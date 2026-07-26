¿Cómo hay que reaccionar si se te incendia el coche? ¿Puede explotar?

Antes de salir corriendo, lea esto: Coche en llamas: guía para no cometer un error fatal

Los primeros 30 segundos son decisivos ante un incendio de vehículo, y los datos desmienten un mito muy extendido: arden muchos más los coches de gasolina y diésel que los eléctricos, aunque estos últimos, cuando lo hacen, son mucho más difíciles de apagar.

Este verano, muchas carreteras españolas han sido testigo de una escena que se repite: un conductor detiene el coche al notar humo saliendo del capó y se aleja corriendo, sin mirar atrás. La crónica publicada por El Debate en un reciente reportaje resume lo que la mayoría haría por puro instinto: huir. Ante un incendio de vehículo, sin embargo, el instinto no siempre es el mejor consejero, y los primeros treinta segundos son, con frecuencia, los que marcan la diferencia entre un susto y una tragedia.

Este miserable se alegra de que Madrid se queme por no votar al la izquierda.

"Ni una lágrima por los madrileños"palabras textuales . pic.twitter.com/pksZAcNC4V — GataMadrileña.Gata facha . (@MadrilenaG1970) July 25, 2026

Un coche no es una bomba, pero tampoco hay que confiarse

Un automóvil moderno es, en términos de seguridad, más una estufa mal controlada que una bomba de relojería. Contiene combustible, aceites, plásticos, cableado y baterías —materiales todos ellos potencialmente inflamables—, pero también sistemas diseñados para reducir el riesgo de explosión. Pese a ello, un fuego pequeño en el vano motor puede propagarse con una rapidez sorprendente, sobre todo con temperaturas altas y vegetación seca cerca.

Los especialistas en seguridad vial coinciden en un protocolo básico que debería resultar tan familiar como el código de circulación:

Detener el coche lo antes posible en un lugar seguro, alejado de vegetación, edificios y otros vehículos.

Apagar el motor y retirar la llave del contacto, para cortar el suministro de combustible y aceite.

Evacuar a todos los ocupantes y alejarse al menos 50 metros, evitando inhalar el humo.

Llamar de inmediato al 112 y facilitar la ubicación con la mayor precisión posible.

No intentar recuperar pertenencias ni abrir el capó de golpe: la entrada brusca de aire puede avivar las llamas.

Este protocolo vale igual si el coche está circulando o aparcado. Si el fuego es pequeño, localizado, y se dispone de un extintor adecuado, puede intentarse sofocarlo, siempre con una vía de escape clara y manteniendo la distancia de seguridad. Si no se apaga en cuestión de segundos, lo sensato es alejarse: un coche se puede sustituir; los pulmones, no.

Me dicen por pinganillo que se llama Javier Aroca. Compadezco de corazón al hombre o mujer que haya compartido vida con él o que actualmente la comparta. https://t.co/FqAkVaYIWl — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) July 25, 2026

¿Puede explotar de verdad un coche en llamas?

La pregunta que surge casi siempre es si un coche puede estallar como en las películas. La respuesta corta: no suele explotar como en Hollywood, pero sí pueden producirse explosiones parciales peligrosas.

El depósito de combustible está diseñado para resistir impactos y calor, y no es habitual que «reviente» de forma súbita: lo normal es que el combustible arda y alimente el fuego, más que provocar una detonación. Lo que sí puede explotar con cierta facilidad son los neumáticos, por el aumento de presión; los amortiguadores y otros componentes presurizados; y los airbags, si el calor llega a activarlos. En vehículos propulsados por gas, GLP o GNC, el riesgo de explosión aumenta si las válvulas de seguridad no funcionan correctamente.

Así que, aunque la bola de fuego de las películas sea poco probable, mantener una distancia de entre 50 y 100 metros no es una exageración: protege tanto del calor radiante como de los pequeños estallidos de piezas.

