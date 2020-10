Alardea de que conduce mejor borracho, bebe, choca y provoca la muerte de sus acompañantes

Un imbécil y peligroso. Minutos antes de que provocara un choque fatal, Camilo Morejón, un cubano residente en Estados Unidos, aparece en el video alardeando que conduce mejor “estando borracho”.

Todo eso, al tiempo que sostenía una cerveza en la mano y en la otra el volante.

“Yo manejo mejor cuando estoy tomado, así mira, con la botella en la mano”.

The Harris Co District Attorney says 3 counts of intoxication manslaughter and 1 count of intoxication assault charges have been filed against

47yo Camilo Morejon.

Prosecutors say a chilling FB live video shows Morejon behind the wheel drinking beer. Details on @KPRC2 at 5pm. pic.twitter.com/AfkJpS8rjd

— Sofía Ojeda (@KPRC2SofiaOjeda) October 26, 2020