Ocho de cada diez préstamos de capital privado los piden particulares, no empresas

El préstamo de capital privado con garantía hipotecaria tiene fama de producto de empresa. Los datos dicen otra cosa: 623 de las 800 operaciones de la serie del Observatorio de la Financiación Alternativa son de particulares, 111 de empresas y 66 están vinculadas a licencias de taxi. Y el mapa tampoco es el que cabría esperar. Cataluña reúne el 22,3 % de las operaciones localizadas, pero el importe más alto se pide en Madrid: 63.474 euros de media, frente a los 47.416 del conjunto.

El Observatorio lo elabora Kontactalia Finance, la sociedad que opera la marca Capital Privado MB, con su propio registro de operaciones, y esta es su primera edición. Reúne 800 préstamos de hasta 300.000 euros firmados entre 2013 y 2026, un periodo en el que el interés medio pasó del 15 % al entorno del 11,6 % y la operación media se multiplicó por 3,4. La sociedad tiene su sede en Barcelona; la unidad de la serie es la operación, no la persona, y retrata la actividad de una sola entidad.

Tres clientes, tres préstamos

Categoría Operaciones Importe medio Plazo medio Préstamo sobre el valor de la garantía Particular 623 40.450 euros 7,2 años 24,3 % Empresarial 111 91.010 euros 7,9 años 28,7 % Vinculada a licencias de taxi 66 39.850 euros 11,1 años 36,9 %

Fuente: Observatorio de la Financiación Alternativa, Kontactalia Finance. Operaciones de hasta 300.000 euros firmadas entre 2013 y 2026. Medias de toda la serie.

El particular es el cliente tipo: pide unos 40.000 euros, a siete años, y su préstamo apenas llega a una cuarta parte del valor de su inmueble. La empresa pide más del doble y, en el 73 % de los casos, con carencia o con devolución del capital al vencimiento. El taxi es el perfil más singular: pide lo mismo que un particular, pero a plazos mucho más largos, 11,1 años, y con el interés más bajo de la serie, el 11,2 %. Según la metodología del Observatorio, una operación es empresarial cuando la prestataria es una persona jurídica; el informe no detalla el criterio que separa la categoría del taxi ni la garantía de esas operaciones.

El peso de las empresas está condicionado por el diseño del estudio. El Observatorio deja fuera las operaciones de más de 300.000 euros, como las de empresas mayores o las de promoción inmobiliaria. Lo que retrata es el préstamo privado pequeño y mediano, el de las familias y las sociedades pequeñas.

Cataluña por número de operaciones, Madrid por importe

El Observatorio asigna un municipio y una comunidad autónoma a cada operación a partir de su descripción, y lo consigue en el 94 % de los casos; los porcentajes se calculan sobre las operaciones localizadas. Cuatro comunidades reúnen el 62 %:

Comunidad autónoma Peso sobre las operaciones localizadas Cataluña 22,3 % Andalucía 13,7 % Comunidad Valenciana 13,3 % Madrid 12,7 %

Fuente: Observatorio de la Financiación Alternativa, Kontactalia Finance. Porcentajes sobre las operaciones con comunidad asignada.

Cataluña encabeza la lista por número de operaciones. Madrid es la cuarta por operaciones y la primera por importe: 63.474 euros de media, seguida de Baleares, con 61.194. En el extremo contrario está Castilla-La Mancha, con 22.231 euros, menos de la mitad de la media de la serie. Una explicación posible, que el Observatorio no contrasta, es el precio de la vivienda: con la misma proporción de garantía, un inmueble más caro permite pedir más.

El reparto dice dónde ha trabajado la entidad, no dónde hay más demanda: en una serie de un solo intermediario pesan su sede, su trayectoria y por dónde le llegan los clientes.

Menos operaciones, más grandes

La serie tiene también su propia historia. Según el informe, la actividad alcanzó su máximo entre 2014 y 2016 y desde 2019 se firman menos operaciones, de mayor importe: la media pasó de 26.357 euros en 2013 a 89.326 en lo que va de 2026. El préstamo privado de hoy es de mayor importe que el de hace diez años y se firma a un tipo nominal más bajo.

La serie no dice por qué cada cliente recurrió a la financiación privada ni a qué destinó el dinero. Lo que sí deja claro es quién la pide: una década larga de préstamos privados pequeños y medianos cuyo cliente mayoritario no es la empresa, sino la familia.