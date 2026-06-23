Fiido lanza tres nuevos modelos de bicicletas eléctricas: soluciones integrales para desplazamientos diarios, aventuras y transporte de carga

La innovadora marca de bicicletas eléctricas Fiido lanzó hoy oficialmente tres nuevos modelos: la Nomads Pro, la T3 y la T3 Max. Reflejando una profunda comprensión de las necesidades del ciclista moderno, estos modelos combinan un diseño elegante y una funcionalidad de alta gama para ofrecer soluciones eficientes y versátiles para los desplazamientos diarios, los viajes de larga distancia y el transporte de cargas pesadas.

Tres modelos, soluciones diversas

Nomads Pro: La todoterreno para desplazamientos y viajes

Público objetivo : Entusiastas del ciclismo de larga distancia y ciclistas urbanos. Motor central de 100 Nm: Supera fácilmente pendientes pronunciadas y cuestas urbanas con una entrega de potencia suave y estable.

: Entusiastas del ciclismo de larga distancia y ciclistas urbanos. Motor central de 100 Nm: Supera fácilmente pendientes pronunciadas y cuestas urbanas con una entrega de potencia suave y estable. Autonomía flexible : La versión estándar incluye una batería extraíble con una autonomía de 75 km (47 millas). Un exclusivo soporte para baterías permite añadir dos baterías adicionales, aumentando la autonomía total hasta 225 km (140 millas).

: La versión estándar incluye una batería extraíble con una autonomía de 75 km (47 millas). Un exclusivo soporte para baterías permite añadir dos baterías adicionales, aumentando la autonomía total hasta 225 km (140 millas). Comodidad todoterreno : Equipada con una horquilla de suspensión neumática de 120 mm y neumáticos todoterreno de 29 pulgadas para un agarre y comodidad óptimos en diversas superficies.

: Equipada con una horquilla de suspensión neumática de 120 mm y neumáticos todoterreno de 29 pulgadas para un agarre y comodidad óptimos en diversas superficies. Precio oficial: Edición estándar: 1999 € | Edición de largo alcance: 2699 €.

T3: La bicicleta eléctrica de carga ágil, compacta y de cola corta

Público objetivo : Familias urbanas y repartidores.

: Familias urbanas y repartidores. Diseñada para la familia : Su diseño compacto de cola corta soporta una carga útil de 150 kg, ideal para los desplazamientos diarios y las compras.

: Su diseño compacto de cola corta soporta una carga útil de 150 kg, ideal para los desplazamientos diarios y las compras. Autonomía de 120 km con una sola batería : Optimizada para viajes urbanos frecuentes de corta a media distancia.

: Optimizada para viajes urbanos frecuentes de corta a media distancia. Precio oficial: Desde 1899 €.

T3 Max: La potente bicicleta de cola larga con almacenamiento de energía

Público objetivo : Aventureros de larga distancia, campistas y usuarios de transporte de alta capacidad.

: Aventureros de larga distancia, campistas y usuarios de transporte de alta capacidad. Gran capacidad de carga : Soporta hasta 200 kg, ideal para cargas familiares pesadas, entregas comerciales y expediciones de larga distancia.

: Soporta hasta 200 kg, ideal para cargas familiares pesadas, entregas comerciales y expediciones de larga distancia. Primera estación de energía móvil del sector : Incorpora una batería de alta capacidad de 972 Wh que alimenta la bicicleta y sirve como fuente de alimentación externa para smartphones, drones y pequeños electrodomésticos.

: Incorpora una batería de alta capacidad de 972 Wh que alimenta la bicicleta y sirve como fuente de alimentación externa para smartphones, drones y pequeños electrodomésticos. Autonomía de 200 km con doble batería : Ofrece una autonomía fiable para viajes de larga distancia.

: Ofrece una autonomía fiable para viajes de larga distancia. Precio oficial: Edición de una batería: 2299 € | Versión insignia con doble batería: 2999 €.

