El bróker con spread cero se está convirtiendo en un modelo de negocio, no en un truco de marketing

Hace unos años, un spread de cero parecía algo excepcional. En la industria moderna de los CFD, sin embargo, se está convirtiendo cada vez más en una herramienta estándar dentro de la competencia entre brókeres.

El seguimiento de spreads de BestBrokers.com ofrece un ejemplo especialmente claro. Su informe propietario de spreads en tiempo real muestra que Fusion Markets registra con frecuencia cotizaciones de forex entre semana en las que los precios bid y ask son idénticos. En cambio, algunas lecturas de spread cero en FxPro se concentran durante los fines de semana, cuando los mercados están cerrados. Por este motivo, BestBrokers incorpora un filtro que permite mostrar únicamente los días laborables y separar los spreads cero registrados en condiciones reales de mercado de las observaciones producidas cuando el mercado está cerrado.

Cuando un bróker cotiza un spread de 0,0 pips durante una sesión activa, en la práctica está eliminando en ese momento la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Sin embargo, eso no significa que la operación sea gratuita.

La cuenta Zero de Fusion Markets, por ejemplo, cobra 2,25 dólares por cada 100.000 dólares de volumen nominal y por cada lado de la operación. En las pruebas en tiempo real de BestBrokers con cTrader, su spread medio en EUR/USD fue de solo 0,03 pips.

Pepperstone registró un spread medio de 0,10 pips en EUR/USD a través de su cuenta Razor, aunque también aplica comisiones. IC Markets promedió 0,06 pips en su cuenta cTrader Raw Spread, con una comisión total de 6 dólares por cada 100.000 dólares negociados.

El modelo, por tanto, es sencillo: el bróker reduce o elimina gran parte del spread visible y traslada una mayor parte de sus ingresos a una comisión de transacción transparente.

Para los traders más experimentados, este modelo puede resultar atractivo porque ambos componentes del coste son más fáciles de diferenciar. El spread bruto del mercado refleja las condiciones de liquidez subyacentes, mientras que la comisión representa el cargo explícito del bróker.

Para las propias firmas de corretaje, sin embargo, este modelo modifica el entorno competitivo. Cuando varios competidores pueden anunciar spreads desde 0,0 pips, alcanzar el cero deja de ser un elemento diferenciador. La competencia pasa a centrarse en la frecuencia con la que aparecen esos spreads de cero, el spread medio a lo largo del tiempo, las comisiones, la velocidad de ejecución y el deslizamiento.

Esta es una de las razones por las que BestBrokers.com creó su herramienta Aggregated Live Spreads Across Trading Brokers en lugar de limitarse a comparar los spreads mínimos anunciados. El sistema toma observaciones aproximadamente cada cinco minutos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026 y calcula spreads medios, mínimos y máximos.

La implicación empresarial es importante. La competencia en precios está haciendo que el spread visible se parezca cada vez más al tipo de interés promocional de otros productos financieros: sigue siendo fundamental desde el punto de vista comercial, pero por sí solo no basta para calcular el coste económico total.

Una cotización con spread cero puede atraer al cliente, pero las comisiones, la calidad de ejecución y la consistencia son las que determinan si una cuenta es realmente competitiva.

Por tanto, la siguiente fase de la guerra de spreads puede que ya no consista en quién es capaz de llegar a cero. La verdadera competencia estará en quién puede mantenerse más cerca de cero durante la mayor parte de la jornada de negociación sin dejar de sostener un modelo de negocio viable.