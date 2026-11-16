En España ya hay más de 15 millones de animales de compañía registrados, según el primer gran estudio elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a partir de los registros autonómicos. La cifra incluye 7,56 millones de perros, 5,62 millones de gatos y casi dos millones de conejos, aves, reptiles o tortugas.

Para muchas familias son uno más de la casa, y eso incluye cuidar de su salud. Como la atención veterinaria es privada y los servicios veterinarios para animales de compañía tributan al tipo general del 21% de IVA, una urgencia o una operación pueden descuadrar el presupuesto de cualquier mes. En ese contexto, los seguros para mascotas como el de Divina Seguros se han convertido en una herramienta cada vez más valorada para cuidar de perros y gatos sin sobresaltos. Estos son sus principales beneficios.

Gastos veterinarios más previsibles

La ventaja más evidente es económica, ya que un seguro convierte gastos imprevisibles en una cuota conocida. A lo largo de su vida, un perro o un gato necesita vacunas, desparasitaciones y revisiones periódicas, pero también puede sufrir un accidente, una intoxicación o una enfermedad que requiera pruebas, medicación o cirugía. Con una póliza, esos imprevistos pesan menos en la economía familiar.

Además, las coberturas van más allá de la urgencia. Aseguradoras como Divina Seguros incluyen en su seguro para perros y gatos consultas y revisiones gratuitas y videoconsultas veterinarias ilimitadas, de modo que el seguimiento habitual del animal forma parte de la propia póliza y no solo la atención cuando algo va mal.

Más prevención y menos sustos

Tener las revisiones cubiertas anima a acudir al veterinario antes de que un problema se agrave, y hay margen de mejora. Según un estudio de Guidewire publicado en mayo de 2026, basado en una encuesta a más de 4.000 personas en España, Francia, Alemania y Reino Unido, el 44 % de los encuestados reconoce haber buscado en internet los síntomas de su mascota en lugar de llevarla directamente a la consulta. La misma encuesta sitúa en el 49,6 % la proporción de propietarios que tienen un seguro para su animal.

Buscar síntomas en internet no sustituye a la valoración de un profesional y puede retrasar la visita a la consulta. Una póliza que incluye consultas elimina buena parte de la duda de «¿merecerá la pena ir?».

Respaldo profesional sin salir de casa

La videoconsulta veterinaria es una de las coberturas que más ha crecido en los últimos años, y tiene mucho sentido en el día a día. Un vómito puntual, una cojera leve, un cambio en el apetito o en el comportamiento generan dudas que un profesional puede orientar en pocos minutos. Esa primera valoración ayuda a decidir si basta con vigilar al animal en casa o si conviene acudir a la clínica, y evita desplazamientos innecesarios con un animal estresado.

Responsabilidad civil: la cobertura que protege a los demás

Una mordedura a otro perro, un ciclista que cae porque un animal se cruza en su camino o un jarrón roto en casa de un vecino. Los daños que una mascota causa a terceros pueden salir caros, y ahí entra el seguro de responsabilidad civil.

En el caso de los perros, además, es una cuestión legal. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales prevé que sus titulares contraten un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, una obligación general que sigue pendiente de desarrollo reglamentario para ser plenamente exigible. Para los perros considerados potencialmente peligrosos, en cambio, ese seguro ya es un requisito desde hace años con la Ley 50/1999, que lo exige para obtener la licencia administrativa que permite su tenencia. Algunas pólizas de mascotas permiten añadir esta cobertura a la asistencia veterinaria en un mismo contrato.

Qué mirar antes de contratar

No todos los seguros para mascotas son iguales, y conviene leer la letra pequeña antes de firmar. Estos son los puntos que más diferencias marcan entre pólizas:

Los periodos de carencia , es decir, el tiempo que debe pasar desde la contratación hasta que se puede usar cada cobertura.

, es decir, el tiempo que debe pasar desde la contratación hasta que se puede usar cada cobertura. Las exclusiones , sobre todo en enfermedades que el animal ya padecía antes de contratar.

, sobre todo en enfermedades que el animal ya padecía antes de contratar. La edad máxima de contratación , que puede limitar el acceso de animales

, que puede limitar el acceso de animales Las franquicias o copagos y los límites anuales de gasto

y los límites anuales de gasto La libertad para elegir veterinario o la obligación de acudir a una red

Comparar estos aspectos con las necesidades reales de cada animal, según su edad, raza y estilo de vida, es la mejor forma de acertar.

Tranquilidad para toda la familia

Un seguro no evita que un perro o un gato enfermen, pero sí cambia la forma de afrontarlo. Permite tomar decisiones pensando en la salud del animal y no solo en la factura, facilita la prevención y protege frente a los daños a terceros. Para los millones de hogares que conviven con una mascota, es una forma sencilla de cuidar mejor de quien siempre está esperando en la puerta.