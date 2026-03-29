La DGT empieza a multar a los peatones que cruzan la calle distraídos con el móvil

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido intensificar la vigilancia sobre los peatones.

A partir de ahora, aquellos que crucen pasos de cebra sin despegar la vista del teléfono móvil se enfrentarán a una multa de 80 euros, una infracción leve que hasta ahora pasaba desapercibida.

Esta medida se enmarca dentro de la campaña de Semana Santa «#PerderseLaVida«, que lanza un mensaje claro: «No quieres perderte nada y terminas perdiéndolo todo».

Los datos son contundentes. Un tercio de los peatones cruza sin prestar atención a su alrededor, lo cual incrementa notablemente el riesgo de atropellos.

Entre el 20% y 30% de los accidentes graves en entornos urbanos involucran a usuarios vulnerables como los peatones. Para concienciar sobre este problema, la DGT ha comenzado a instalar señales en las calles, mientras que ayuntamientos como el de Plasencia han aumentado la vigilancia.

Polémica entre peatones y expertos

Esta iniciativa ha suscitado críticas. Asociaciones como Andando, que agrupa a 21 entidades en España y Portugal, han pedido la retirada del vídeo promocional, argumentando que se culpa a las víctimas en pasos cebra, donde tienen prioridad absoluta. Solicitan que las campañas se enfoquen más en conductores que no respetan a los peatones.

Sin embargo, otros consideran que la propuesta tiene sentido. La campaña presenta un spot impactante: un joven absorto en su móvil ignora paisajes, celebridades o bailes populares, y acaba siendo atropellado. Este anuncio será difundido hasta el 13 de abril en televisión, radio, prensa y redes sociales. Las encuestas reflejan hábitos preocupantes: «Estoy todo el día con el móvil», confiesa un peatón. Los conductores también comentan sobre los sustos diarios provocados por distracciones.

En El Debate detalla las multas a peatones por móvil cómo varias ciudades están persiguiendo esta conducta antes ignorada. Aunque aún no se quitan puntos del carnet, sí se imponen sanciones de 80 euros por imprudencias leves.

Datos de siniestralidad y contexto

La llegada de la Semana Santa incrementa los riesgos en las carreteras. En 2025, se registraron 16,7 millones de desplazamientos largos que resultaron en 26 muertes tras 25 accidentes. En el año anterior, fueron 28 fallecidos. La distracción provocada por el móvil no solo afecta a quienes conducen; también es un factor para los peatones.

Ciudades como Madrid y Barcelona están experimentando con marcas viales y señales diseñadas para alertar sobre el uso del móvil al cruzar. La polémica sobre estas multas se discute también en otros países europeos. La DGT, además, amplía su enfoque hacia los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas, motoristas y patinetes.

Aspecto Dato clave Impacto Hábitos 1 de cada 3 cruza con móvil Multiplica riesgo atropello Multa 80 euros (leve) En ciudades como Plasencia Accidentes urbanos 20-30% son atropellos Usuarios vulnerables Campaña Hasta 13 abril TV, radio, redes

La DGT recalca que unos segundos de distracción pueden cambiar vidas para siempre. Ni siquiera los peatones pueden escapar del control vial.

Peatones, guardad vuestros móviles al cruzar: la calle no espera notificaciones.