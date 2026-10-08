OcasionPlus destaca en atención al cliente con una puntuación de 80 sobre 100 en la plataforma de la OCU

En el sector de la compraventa de vehículos de ocasión, la confianza del consumidor se ha consolidado como el pilar fundamental sobre el que se edifica la reputación de las marcas. Ya no basta únicamente con ofertar un catálogo variado a precios competitivos; los compradores exigen un servicio posventa riguroso, transparente y capaz de ofrecer respuestas inmediatas ante cualquier imprevisto. En este entorno, la capacidad para resolver incidencias de manera ágil marca la diferencia entre una transacción estándar y una experiencia de compra plenamente satisfactoria.

Muestra de este compromiso es la reciente puntuación obtenida por la firma automovilística en la plataforma de resolución de reclamaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Según los registros publicados por la entidad independiente, OcasionPlus cuenta actualmente con una calificación de 80 sobre 100. Esta nota, calculada a partir del desempeño registrado durante los últimos doce meses, reconoce formalmente la eficiencia de la compañía en la atención y gestión de sus clientes.

Una metodología basada en la resolución de conflictos

La metodología empleada por la OCU para determinar esta valoración evalúa la disposición de las empresas para solucionar problemas de consumo por la vía amistosa. Para ello, el organismo pondera tres indicadores estratégicos:

La valoración directa de los usuarios , basada en las opiniones recopiladas tras la tramitación de cada caso.

, basada en las opiniones recopiladas tras la tramitación de cada caso. La tasa de respuesta , que mide el porcentaje de requerimientos contestados por la compañía.

, que mide el porcentaje de requerimientos contestados por la compañía. El tiempo de gestión, centrado en la rapidez empleada por la empresa para responder a las quejas recibidas.

Datos clave: respuesta ágil y alta efectividad

Entre los resultados analizados por el organismo independiente, destacan de forma especial dos cifras representativas del trabajo realizado por la compañía. En primer lugar, OcasionPlus registra un tiempo medio de respuesta de tan solo dos días, un plazo notablemente ágil para el sector. En segundo lugar, alcanza una tasa de cierre de reclamaciones del 88 %, lo que ratifica que la inmensa mayoría de las solicitudes gestionadas concluyen de forma exitosa dentro del sistema de mediación.

La plataforma de la OCU ofrece a los consumidores un canal neutral para presentar incidencias y solicitar intermediación en conflictos de consumo. En este escenario, las valoraciones publicadas reflejan la transparencia y la actitud colaborativa de las empresas participantes. Con estos resultados, OcasionPlus consolida su posición entre las compañías con mejor valoración dentro del sistema, reforzando la seguridad y tranquilidad de los compradores de vehículos seminuevos.