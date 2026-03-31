Debido al desorbitado precio del gasóleo, hay conductores españoles que llenan el depósito del coche con aceite de girasol

España atraviesa una crisis de precios de carburantes sin precedentes. El precio del gasóleo ronda ya los 2 euros por litro, mientras que el aceite de girasol se sitúa entre 1,50 y 1,60 euros.

Esta diferencia ha llevado a algunos conductores a considerar lo impensable: usar aceite de cocina en sus vehículos diésel. No es solo un mito urbano; hay evidencias en videos virales donde dueños de coches diésel más antiguos cargan sus depósitos sin aparentes inconvenientes inmediatos.

Este fenómeno refleja la presión económica extrema que padecen muchos españoles. Según datos de Facua, llenar un depósito medio de diésel cuesta hoy cerca de 97 euros, frente a los 75 euros que se pagaban hace un mes.

Esta escalada, alimentada por la tensión geopolítica en Oriente Medio, ha creado una situación en la que ahorrar 40 o 50 céntimos por litro se convierte en una tentación difícil de resistir para muchos.

¿Por qué funciona pero no es recomendable?

El aceite de girasol es técnicamente un biocombustible de primera generación, derivado de cultivos alimentarios. Los motores diésel más antiguos pueden utilizarlo sin grandes complicaciones. Sin embargo, el panorama cambia drásticamente con los vehículos modernos, equipados con filtros complejos, sistemas de inyección precisos y componentes electrónicos delicados que podrían sufrir daños severos al utilizar este tipo de combustible.

El riesgo no es solo técnico; también tiene implicaciones económicas y ambientales. Utilizar aceite de girasol como biocombustible requiere grandes cantidades de semillas y recursos agrícolas, lo que eleva sus precios en el mercado internacional y afecta a países en vías de desarrollo. Por estas razones, hace años se desaconsejó su uso como combustible, optando por biocombustibles de segunda generación elaborados a partir de excedentes agrícolas, algas y aceites vegetales usados, que no compiten con la cadena alimentaria.

Una avería en el motor diésel de un coche moderno puede acarrear reparaciones costosas, que fácilmente superan los miles de euros. Ahorrar 20 o 30 euros en un repostaje puede resultar una inversión ruinosa si el sistema de inyección se obstruye o los filtros quedan saturados. Los fabricantes son claros: cualquier daño ocasionado por el uso de combustibles no autorizados anula las garantías.

El mapa de precios en España y la presión fiscal

La geografía del precio del carburante en España presenta diferencias inquietantes. De acuerdo con Facua, hay disparidades que alcanzan hasta 76 céntimos por litro entre gasolineras dentro de una misma provincia. En un depósito estándar de 55 litros, esta variación puede traducirse en un ahorro potencial superior a los 41,80 euros. Las provincias con mayor disparidad son Ciudad Real, Valencia y Almería, donde los conductores pueden beneficiarse significativamente eligiendo dónde repostar.

La reciente reducción del IVA sobre carburantes del 21% al 10% ha tenido efectos limitados. Aunque el Gobierno prometió descuentos que podrían llegar hasta 30 céntimos por litro, la realidad en las gasolineras muestra rebajas que oscilan entre 10 y 20 céntimos. Asociaciones de consumidores han denunciado que las principales petroleras elevaron precios hasta 5 céntimos antes del inicio del nuevo régimen fiscal para compensar así el descuento prometido. En la noche que entraron en vigor las medidas, la bajada del gasóleo fue solo de 18,5 céntimos cuando podría haber sido superior a 23 sin esos incrementos previos.

Esta situación ha dado lugar a un fenómeno curioso: el turismo transfronterizo para repostar. Conductores provenientes de Portugal y Francia cruzan la frontera para llenar sus tanques a precios más bajos en España. Mientras tanto, en Portugal, el litro supera los dos euros y en Francia, la diferencia llega hasta los 50 céntimos. Completar un repostaje en nuestro país representa un ahorro mínimo de 20 euros para estos viajeros, lo cual compensa con creces cualquier gasto adicional por desplazamiento.

La Semana Santa como punto de inflexión

La próxima Operación Salida Semana Santa prevista para 2026 llega justo cuando menos se esperaba. Con el Jueves y Viernes Santo fijados para el 2 y 3 abril respectivamente, la Dirección General de Tráfico estima alrededor de unos 15 millones de desplazamientos por carretera. Las proyecciones indican que la gasolina sin plomo podría situarse entre 1,62 y 1,68 euros por litro, mientras que el diésel rondaría aproximadamente los 1,55 euros, aunque algunas estaciones ya superan los 2,09 euros.

El actual contexto geopolítico —con la guerra en Oriente Medio elevando los precios del petróleo— ha llevado a los carburantes a niveles máximos no vistos desde las primeras semanas tras la invasión rusa a Ucrania. Según señala Facua, el precio del gasóleo está ahora un 62,5% más caro antes impuestos respecto al año pasado en la Península Ibérica. Esta presión sostenida sobre los precios explica por qué algunos conductores desesperados consideran soluciones tan arriesgadas como recurrir al aceite de girasol.

La respuesta no debería ser improvisar con combustibles alternativos; más bien debería enfocarse hacia una transición ordenada hacia biocombustibles sostenibles de segunda generación ya producidos en nuestro país. Empresas como Cepsa y Bio-Oils están trabajando arduamente para construir la mayor planta dedicada a biocombustibles sostenibles del sur europeo en Palos de la Frontera (Huelva), con una inversión estimada en 1.200 millones de euros y capacidad para generar hasta 500.000 toneladas anuales. Mientras tanto, muchos conductores españoles siguen buscando soluciones inesperadas ante esta crisis.