ámsterdam se estaban realizando compras de artículos por un valor total de millones de euros, y llamó la atención de los inspectores de la fiscalía, quienes afirman que la empresa Louise Vuitton debería haberse dado cuenta para no llegar a ese motivo de suscitar sospecha.

Clientes que pagaban en efectivo y compraba a menudo. Nunca gastaba más de una cantidad determinada, pero en unos 18 meses, según las autoridades, estos clientes, especialmente, una clienta compró millones de euros en bolsos y otros artículos de lujo en las tiendas Louis Vuitton de los Países Bajos.

Ahora, la fiscalía neerlandesa investiga a Louis Vuitton Países Bajos, filial de la marca de lujo francesa, en relación con un caso concreto contra la clienta, una mujer china a quien se acusa de “lavar” millones de euros en una intriga internacional.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los Países Bajos afirman que los patrones de compra sospechosos deberían haber alertado a las tiendas Louis Vuitton de las irregularidades y se preguntan si la empresa debería haber dado la voz de alarma. Es investigada por una posible infracción de la normativa sobre lavado de dinero.

El caso arroja luz sobre el papel de los artículos de lujo en la delincuencia financiera, así como sobre el riesgo para la reputación de las marcas cuya clientela de alto nivel puede incluir a personas que intentan ocultar el origen de los fondos.

Aunque las boutiques de lujo no tienen las mismas obligaciones de informar sobre actividades financieras sospechosas, los bancos sí tienen algunas responsabilidades legales de alertar a las autoridades sobre algunos tipos de transacciones y claramente irregulares.

Los fiscales acusan a la mujer que está en el centro principalmente de este caso, quien ha sido identificada públicamente solo como “Bei W”, según lo estipula la legislación neerlandesa, de lavar casi 3 millones de euros entre septiembre de 2021 y febrero de 2023. Otros dos acusados que supuestamente la ayudaron también identificados, se enfrentan a cargos.

En una audiencia preliminar celebrada en el pasado mes julio, los fiscales dijeron que Bei W. recibió grandes sumas de dinero ilícito generado mediante actividades delictivas de un individuo que ya ha sido condenado en relación con la trama criminal. Se dice que gastó el dinero en varias tiendas Louis Vuitton de los Países Bajos, y utilizó varios nombres y cuentas de correo electrónico. Los productos se enviaban después a Hong Kong y China, según la acusación.

La compradora siempre gastaba justo por debajo del umbral de 10.000 euros que no activaría la obligación de informar sobre las transacciones en efectivo, un “modus operandi”, que debería haber causado desconcierto en las tiendas Louis Vuitton, dicen los investigadores.

Bei W, recibía ayuda de otra persona sospechosa del caso, que trabajaba en Louis Vuitton, y quien la informaba de cuando llegaban nuevos artículos que entraban dentro del rango de precios en el que se basaba su plan, dicen los investigadores.

Los representantes de Louis Vuitton y Moët Hennessy Louis Vuitton, propietaria de la marca, no respondieron a las solicitudes de comentarios que tuvieron lugar al conocerse la situación de la tienda de Ámsterdam.

Quienes lavan dinero suelen adaptar las transacciones en efectivo para eludir la detección de los impuestos al mantenerlas por debajo del umbral de notificación de una jurisdicción determinada en cada país.

En los Países Bajos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no solo tienen en cuenta indicadores objetivos de una posible actividad ilícita, como un pago en efectivo superior a 10.000 euros, sino también factores más subjetivos que abarcan “numerosas acciones y comportamientos concebibles” que pueden sugerir que se está cometiendo un delito, según la Unidad de Inteligencia Financiera del país. (En España comparativamente la UCO). Los departamentos de las fuerzas del Estado de los que depende, esperan que los bancos y las empresas informen de las “transacciones inusuales” aunque estén por debajo del umbral financiero, y que dispongan de sólidas medidas de evaluación de riesgos.

La legislación neerlandesa, de los Países Bajos, se rige por los principios establecidos por un organismo de control mundial, el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo intergubernamental creado en 1989 para luchar contra el lavado de dinero.

Los expertos afirman que el esquema en el que parece haberse visto involucrado las tiendas de Louis Vuitton, es típico por varias razones. Los participantes presuntamente utilizaron un sistema de compras por encargo, conocido como “daigou”, en el que los compradores en el extranjero compran en nombre de alguien de China. Los productos extranjeros suelen ser más caros en el extranjero especialmente en su país de origen, caso de Rolex: Suiza; Louis Vuitton; Francia; Breitling: Alemania. En el caso de las marcas de lujo, en ropa, es menos probable las dudas sobre su autenticidad, a pesar de existir un mundo de copias perfectamente iguales el diseño y fabricación procedente de los países de Asia, en especial de los “tres tigres”.

Hay situaciones que no quiero dejar de comentar, como es el caso de las marcas de textil: Fred Perry, Polo, Lacoste o en zapatillas Reebok, Adidas en algún caso, el mismo fabricante se ha sometido a dejar la calidad de su producto en manos de la fabricación por parte de estos países de oriente para ser vendidos en las tiendas oficiales de dicha marca. Lo que tiene que soportar dichas marcas es el hecho que se crea una distribución paralela, por parte de esos países de oriente con un precio más bajo y entrando en la calificación de copias o falsificaciones, sin ser cierto.

Esto puede ser un aviso a navegantes, al surgir en nuestro país la exagerada publicidad de tiendas particulares que anuncian la compra de relojes de segunda mano de Rolex, Cartier, Breitling, etc., de los fabricados en los años 50 y 60 y que su valor supera a los fabricados en esta última década. Indudablemente, deberá existir un amplio mercado de oferta y demanda.

Y yo pregunto: ¿Cómo se pagan esos relojes cuando se compran y cuando se venden? es con factura o sin ella?.