Las 10 ‘trampas’ en las que caen como conejos casi todos en el examen teórico del carnet de conducir

Acabas de cumplir 18 años y estás deseando sacarte el carnet de conducir para poder ir adonde te plazca.

Pero ¿sabes cuánto te va a costar?

Teniendo en cuenta las diferentes tarifas y ofertas de las autoescuelas y que la zona también influye considerablemente en el precio final, no existe una única respuesta ante esta pregunta, aunque sí se puede dar un precio medio generalizado: unos 700 euros, siempre que se apruebe a la primera y que se den al menos 20 clases prácticas.

Pero todo dependerá del número de prácticas, de la habilidad al volante, del número de intentos que se necesiten para aprobar y, finalmente, quizás la más determinante de todas, del lugar de España en el que uno quiere obtener el permiso.

Para obtener el permiso de circulación más común, el de tipo B, hay que aprobar un examen teórico, el cual es excluyente, y luego una prueba práctica.

Desde el día en el que el aspirante es declarado apto, es decir, que ha superado el examen teórico, tiene dos años para presentarse al práctico.

Si no lo hace en este periodo, tendrá que presentarse de nuevo.

Hay dos oportunidades para pasar el examen, ya sea en una misma prueba o en pruebas diferentes.

Si suspendes dos veces hay que volver a pagar las tasas.

Por lo que se refiere al teórico y según cuenta El Economista, citando como fuente a la consultora Pons Seguridad Vial, las diez preguntas en las que más fallos se cometen son estas:

1. ¿Qué indica esta señal?

Esta señal prohíbe el acceso a vehículos destinados al transporte de mercancías, entendiéndose como tales camiones y furgones independientemente de su masa. Por el dibujo que hay dentro de la prohibición que parece que representa solo a los camiones, hace que los alumnos y alumnas respondan que prohíbe el acceso únicamente a camiones.

2. Si quiere girar a la derecha, con la flecha verde iluminada, ¿tiene preferencia de paso?

Una flecha verde iluminada sobre un fondo circular negro significa que los vehículos pueden tomar la dirección y sentido indicados por la fecha, cualquiera que sea la luz que esté simultáneamente encendida en el mismo semáforo o contiguo. Pero cediendo el paso a los vehículos que circulen por el carril al que se incorpore. La clave de esta pregunta es que «la flecha verde no es semáforo en verde que te permite pasar con prioridad. Con la flecha verde puede pasar si sigue la dirección de la flecha, pero cediendo el paso a los vehículos que circulan por el carril al que se incorpora.

3. Esta señal indica

Esta señal indica que el estacionamiento tiene duración limitada y obligación del conductor de indicar, de forma reglamentaria, la hora de comienzo del estacionamiento. La dificultad de esta pregunta se produce al ser confundida con la señal de prohibido estacionar. Esta señal sin el recuadro negro significa prohibido estacionar, en cambio al tener el recuadro negro rodeándola, cambia el significado de las señales y ahora significa zona de estacionamiento limitado por un tiempo.

4. Esta señal prohíbe…

Esta es la señal R-303 que prohíbe girar a la izquierda. También prohíbe el cambio de sentido de la marcha. Al ver esta señal percibe que se prohíbe girar a la izquierda claramente pero no percibe que también prohíbe cambiar el sentido de la marcha. Esta pregunta se falla porque no tiene en cuenta las dos prohibiciones. Por ello siempre que vea esta señal acuérdese de un «2» porque prohíbe dos cosas: el giro a la izquierda y el cambio de sentido.

5. Conduciendo un ciclomotor, ¿puede circular a partir de la señal?

Esta señal prohíbe el acceso a motocicletas, pero no al resto de vehículos, por lo que conduciendo un ciclomotor puede entrar a partir de la señal. La clave de esta pregunta es que las señales circulares con el borde rojo indican prohibición. La imagen es de una motocicleta, por ello prohíbe el acceso a las motocicletas. Y lo que más confunde de esta señal es que prohíbe el acceso a las motocicletas, pero no al resto, es decir que un ciclomotor, un turismo, una bicicleta pueden acceder.

6. Las indicaciones de este semáforo se refieren

El semáforo permite el paso exclusivamente a los ciclos y ciclomotores. Los alumnos y alumnas suelen responder que el semáforo se refiere exclusivamente a los ciclos, porque la silueta que hay es de un ciclo pero se refiere a ciclos y ciclomotores, a los cuales les permite el pasos.

7. Esta señal…

Esta señal indica la existencia de una vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. El error en esta pregunta se produce al creer que es una vía exclusiva para ciclos, como puede parecer por la silueta, si bien es una vía reservada para peatones y ciclos.

8. Esta señal indica…

Esta señal indica la proximidad de peligro señalizado de un paso a nivel, de un puente móvil o de un muelle. Por ello va siempre acompañada de una señal de peligro puente móvil, paso a nivel o muelle. Tenemos que tener en cuenta dos cosas; primero, esta señal indica proximidad, no aproximación ni cercanía. Para recordar esto (ahí va un truco) recordar la palabra PACO: P (proximidad) hay 3 marcas rojas, A (aproximación) hay 2 marcas rojas, C (cercanía), hay 1 marca roja. Es decir, vamos de 3 marcas (P de PACO) a 0 marcas como (O de PACO); y, segundo, esta señal nos la podemos encontrar en el lado derecho o en lado izquierdo. En este caso es en el lado izquierdo porque la parte más baja de la marca si continuase iría al suelo.

9. ¿Qué debe hacer el vehículo amarillo cuando llegue a la intersección?

Cuando la intersección no está señalizada, se cumplen las normas generales de prioridad, debiendo ceder el paso a los vehículos que se aproximen por la derecha. La clave de esta pregunta es que cuando te encuentras una intersección sin señalizar como esta, donde el vehículo amarillo es el que tiene que girar y los demás vehículos siguen rectos, muchos piensan que el vehículo amarillo debe ser el que debe ceder el paso. Pero lo que tenemos que tener claro, es que si hay señal de prioridad, se respeta la señal (un ceda el paso, un stop, un semáforo ) y si no hay señal, se aplica la norma de la derecha, donde se debe ceder el paso solo a los vehículos que nos vienen por la derecha.

10. A la vista de esta señal horizontal, ¿dónde se detendrán los vehículos?

El símbolo Stop, marcado sobre la calzada, indica al conductor la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención y de ceder el paso a los vehículos que circulen por esa calzada. La detención obligatoria tiene que ser ante la línea de detención, no antes de llegar a la señal (porque no tendríamos visibilidad) y no en la línea porque es posible que invadamos la vía con nuestro vehículo con el riesgo que ello conlleva».