Eléctrico, gasolina o diésel: qué coche arde más (los datos, sin mitos)

Aquí conviene abandonar la intuición y acudir a los datos, porque la percepción extendida —que los coches eléctricos son más propensos a arder por sus baterías de litio— no se sostiene ante la estadística.

La Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) analizó una muestra de 736.000 vehículos de hasta cinco años matriculados en España, de los que unos 28.000 eran eléctricos. El resultado: 2,9 incendios por cada 10.000 coches eléctricos, frente a 3,1 por cada 10.000 de gasolina y 3,7 por cada 10.000 de diésel. «Las estadísticas de los países con alta penetración del vehículo eléctrico reflejan que la probabilidad de que un eléctrico se incendie es menor que la de uno de combustión en relación con el número total de coches», resume Javier Izquierdo, director técnico de Aedive. La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), a partir de estudios nórdicos, sitúa esa diferencia en un factor de diez.

Los países con más eléctricos en circulación ofrecen las series más completas. La Agencia Sueca de Contingencias Civiles (MSB) contabilizó en 2024 solo 40 incendios en vehículos eléctricos o híbridos frente a 3.060 en coches de gasolina o diésel, sobre un parque de casi cinco millones de turismos. En Noruega, donde a finales de 2025 el 32,1 % del parque ya era eléctrico puro, los servicios de emergencia atendieron en el primer semestre del año 403 incendios de vehículos: 359 de combustión, 12 híbridos y solo 30 eléctricos puros.

La explicación está en la física del combustible y en la propia complejidad del motor térmico. La gasolina y el diésel son líquidos altamente inflamables que circulan bajo presión por mangueras, inyectores y depósitos sometidos a calor, vibración y desgaste constantes; cualquier fuga junto a una chispa o una superficie caliente puede prender en segundos. El catalizador, además, alcanza temperaturas superiores a los 800 ºC, y a ello se suman fluidos como el aceite, el líquido de frenos, el refrigerante o el líquido de dirección asistida, cuya fuga sobre superficies calientes también puede originar fuego. Entre la propia gasolina y el gasóleo hay además matices: la gasolina se inflama con una simple chispa incluso en frío, mientras que el gasóleo necesita calentarse antes de arder, aunque se autoenciende a una temperatura más baja que la gasolina. En la práctica, ambos combustibles son responsables de la inmensa mayoría de los incendios de vehículos en España.

Eso no significa que un coche eléctrico esté libre de riesgo: significa que, cuando arde, lo hace de otra manera. Si la batería de iones de litio se daña por un golpe, una sobrecarga o un defecto de fabricación, puede desencadenarse una fuga térmica: una reacción en cadena entre celdas que genera calor extremo y gases inflamables de forma autosostenida. Según la Asociación Española de Lucha Contra el Fuego (Aself), estos incendios pueden superar los 1.000 ºC y liberan fluoruro de hidrógeno, un gas tóxico ausente en los incendios de combustión, que obliga a los bomberos a intervenir con equipo de respiración autónoma. Su vicepresidente, Rafael Moro, matiza que el riesgo de los eléctricos e híbridos está más asociado a daños físicos —impactos, accidentes, vibraciones— que a una propensión intrínseca de la batería a incendiarse. Un estudio de César Martín-Gómez, catedrático de la Universidad de Navarra, sobre un centenar de incendios de eléctricos en Europa, encontró que en el 42 % de los casos la causa era desconocida, en el 29 % se debía a fallos del propio vehículo, en el 13 % a factores externos y en el 9 % a factores humanos.

La brecha entre estadística y percepción tiene una explicación sencilla: los incendios de batería generan imágenes muy impactantes —llamas intensas, humo negro, extinción complicada—, mientras que los incendios de motores de combustión, mucho más frecuentes, se atienden con rutina y apenas generan cobertura. Un ejemplo circula estos días en redes: un mecánico de un desguace madrileño mostraba un Audi Q3 que había ardido por la luz interior del techo, no por ninguna batería, y recordaba que un coche de combustión tiene muchas más piezas capaces de prender —fugas de combustible, de aceite, altas temperaturas en el filtro de partículas— que uno eléctrico. Con todo, el propio mecánico reconocía tres inconvenientes reales de los eléctricos: cuando arden, la batería no se puede apagar, lo hacen con mucha más violencia y, a menudo, sin previo aviso.