Diseño modular y flexible de la batería

Fiido prioriza la flexibilidad de autonomía. Tanto la serie Nomads Pro como la T3 utilizan un sistema modular para facilitar el cambio de baterías, esencial para viajes largos y uso comercial.

Nomads Pro: El soporte para baterías permite montar dos baterías adicionales directamente en el cuadro, ampliando la autonomía total a 225 km.

T3 y T3 Max: Con una interfaz de batería unificada, estos modelos permiten el intercambio y la compartición de energía sin problemas entre las T3 y T3 Max. Esto permite a los usuarios compartir energía entre bicicletas eléctricas durante actividades grupales al aire libre, eliminando por completo la ansiedad por la autonomía.

Rendimiento y utilidad robustos

Todos los modelos incorporan un motor central de alto rendimiento de 100 Nm, que ofrece un par excepcional en terrenos complejos, desde calles urbanas y caminos de tierra hasta empinadas subidas de montaña. Combinadas con neumáticos duraderos de alto agarre y un cuadro de aleación de aluminio de alta resistencia, estas bicicletas eléctricas soportan con seguridad hasta 200 kg, manteniendo la estabilidad y la comodidad del ciclista incluso con carga completa.

Seguridad y comodidad sin concesiones

Horquilla de suspensión y geometría ergonómica: Reducen drásticamente las vibraciones y la fatiga del ciclista en largas distancias.

Accesorios para desplazamientos urbanos: Guardabarros integrados y bloqueos de rueda para una conducción urbana diaria segura y sin complicaciones.

Capacidad de estación de energía móvil de la serie T3

La batería de 972 Wh de la T3 y la T3 Max (doble batería) va más allá de la propulsión; funciona como una red eléctrica móvil. Puede cargar o alimentar dispositivos como teléfonos inteligentes, drones, altavoces portátiles o minineveras. Esto convierte a la T3 Max en una compañera indispensable para acampar en lugares remotos y para expediciones de varios días, manteniendo tus equipos con energía en cualquier lugar.

Versatilidad en el mundo real

Familia y vida diaria: Una madre puede moverse con agilidad por las calles de la ciudad en la T3 de cola corta para ir al trabajo o hacer la compra, mientras que un padre usa la T3 Max de cola larga para recoger a los niños y transportar artículos pesados ​​para el hogar. Esta configuración en tándem ofrece a las familias urbanas europeas un estilo de vida práctico y ecológico.

Exploración al aire libre: Conquista senderos de montaña con la Nomads Pro o sal de acampada de fin de semana con amigos en la T3 Max. Gracias a su autonomía ampliable y su capacidad de energía móvil, estas bicicletas alimentan tanto tu viaje como tu equipo de acampada, desde la grabación con drones hasta la iluminación nocturna.

Calidad superior y asequibilidad

Fiido mantiene su compromiso de ofrecer alto rendimiento a precios competitivos:

Nomads Pro : Desde 1999 €, haciendo que los viajes de larga distancia de alta gama sean mucho más accesibles que las alternativas del mercado.

: Desde 1999 €, haciendo que los viajes de larga distancia de alta gama sean mucho más accesibles que las alternativas del mercado. Serie T3: Desde 1899 €, ofrece gran capacidad de carga y funciones de batería a una fracción del coste de bicicletas eléctricas de carga similares.

Para brindar a los clientes un servicio y soporte más convenientes en Europa, las unidades para el mercado de la UE se fabricarán en Francia. Con las Nomads Pro, T3 y T3 Max, Fiido ofrece un ecosistema de conducción innovador, flexible y práctico, diseñado para adaptarse perfectamente a los desplazamientos diarios, las aventuras de fin de semana, los recados familiares y la logística comercial.

● Nomads Pro: 1999 € para la versión estándar y 2699 € para la versión extendida

● T3: 1899 €

● T3 Max (batería única): 2299 €

● T3 Max (batería doble): 2999 €