DGT: ¿Te pueden multar por no llevar mascarilla en el coche?

Vaya por delante, que la inmensa mayoría no la llevamos nunca en el coche y que muchos ni sabíamos que hay una normativa al respecto.

En determinados casos usar mascarilla en el coche es obligatorio y no llevarla puede suponer una multa de hasta 100 euros, aunque existen excepciones.

En muchas Comunidades Autónomas su uso es obligatorio en espacios públicos, incluido el coche.

Si por ejemplo vamos con un compañero de trabajo, aunque compartamos oficina, habrá que llevar la mascarilla en el coche puesta ambos ocupantes, aunque en la oficina también se debería de mantener. Esto también nos obliga en los Taxi o en los VTC. El incumplimiento de esta medida supone una multa de 100 euros.

Obviamente el primer caso es cuando vamos solos en nuestro vehículo, ya que no hay riesgo de contagiar a nadie o a nosotros mismos.

El único caso donde recomendamos el uso de mascarilla es en los vehículos de carsharing, ya que no sabemos quien ha podido usarlo antes y en que condiciones ha conducido.

Su uso en el coche también está exento para los menores de edad, pero solo aquellos por debajo de seis años, aunque recomiendan el uso para los pequeños de entre 3 y 5 años de una mascarilla de su talla.

La Orden SND/422/2020 que regula el uso obligatorio durante la crisis sanitaria por el Covid-19 así lo recoge para niños de 6 años en adelante.

El caso más frecuente, si vamos con personas convivientes del mismo hogar en el vehículo, también está exento del uso de mascarilla en el coche.

Si es familia pero no viven en el mismo domicilio deben llevarla, lo mismo para amigos. Por si acaso deberemos llevar un documento que acredite esa convivencia conjunta si en nuestro DNI no figura la misma dirección, como pisos de estudiantes, etc.

En patinetes y bicicleta dado que se circula al aire libre si es obligatorio el uso de mascarilla.

No llevarla o usarla indebidamente se salda con una sanción de hasta 100 euros.

¿Cuándo es obligatorio llevar mascarilla en el coche?

Según el Real Decreto 21/2020 de Nueva Normalidad, «será obligatorio el uso de la mascarilla en transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio».

Como detalla el artículo 6, apartado B, estas medidas serán de obligado cumplimiento en medios de transporte de ámbito público o privado.

Esto quiere decir que en nuestro coche no tendremos por qué llevarla (aunque es recomendable). Eso sí, si el vehículo es un VTC sí que tendremos que llevarla puesta.

Asimismo, las personas que sufran dificultades respiratorias o aquellas que tengan motivos que justifiquen su no uso, ya sea por discapacidad o dependencia, tampoco estarán obligadas a llevar mascarilla.

Tal y como queda recogido en el Real Decreto 21/2020 de Nueva Normalidad, no utilizar mascarilla en los supuestos que sea obligatorio acarrea una multa de 100 euros.