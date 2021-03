Elon Musk: «Ya puedes comprar un coche Tesla con bitcoin»

Ya puedes comprar un Tesla (NASDAQ:TSLA) con bitcoin”.

El último tuit de Elon Musk, publicado este 24 de marzo de 2021, seguro que provoca movimientos en los dos protagonistas de la noticia, su compañía, Tesla, y la criptomoneda, que a esta hora sube un 3,5%, por encima de los 55.228 dólares.

Las 8 palabras que contiene el tuit no pueden ser más reveladoras:

You can now buy a Tesla with Bitcoin

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021