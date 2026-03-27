Comienza la operación especial de Semana Santa con atascos récord y 17 millones de desplazamientos

Este viernes a las 15.00 da inicio la Operación Especial de Semana Santa 2026, un auténtico desafío en las carreteras.

La Dirección General de Tráfico (DGT) estima que se producirán 17 millones de desplazamientos por carretera hasta la medianoche del lunes 6 de abril, jornada festiva en Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, La Rioja y Comunidad Foral de Navarra.

Este será el primer gran éxodo donde la baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero, reemplazando a los tradicionales triángulos para señalizar averías o paradas imprevistas.

El operativo se organiza en dos fases bien definidas. La primera abarca este fin de semana: desde las 15.00 del viernes 27 hasta la medianoche del domingo 29 de marzo, con una previsión de 4,3 millones de desplazamientos.

La segunda fase comienza el miércoles 1 de abril –jueves en Cataluña y Comunidad Valenciana– y concluye el 6 de abril. En total, esta iniciativa marca un hito que pondrá a prueba nuestras infraestructuras viales, anticipando grandes atascos en las salidas desde Madrid y los accesos a las costas.

Días y horas críticas para evitar atascos

Los momentos más problemáticos son aquellos con mayor riesgo de congestiones y accidentes. De acuerdo con estudios realizados por la Fundación Línea Directa en la última década:

Domingo previo a Semana Santa (hoy, 29 de marzo): se registra una elevada proporción de accidentes mortales debido al intenso tráfico antes de los festivos.

(hoy, 29 de marzo): se registra una elevada proporción de accidentes mortales debido al intenso tráfico antes de los festivos. Viernes inicial (27 de marzo, desde las 15.00): se prevén picos significativos en los accesos principales.

(27 de marzo, desde las 15.00): se prevén picos significativos en los accesos principales. Regresos del domingo y lunes de Pascua: flujos opuestos con alta probabilidad de siniestralidad.

Entre 2015 y 2024 se contabilizaron 24.000 accidentes en estas fechas, resultando en 460 fallecidos y 33.000 heridos. La salida es más peligrosa que el regreso. Por ello, la DGT aconseja evitar viajar el viernes por la tarde y los domingos al volver, optando por horarios como las madrugadas o el mediodía.

Día clave Horas de mayor congestión Riesgo principal Viernes 27 15.00-24.00 Salidas urbanas Domingo 29 Todo el día Accidentes mortales Miércoles 1 – Lunes 6 Mañanas y tardes Regresos masivos

La baliza V-16, obligatoria y controvertida

Aún hay cuatro millones de conductores que no cuentan con ella, y sorprendentemente, un 80% muestra reticencias debido a su coste –alrededor de 20 euros–. Sin embargo, la DGT sostiene que su uso reduce los atropellos al salir del vehículo (25 muertes anuales relacionadas con triángulos). Este dispositivo se coloca magnéticamente en el techo del coche, emitiendo luz en un ángulo completo y conectándose a la plataforma DGT 3.0, lo que permite alertar a navegadores, teléfonos móviles y paneles informativos en tiempo real. La falta del mismo puede acarrear una multa de 80 euros (40 si se paga pronto) y hasta 200 euros si no está homologada.

Ventajas : No es necesario salir del vehículo, localización instantánea, activa diariamente unas 2.700 incidencias.

: No es necesario salir del vehículo, localización instantánea, activa diariamente unas 2.700 incidencias. Requisitos : Batería con duración mínima de 18 meses, luz intermitente durante al menos 30 minutos.

: Batería con duración mínima de 18 meses, luz intermitente durante al menos 30 minutos. Verificación homologación: A través del sitio web oficial de la DGT, para evitar fraudes denunciados por OCU y Facua.

La vigilancia sobre su uso será llevada a cabo por la Guardia Civil, que empleará radares, cámaras, helicópteros y contará con un despliegue de unos 5.000 agentes. Además, se suspenderán obras viales, habrá restricciones para camiones durante horas críticas y se habilitarán carriles reversibles en puntos neurálgicos.

Medidas adoptadas por la DGT para garantizar fluidez y seguridad

Todo un arsenal estará disponible en las carreteras: medios aéreos, paralización temporal de obras viales, limitaciones para camiones durante horas punta. Se llevará a cabo una campaña contra “peatones zombis” junto con recordatorios disponibles a través del teléfono 011, así como en las cuentas oficiales @informacionDGT y @DGTes. Aquí van algunos consejos clave para circular:

Planifica tu ruta e infórmate sobre el clima –si llueve aumenta la distancia entre vehículos–. Evita usar el móvil, consumir alcohol o drogas; respeta los límites de velocidad. Facilita el paso a vehículos emergentes. En caso de avería, utiliza la baliza V-16 conectada sin salir del coche.

La confianza depositada por parte de la DGT radica en que se respeten las normas para disminuir los trágicos datos registrados: los 27 fallecidos del año pasado son una cifra alarmante. Europa ha cuestionado esta normativa por falta adecuada notificación; no obstante, sigue vigente por ahora. Con todo este despliegue preparado para estas fechas tan señaladas, es imperativo que todos actuemos con prudencia para lograr que este éxodo sea seguro.