En invierno, el consumo de un coche eléctrico cambia respecto a los meses de calor. No solo aumenta, la batería también dura menos y hay que enchufar el coche con más frecuencia. Los estudios sobre autonomía coche eléctrico en invierno muestran reducciones medias del 18 % en determinadas pruebas y pérdidas de hasta el 41 % en otras condiciones.

¿Cuántos kilómetros se pueden perder?

En 2026, la a Asociación Automovilística Noruega (NAF) realizó una prueba con coches eléctricos en condiciones climatológicas adversas. Las temperaturas llegaron a los 32 grados bajo cero y la reducción media de autonomía fue del 38 %. Hubo modelos que perdieron un 29 % y otros que llegaron al 46 %.

También existen datos del Departamento de Energía de Estados Unidos que apuntan a una reducción del 41 % al circular a siete grados bajo cero, en comparación con hacerlo a unos 25 grados.

Poner la calefacción tiene más importancia de la que pensamos

Según el Departamento de Energía estadounidense, aproximadamente dos terceras partes del consumo adicional registrado con frío se destinan a calentar el habitáculo. La diferencia respecto a un coche de combustión es que este último puede aprovechar parte del calor que genera el motor. En un eléctrico, la climatización necesita utilizar energía de la batería cuando el vehículo está desenchufado.

Pero no todo se explica por la calefacción. Las baterías de iones de litio también funcionan peor a bajas temperaturas y la frenada regenerativa puede recuperar menos energía mientras la batería está fría.

Incluso la presión de los neumáticos influye. Es bastante habitual que disminuya cuando llega el invierno y que pasen varias semanas hasta que nos demos cuenta.

¿Por qué mi coche tarda más en cargar en invierno?

Imagina que paras a cargar durante un viaje y, después de veinte minutos, tienes bastante menos batería de la que esperabas. El cargador funciona correctamente, pero el coche está admitiendo menos potencia de la habitual.

La explicación puede estar en la temperatura de la batería. Cuando está demasiado fría, el vehículo limita la potencia de recarga para protegerla.

Algunos eléctricos incorporan una función de precalentamiento que prepara la batería antes de llegar al cargador. Dependiendo del modelo, puede activarse automáticamente al introducir la estación de recarga como destino en el navegador.

En el ensayo noruego de 2026, tras preparar previamente las baterías, 14 de los 24 coches participantes consiguieron cargar del 10 al 80 % en el tiempo anunciado por sus fabricantes. Otros seis lo hicieron en menos tiempo. Por eso merece la pena dedicar unos minutos a conocer esta función. Es posible que nuestro coche la tenga y llevemos meses sin utilizarla.

Seis hábitos que ayudan a reducir el consumo de batería

Hay varias acciones que podemos llevar a cabo para reducir el consumo de batería en invierno:

Enciende la calefacción antes de salir de casa. Si el coche está enchufado, programa la climatización para que pueda aprovechar la electricidad de la red. Utiliza los asientos calefactables. Si tienes esta opción, quizá no necesites seleccionar una temperatura tan alta en el habitáculo. Deja el coche en el garaje. Siempre que tengas esa posibilidad, estará menos expuesto a las bajas temperaturas durante la noche. Comprueba la presión de los neumáticos. Hazlo cuando estén fríos y siguiendo las recomendaciones del fabricante. Prepara la batería antes de cargar. Especialmente cuando tengas previsto utilizar un punto de recarga rápida durante un viaje. Aprovecha un mismo desplazamiento para hacer varios recados. Así evitarás tener que calentar el interior del coche repetidamente.

Son cambios pequeños que tampoco exigen modificar demasiado nuestra manera de conducir. Eso sí, nunca renuncies al desempañado del parabrisas por intentar ahorrar batería.

¿Interesa comprar un coche eléctrico con bomba de calor?

Si estás pensando en cambiar de coche, pregunta si el modelo que te interesa dispone de bomba de calor. Este sistema puede calentar el habitáculo consumiendo menos electricidad que la calefacción convencional por resistencia. La diferencia dependerá del vehículo y de la temperatura exterior.

También es interesante preguntar por el sistema de precalentamiento de la batería. Es un detalle al que quizá no prestemos demasiada atención en el concesionario, pero que agradeceremos cuando tengamos que recargar durante un viaje en enero.

Consejos finales antes de salir de viaje

Para ir al trabajo o llevar a los niños al colegio, probablemente sea suficiente con cargar el coche algo más a menudo. La situación cambia cuando tenemos por delante varios cientos de kilómetros.

Antes de salir, revisa dónde puedes parar a recargar y deja un margen de batería suficiente para afrontar posibles imprevistos.

Después de pasar un invierno conduciendo un eléctrico, seguramente tendrás una idea mucho más precisa de su consumo real. Mientras tanto, es preferible programar una parada adicional que llegar a los últimos kilómetros del viaje preocupado por el porcentaje de batería.