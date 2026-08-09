La carretera de peaje más cara de España y la alternativa gratuita que solo añade 10 minutos

La ruta más costosa del país continúa en Bilbao, pero no está obligando a todos a pagar. **El Debate** informa que el túnel de Artxanda tiene un peaje de 5,65 euros por 25 kilómetros, mientras que la opción gratuita que cruza el puerto de los Leones solo añade de 8 a 10 minutos al trayecto.

Este dato es relevante porque el peaje se ha vuelto un claro ejemplo de la balanza entre coste y tiempo. Por un lado, se cuenta con una vía de pago que es utilizada diariamente por alrededor de 30.000 a 40.000 vehículos; por otro, existe una carretera gratuita que permite llegar al mismo lugar con un ligero retraso y sin afectar a los bolsillos.

El peaje que más penaliza por kilómetro

Si se considera el trayecto completo, la AP-68 que une Bilbao con Zaragoza es actualmente la autopista de pago más costosa de España para coches, con un coste de 39,90 euros. Este recorrido abarca casi 300 kilómetros y cuenta con 21 peajes, una cifra que explica por qué se posiciona por encima de otras autopistas de pago bien conocidas.

No obstante, el caso de Artxanda tiene un detalle significativo: no lidera por la tarifa total del trayecto, sino por el precio por kilómetro. Diversos rankings, incluyendo los de Motor16, colocan los Túneles de Artxanda en la cima como el peaje más caro por distancia, superando al Túnel del Cadí y al Túnel de Vallvidrera. Esto significa que el conductor paga mucho por un recorrido corto, lo que altera significativamente la percepción del peaje.

La opción gratuita que beneficia el cálculo

La alternativa sin coste que menciona El Debate transcurre a través del puerto de los Leones, una carretera paralela que devuelve a la AP-6 y permite realizar un trayecto muy similar en distancia, con solo unos minutos más. Es precisamente este tipo de opción que muchos camioneros y conductores habituales buscan, sobre todo cuando el tráfico lo permite: intercambiar un poco de dinero por un tiempo adicional, y en este caso, bastante escaso.

Esta lógica se alinea con las numerosas rutas gratuitas en España, donde habitualmente cada peaje presenta una vía paralela más lenta pero operativa. En Bilbao, además, hay una red urbana gratuita que ayuda a evitar algunos peajes en el área metropolitana, como la A-8, la BI-30 y la N-637.

Los peajes más costosos en el panorama

Los últimos rankings indican que el mapa de peajes caros en España está bastante concentrado. Después de la AP-68, aparecen la AP-9 que conecta Ferrol con Tui, con 28,10 euros, y la AP-66 entre León y Campomanes, cuyo precio es de 15 euros. Además, si analizamos el coste por kilómetro, los túneles urbanos de Bilbao figuran entre los más caros del país.

A su vez, 2026 ha traído aumentos en varias autopistas de gestión privada. El Gobierno ha implementado incrementos que oscilan entre el 3,64 % y el 4,68 % en una docena de vías, entre ellas la AP-6, la AP-66, la AP-68 y la AP-9. Esto ha perpetuado el debate sobre el verdadero costo de desplazarse por carretera en España.

AP-68 : la más costosa en el trayecto completo para coches, con 39,90 euros .

: la más costosa en el trayecto completo para coches, con . AP-9 : otra de las más caras, con 28,10 euros en el trayecto completo.

: otra de las más caras, con en el trayecto completo. AP-66 : la tercera en la lista, con 15 euros .

: la tercera en la lista, con . Túneles de Artxanda: el peaje más caro por kilómetro, con un precio elevado para un trayecto corto.

Cambios para el conductor

Lo crucial no es solo el precio, sino la relación entre dinero, tiempo y condiciones del tráfico. Cuando la circulación es fluida, la alternativa gratuita puede ser una opción sensata; pero si la carretera secundaria se congestiona, el peaje recupera parte de su valor como compra de velocidad. Por eso estas comparaciones resultan tan relevantes para quienes viajan a diario, incluidos transportistas y repartidores, que deben ajustar cada euro y cada minuto.

También hay un aspecto práctico que es importante tener presente: algunas autopistas estatales o gestionadas por la SEITT ofrecen gratuidad nocturna durante franjas específicas, aunque no existe una regulación uniforme para toda la red. En otras palabras, no es suficiente saber dónde se encuentra el peaje; también hay que tener en cuenta cuándo se cruza.

Un detalle curioso en el mapa

El récord del Artxanda presenta una paradoja interesante: es un peaje elevado, sí, pero al mismo tiempo uno de los más sencillos de evitar con buen conocimiento de la zona. En Bilbao, donde el tráfico entrelaza accesos urbanos, circunvalaciones y túneles, el ahorro puede depender más de la capacidad para interpretar el mapa que de la rapidez. Al final, entre pagar y esperar diez minutos más, muchos conductores ya tienen claro cómo actuar.