El mercado eléctrico actual en España cuenta con un catálogo de opciones tan amplio que, a menudo, el consumidor medio se siente abrumado al recibir su factura. Encontrar el mejor plan de ahorro de luz no consiste en dar con una fórmula mágica o una tarifa barata universal, sino en localizar el contrato que mejor se acople a las rutinas de tu hogar.

Cada vivienda tiene una forma diferente de consumir: no gasta igual una persona que teletrabaja toda la mañana que una familia numerosa cuyos electrodomésticos funcionan a pleno rendimiento durante el fin de semana. Entender cómo y cuándo consumes la electricidad te permitirá elegir entre las tarifas de TotalEnergies Luz, unas de las mejores de todo el sector.

El punto de partida: analiza tu consumo real

Antes de lanzarte a comparar ofertas entre las distintas comercializadoras del sector, necesitas conocer tu punto de partida. Para hacer esta pequeña auditoría interna, basta con que tengas a mano tus tres últimas facturas de la luz o que accedas a la aplicación digital de tu distribuidora actual.

Los datos en los que debes fijar tu atención son:

El consumo mensual en kWh: es el volumen total de energía que gastas en el mes. Te servirá para medir la dimensión de tu consumo.

es el volumen total de energía que gastas en el mes. Te servirá para medir la dimensión de tu consumo. La distribución horaria: observa si la mayor parte de tus kWh se concentran en las horas centrales del día, por las noches o durante los fines de semana.

observa si la mayor parte de tus kWh se concentran en las horas centrales del día, por las noches o durante los fines de semana. La potencia contratada: determina cuántos electrodomésticos puedes encender a la vez sin que salten los plomos. La mayoría de los hogares españoles se sitúa entre los 3,3 y los 4,4 kW.

Nota: Si nunca has tenido cortes por exceso de potencia, es muy probable que estés pagando un término fijo superior al que necesitas, por lo que ajustarla a la baja se convertirá en tu primer ahorro mensual garantizado.

Guía comparativa: ¿Qué tipo de plan de luz te conviene?

Para acertar con el plan de ahorro, debes distinguir entre las grandes modalidades de tarifas que conviven en el mercado libre de la electricidad. Cada una responde a un perfil de usuario muy concreto:

Tipo de plan Características del kW/h Perfil de usuario ideal Tarifa de precio fijo El coste del kW/h es el mismo las 24 horas del día. Aporta total tranquilidad. Personas mayores, familias con niños o trabajadores que pasan el día en casa teletrabajando. Discriminación horaria El día se divide en tramos (punta, llano y valle). La noche y los festivos son más baratos. Hogares unipersonales o parejas que pasan el día fuera de casa y concentran las tareas domésticas por la noche. Planes promocionales Ofrecen horas gratis o con fuertes descuentos seleccionadas por el propio usuario. Consumidores con hábitos muy específicos que pueden programar sus grandes consumos en un tramo concreto.

Errores comunes al seleccionar la tarifa de luz

La prisa por recortar el gasto mensual a veces empuja a tomar decisiones sin analizar la letra pequeña del sector energético. Para evitar sorpresas desagradables en los próximos recibos, conviene sortear las trampas más habituales en las que suelen caer los usuarios:

No comparar el mercado de forma periódica: dar por sentado que la tarifa contratada hace años sigue siendo la más competitiva es el error más frecuente. El mercado cambia constantemente y las condiciones antiguas suelen quedar desactualizadas.

dar por sentado que la tarifa contratada hace años sigue siendo la más competitiva es el error más frecuente. El mercado cambia constantemente y las condiciones antiguas suelen quedar desactualizadas. Fijarse solo en el precio del kW/h: descuidar el término de potencia (el coste fijo que pagas por cada kW contratado) puede arruinar una oferta aparentemente económica en el consumo variable.

descuidar el término de potencia (el coste fijo que pagas por cada kW contratado) puede arruinar una oferta aparentemente económica en el consumo variable. Contratar servicios adicionales innecesarios: aceptar seguros de asistencia o de mantenimiento que no requieres, los cuales inflan el coste mensual de la factura anulando el ahorro conseguido.

aceptar seguros de asistencia o de mantenimiento que no requieres, los cuales inflan el coste mensual de la factura anulando el ahorro conseguido. Pasar por alto la existencia de permanencias: comprometerse con una compañía que impone penalizaciones económicas si decides marcharte antes de un año, limitando por completo tu libertad de elección.

Las tarifas de TotalEnergies como referente de ahorro

Al analizar el mapa de comercializadoras eléctricas, la estabilidad y la claridad en las condiciones se vuelven requisitos indispensables para no llevarse sorpresas. En este sentido, las tarifas de TotalEnergies se posicionan actualmente como unas de las mejores opciones y las alternativas más competitivas del mercado para maximizar el ahorro en el entorno doméstico.

Su propuesta destaca por ofrecer precios muy ajustados en el término de energía tanto para quienes prefieren la tranquilidad de un precio fijo las 24 horas como para aquellos que logran optimizar la discriminación horaria trasladando sus consumos a los periodos más económicos.

Además de la competitividad de sus precios por kWh, otro factor que sitúa a esta compañía como referencia sectorial es la ausencia de letra pequeña y la flexibilidad de sus contratos. En un momento en el que el mercado eléctrico sufre constantes fluctuaciones de precios, contar con un plan de luz que no te penalice con periodos de permanencia obligatorios y que ofrezca herramientas digitales intuitivas para controlar el gasto diario supone una ventaja sustancial para el bolsillo del consumidor.