Biometano: cómo se convierten los residuos en un recurso energético

España genera cada año grandes volúmenes de residuos agrícolas, ganaderos, agroalimentarios e industriales. En concreto, se calcula que se producen cerca de 113 millones de toneladas anuales, 7500 de las cuales son, además, de residuos considerados peligrosos.

Pero, si durante décadas estos materiales se han entendido como un problema de gestión, ahora su aprovechamiento abre otra posibilidad: transformarlos en biogás y depurarlo hasta obtener biometano, un gas renovable compatible con el sistema gasista. Es decir, convertir esos residuos en un recurso energético limpio y sostenible.

Pura economía circular en la que nuestro país parte con claras ventajas, que beneficia enormemente al sector agroganadero y también a nuestra industria, y que –eso sí– aún tiene algunas asignaturas pendientes.

De residuo a recurso: así se produce el biometano

Convertir residuos en biometano no es un proceso sencillo y requiere tecnologías avanzadas y la combinación de diversos procesos biológicos. Todo empieza con materia orgánica como purines, estiércoles, restos agrícolas, subproductos de la industria alimentaria, lodos de depuradora u otros residuos biodegradables. Mediante un proceso llamado digestión anaerobia, estos materiales se descomponen en ausencia de oxígeno y generan biogás, compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono.

A continuación, el biogás pasa por un proceso de depuración o upgrading que eleva la concentración de metano y elimina impurezas. El resultado es el biometano, cuyas propiedades son similares a las del gas natural y que, si cumple determinadas especificaciones técnicas, puede inyectarse en la red gasista.

Este proceso implica un importante cambio de enfoque ligado al concepto de economía circular. Y es que el valor ya no está únicamente en tratar el residuo, sino también en aprovecharlo. Para explotaciones ganaderas, cooperativas, industrias alimentarias o gestores de residuos, esta vía puede generar nuevas fuentes de ingreso al valorizar residuos que antes constituían un engorro y un gasto.

España parte con ventaja

La suma de una gran cantidad de residuos orgánicos y una buena red de infraestructuras gasistas convierten España en un país que goza de una evidente ventaja respecto a otros. En concreto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sitúa a nuestro país como el tercero de la Unión Europea con mayor potencial en producción de biometano.

Por un lado, el sector agroganadero y agroalimentario generan una enorme cantidad de purines, estiércoles, restos de cosecha y residuos de procesos industriales que ofrecen una base amplia sobre la que desarrollar proyectos de biogás y biometano. Por el otro, sólo a comienzos de 2026, España sumaba 23 plantas en operación con 21 de ellas inyectando biometano en la red, alcanzando una capacidad total próxima a 1,4 TWh anuales.

Aun así, el mercado sigue siendo pequeño frente a todo el potencial que nuestro país atesora y los expertos advierten de que quedan asignaturas pendientes, en forma de importantes inversiones. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030), que constituye la hoja de ruta de las políticas energéticas españolas de acuerdo con la normativa nacional y la europea, fija como referencia alcanzar 20 TWh de producción anual de biogás en 2030.

Alcanzar esta meta impulsará de forma decisiva la descarbonización, la independencia energética y la economía circular de nuestro país. No obstante, para alcanzarla, serán necesarios más proyectos, una mayor inversión, aumentar las conexiones a la red y mucho diálogo para alcanzar acuerdos estables entre productores y consumidores. Todo ello, en un plazo de poco más de tres años.

Una cuestión territorial

La viabilidad económica de las plantas de biometano está íntimamente ligada al territorio, pues para optimizar su funcionamiento necesitan un suministro regular de materia orgánica. En este sentido, la proximidad con explotaciones agroganaderas, industrias generadoras de residuos, plantas de tratamiento y puntos de conexión a la red es muy importante.

Esta lógica favorece modelos en los que varios productores concentran residuos en una instalación o una industria agroalimentaria aprovecha subproductos propios y de su entorno. Este proceso también puede generar digestato, un material que se genera cuando residuos orgánicos –como deyecciones ganaderas, restos alimentarios o residuos agroindustriales– pasan por un proceso de digestión anaerobia en depósitos cerrados sin oxígeno. Bajo las condiciones adecuadas, este material puede tener usos agrícolas en forma de fertilizantes orgánicos de alta calidad.

Agricultura, ganadería, industria, logística y energía dejan así de funcionar como compartimentos aislados: el residuo de una actividad puede convertirse en el insumo de otra.

¿Qué papel puede tener el biometano en las grandes empresas?

Para actividades industriales con un consumo relevante de gas, el biometano incorpora una alternativa especialmente interesante dentro de su estrategia energética. Sectores con procesos térmicos intensivos pueden valorar su utilización junto con medidas de eficiencia, electrificación o gestión de compras. Y es que, dada su compatibilidad con el sistema gasista, el uso de biometano permite una descarbonización inmediata sin coste de inversión en infraestructuras internas.

Cabe recordar que no todas las instalaciones tienen el mismo perfil de consumo ni todos los proyectos cuentan con la misma materia prima, capacidad de inyección o cercanía a la infraestructura gasista. Precio, trazabilidad, volúmenes y duración de los acuerdos son variables que deben analizarse caso por caso.

Pero el hecho de que el biometano sea químicamente idéntico al gas natural convencional, y que tenga una pureza de metano superior al 95 %, lo convierte en un sustituto perfecto capaz de resolver limitaciones técnicas y económicas propias de la electrificación en la alta temperatura.

Hay retos evidentes, de índole logística y ligadas al marco regulatorio. España no sólo avanza en términos de infraestructura para facilitar el transporte seguro y sostenible de los residuos, sino que también avanza en medidas específicas para impulsar el biometano, mientras se desarrollan mecanismos de certificación, garantías de origen y nuevas fórmulas contractuales.

Un mercado que busca conectar producción y demanda

La expansión del biometano dependerá de que los proyectos encuentren compradores con necesidades estables y de que las empresas consumidoras accedan a fórmulas adaptadas a su actividad. En este punto, la experiencia en mercados de gas, gestión de riesgos y contratación a largo plazo cobra especial relevancia.

Compañías del sector como Axpo trabajan en este ámbito con propuestas de biometano para empresas integradas dentro de un catálogo más amplio de soluciones energéticas para grandes empresas. Este tipo de operadores puede ayudar a conectar proyectos de producción con consumidores industriales y a estructurar acuerdos adaptados a las necesidades de cada parte.

Una conexión perfectamente circular entre varios actores que puede ser clave en contribuir a dar respuesta a las necesidades energéticas de un país con un sustrato empresarial necesitado de soluciones limpias, en consonancia con las normativas y los actuales preceptos éticos de economía sostenible.