Incendios de coche y fuego forestal: la combinación más peligrosa

Los incendios de vehículos resultan particularmente preocupantes cerca de zonas forestales. Una chispa, una fuga de aceite sobre hierba seca o un coche aparcado sobre vegetación pueden bastar para iniciar un incendio forestal. La Fiscalía General del Estado ha investigado este año a varios centenares de personas por su presunta relación con incendios, muchos de ellos ligados a imprudencias en entornos rurales, con consecuencias que en los casos más graves pueden derivar en responsabilidad civil millonaria y penas de prisión de varios años.

Si un incendio forestal le sorprende al volante

Nunca cruzar por zonas con fuego o humo denso: podría quedar atrapado antes de tener tiempo de reaccionar.

Buscar un espacio despejado sin vegetación, preferiblemente sobre asfalto o tierra desnuda, y detener el vehículo.

Apagar el motor, subir las ventanillas y bloquear la ventilación para evitar la entrada de gases tóxicos.

Encender las luces de emergencia para ser visible en medio del humo.

Permanecer dentro del coche mientras sea seguro: el habitáculo ofrece cierta protección frente al calor y la radiación.

Abandonar el vehículo solo si empieza a arder o el fuego se acerca de forma crítica, alejándose en dirección contraria al viento y protegiendo piel y vías respiratorias con tejidos naturales, a ser posible húmedos.

Resulta paradójico, pero en un incendio forestal el coche puede ser, durante unos minutos, un refugio más seguro que el exterior. Si empieza a arder, sin embargo, se convierte rápidamente en un horno.

Cómo evitar ser la chispa que lo empieza todo

Buena parte del riesgo se evita con prevención. Entre los descuidos más comunes: aparcar sobre hierba seca o rastrojos con el motor caliente, sobre todo en pleno verano; circular con fugas de gasolina o aceite sin reparar; manipular sistemas eléctricos de forma descuidada —cables sueltos, instalaciones improvisadas, baterías—; o llevar colillas mal apagadas, dispositivos que se recalientan o cargas inflamables sin asegurar.

Frente a eso, unas pocas medidas reducen buena parte del riesgo: revisiones periódicas para detectar fugas y comprobar el cableado, evitar aparcar sobre vegetación en días de calor intenso, llevar un extintor homologado y saber usarlo, y mantener el móvil cargado y agua en el coche durante la época de incendios, lo que puede dar margen para actuar. En un país donde cada verano se debate sobre el origen de los grandes fuegos, un vehículo mal mantenido puede ser la chispa que sale cara.

Curiosidades que ayudan a perder el miedo, sin perder el respeto

En los crash test, los coches se incendian de forma controlada: los fabricantes comprueban así el comportamiento de depósitos y baterías, precisamente para que no se conviertan en escenas de acción en la vida real.

Los neumáticos no explotan como granadas: suelen desinflarse de golpe, con un ruido seco y una llamarada localizada. Aun así, mejor no estar a un metro cuando ocurre.

Muchos incendios de vehículos empiezan por cargadores de móvil defectuosos o aparatos electrónicos baratos conectados durante horas sin supervisión.

Los extintores de polvo de un kilo, habituales en los taxis, sofocan un conato en segundos, aunque dejan el interior del coche cubierto de una fina capa blanca que se cuela en todas partes: la suciedad más comprensible del mundo.

El humo de un coche en llamas incluye plásticos, pinturas y metales vaporizados: una mezcla que los bomberos tratan casi como a un enemigo aparte.

Conocer todo esto no convierte al coche en un monstruo, pero sí ayuda a tratarlo con el respeto que merece: una máquina, sí; una bomba de película, no. Aunque, cuando aparezca el olor a quemado, lo más inteligente sigue siendo lo de siempre: pensar rápido y escapar en la dirección correcta.