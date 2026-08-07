Operación Paso del Estrecho: ¿Por qué la Guardia Civil nunca multa a los coches cargados hasta los topes que van a Marruecos?

La escena es habitual durante la Operación Paso del Estrecho: coches llenos de maletas, bultos y enseres, hasta el último rincón, pero sin que se impongan sanciones.

La explicación es más sencilla de lo que parece: de acuerdo con la normativa de tráfico, muchos de esos vehículos no están cometiendo infracciones evidentes, y la Guardia Civil solo puede imponer multas cuando queda clara la violación de la ley.

La clave está en cómo se coloca y fija la carga. Según el Reglamento General de Circulación, es imprescindible que la carga no se desplace, no supere las dimensiones permitidas y no se caiga. P

or tanto, incluso si un coche se observa «cargado hasta los topes», si su altura es adecuada, la carga no invade áreas prohibidas y está bien asegurada con cinchas o pulpos, el margen para aplicar una multa se reduce considerablemente.

Aspectos que examina un agente antes de sancionar

En la práctica, los agentes de la autoridad se centran en tres factores clave: que la carga no comprometa la estabilidad del vehículo, que esté debidamente sujeta y que no obstruya luces, matrícula o señalización. Si todo ello se cumple, la posibilidad de una denuncia se complica, ya que la infracción no radica en «llevar mucho equipaje», sino en cómo se transporta.

Además, hay un aspecto relacionado con la prueba que complicar la situación. Un agente, mencionado por El Debate, señala que la sanción por desestabilización del vehículo es más subjetiva y se torna difícil de demostrar en el lugar. Por eso, en muchas situaciones, la actuación policial se orienta más a advertir o corregir que a multar, salvo que la infracción sea evidente.

Los contrastes entre un turismo y un camión

La comparación con el transporte profesional facilita la comprensión del tema. En vehículos de carga, el exceso de peso o dimensiones inadecuadas puede resultar en la inmovilización y sanciones más concretas, incluso obligando a trasbordar mercancías. En un turismo familiar que se dirige a Marruecos, los controles se centran más en la seguridad inmediata que en un pesaje formal, algo que se torna mucho más complicado en carretera abierta.

Además, la normativa diferencia entre exceso de carga y mala estiba. Si un bulto sobresale, no está adecuadamente señalado o es susceptible de caer, la multa puede ascender a 200 euros; en situaciones de exceso de saliente, esta puede elevarse hasta 500 euros y con la retirada de puntos. Sin embargo, si el vehículo mantiene dimensiones admitidas y la carga está correctamente sujeta, la simple imagen de un “coche sobrecargado” no es suficiente para justificar una multa.

La OPE y el fenómeno del maletero repleto

La Operación Paso del Estrecho resalta esta percepción, pues aglutina miles de vehículos en un corto periodo y muchos viajeros llevan todo lo necesario para una larga estadía en su destino. En 2026, la operación ha vuelto a batir récords, con millones de personas y cientos de miles de autos en movimiento, lo que incrementa la visibilidad de estos coches tan cargados.

Adicionalmente, se asocia la creencia de que la Guardia Civil «deja pasar» casi todo para evitar el colapso en la ruta. No es precisamente así. Lo que realmente ocurre es que la infracción debe encajar en la normativa, y si no hay un exceso de dimensiones, una mala sujeción, ni ocultamiento de luces, la multa se sostiene con dificultad.

Posibles causas de sanción

Carga mal sujeta, que pueda caer o desplazarse de manera peligrosa.

Objetos que impidan la visibilidad de matrícula, luces o intermitentes.

Bultos que sobresalgan más allá de los límites permitidos.

Equipaje que afecte considerablemente la estabilidad del vehículo.

Exceso de peso o dimensiones en vehículos sujetos a controles específicos.

Por el contrario, llevar el coche “lleno” no es automáticamente ilegal si el reparto es razonable, la sujeción es correcta y el vehículo se mantiene dentro de los límites técnicos y normativos. Por ello, son tantos los conductores que cruzan sin recibir una multa, a pesar de que a simple vista parece lo contrario.

Una imagen veraniega, pero no tan sencilla

La carretera hacia el sur deja a su paso escenas impactantes: cofres de techo, cajas, bolsas, colchones e incluso enseres domésticos. Sin embargo, la ley no sanciona la estética del viaje, sino el riesgo real que presenta. Este matiz es el que explicita por qué tantos coches alcanzan su destino sin recibir denuncias.

En esencia, la anécdota de cada verano tiene una lección sumamente práctica: si la carga está bien amarrada, no bloquea elementos esenciales y el vehículo se mantiene dentro de la normativa, la multa queda fuera de contexto. En una operación de tal magnitud como esta, la diferencia entre ir “hasta arriba” e ir mal cargado lo cambia todo.

Un apunte curioso: en algunos trayectos, el maletero aparenta estar tan repleto que la ropa viaja con más orden que los propios pasajeros. Pero, al final, lo que determina la multa no es el volumen, sino el riesgo. En carretera, ese aspecto prevalece más que una mera imagen.