El ‘método gallego’ para eludir controles policiales pone de los nervios a la DGT

Los conductores en Galicia han hallado una forma eficaz de evadir multas: se han organizado en grupos masivos a través de WhatsApp y Telegram que informan al instante sobre cualquier control policial.

Lo que comenzó como una estrategia para sortear las restricciones impuestas por la Covid-19 se ha transformado en una herramienta que inutiliza radares, pruebas de alcoholemia y otras inspecciones realizadas por la DGT y la Guardia Civil.

La historia comienza en Galicia durante la pandemia. Los ciudadanos creaban chats para avisar sobre patrullas que solicitaban justificar los desplazamientos.

Con el levantamiento del estado de alarma, esos grupos no se disolvieron. Se adaptaron para compartir información sobre tráfico: un usuario detecta un radar fijo o un control etílico, comparte la ubicación y, en cuestión de minutos, el tráfico disminuye drásticamente. La Guardia Civil ha comprobado cómo los controles quedan desiertos apenas cinco minutos después de ser establecidos.

Funcionamiento de estos grupos

Redes rápidas y cerradas : Miles de integrantes en chats locales reciben geolocalizaciones precisas acerca de radares móviles, etilómetros o inspecciones técnicas.

: Miles de integrantes en chats locales reciben geolocalizaciones precisas acerca de radares móviles, etilómetros o inspecciones técnicas. Origen pandémico : Nacieron para evitar la intervención de Policías y Guardias Civiles durante las cuarentenas, donde se identificaba a conductores sospechosos.

: Nacieron para evitar la intervención de Policías y Guardias Civiles durante las cuarentenas, donde se identificaba a conductores sospechosos. Extensión nacional: Aunque su inicio fue en Galicia, el ‘método gallego’ se está propagando por toda España, especialmente en áreas rurales con alta circulación vehicular.

La DGT está alarmada ante esta situación. Estos avisos están mermando la efectividad de sus campañas de seguridad vial. Un conductor que pese 70 kg puede dar positivo con solo dos cañas pequeñas, pero si tiene conocimiento del control, simplemente no se detiene. Para más información sobre este fenómeno, consulta el método gallego pone en jaque a la DGT.

Respuesta policial: multas y ajustes tácticos

La Guardia Civil no se queda cruzada de brazos. Ha optado por dos estrategias:

Controles exprés: Su duración máxima es de diez minutos, cambiando constantemente de ubicación para sorprender a los infractores. Sanciones severas: Aplican la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite multas de hasta 30.000 euros a quienes avisen sobre ubicaciones policiales. Además, agentes se infiltran en los grupos para identificar administradores y participantes.

Ya hay casos documentados: administradores sancionados y chats clausurados. Sin embargo, estos grupos resurgen rápidamente, especialmente antes de eventos como la Semana Santa, cuando aumentan los viajes largos. La DGT insiste en que el alcohol al volante es mortal, y estas tácticas facilitan su consumo irresponsable.

Medida policial Efecto observado Controles breves (<10 min) Complican avisos masivos Infiltrados en chats Multas a admins hasta 30.000 € Ley Seguridad Ciudadana Sanciona alertas sobre controles

Este ‘método gallego’ ilustra cómo la tecnología puede alterar las dinámicas del tráfico. Grupos formados durante el confinamiento han pasado a ser cotidianos, desafiando así las estrategias tradicionales de vigilancia. La Guardia Civil mantiene una vigilancia constante, pero los conductores parecen estar siempre un paso adelante. En carreteras como las gallegas, la seguridad vial depende ahora más que nunca del envío rápido de un mensaje.

Mientras tanto, otros aplican tácticas similares en contextos más graves, como narcotraficantes que esquivan puertos utilizando lanchas rápidas. Sin embargo, en el tráfico diario, el impacto es considerable: menos multas; ¿pero acaso hay más riesgos? La DGT busca soluciones tecnológicas, aunque los chats continúan evolucionando sin cesar. Un aviso oportuno puede hacer desaparecer una multa casi al instante.