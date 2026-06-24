¿Cuál es el precio de un seguro de moto 125?

Las motos de 125 cc cada vez tienen más protagonismo en la movilidad urbana. Ello es así porque, en comparación con los automóviles, facilitan llegar antes al destino y se aparcan más fácilmente. Además, pueden ser conducidas por quienes atesoren una antigüedad de tres años con el carnet B de coche. Y son más económicas que un turismo en concepto de adquisición, combustible, mantenimiento y seguro.

En el caso de este último, al buscar un seguro de moto 125 online algunos usuarios se preguntan cuál es su precio. Al respecto, los profesionales del sector asegurador explican que los seguros no tienen una tarifa única y que para determinar la prima de la póliza se tienen en cuenta distintos factores.

¿Qué factores influyen en el precio de un seguro de moto?

Cuando se accede a un tarificador online para calcular el precio de un seguro de moto 125 es necesario introducir los datos tanto del vehículo como del conductor para que la entidad aseguradora pueda evaluar el nivel de riesgo a cubrir:

Tipo de moto. La marca, el modelo y la cilindrada de la moto, así como la fecha de compra y matriculación, son factores que influyen en el precio del seguro. En este sentido, por lo general es más económico asegurar un scooter de 125 cc que una motocicleta naked de 500 cc.

La marca, el modelo y la cilindrada de la moto, así como la fecha de compra y matriculación, son factores que influyen en el precio del seguro. En este sentido, por lo general es más económico asegurar un scooter de 125 cc que una motocicleta naked de 500 cc. Edad. El precio del seguro suele ser mayor para los conductores más jóvenes. Ello es así porque, según las estadísticas, tienen más probabilidades de sufrir un accidente de circulación.

El precio del seguro suele ser mayor para los conductores más jóvenes. Ello es así porque, según las estadísticas, tienen más probabilidades de sufrir un accidente de circulación. Experiencia. Asimismo, un motorista con pocos años de antigüedad con el carnet de conducir representa un mayor riesgo que un conductor veterano.

Asimismo, un motorista con pocos años de antigüedad con el carnet de conducir representa un mayor riesgo que un conductor veterano. Historial de siniestralidad. Si un conductor ha presentado pocos o ningún parte con responsabilidad en los últimos años, se le aplica una bonificación (descuento) al contratar su seguro de moto. Por el contrario, acumular accidentes en los que haya sido considerado responsable puede incrementar la prima.

Si un conductor ha presentado pocos o ningún parte con responsabilidad en los últimos años, se le aplica una bonificación (descuento) al contratar su seguro de moto. Por el contrario, acumular accidentes en los que haya sido considerado responsable puede incrementar la prima. Uso de la moto. En el proceso de tarificación también hay que indicar si la moto se va a utilizar a diario u ocasionalmente.

En el proceso de tarificación también hay que indicar si la moto se va a utilizar a diario u ocasionalmente. Código postal. Por lo que respecta al código postal, permite conocer la tasa de siniestralidad del municipio de residencia.

Por lo que respecta al código postal, permite conocer la tasa de siniestralidad del municipio de residencia. Aparcamiento. Por último, aparcar en la calle, donde una moto está más expuesta, o hacerlo en una plaza de garaje o un recinto privado también influye en el precio del seguro.

Además, la modalidad de seguro de moto elegida (Seguro a Terceros básico, Seguro a Terceros más Robo e Incendio o Seguro a Todo Riesgo) y coberturas opcionales como Accidentes del Conductor o Asistencia en Viaje –si el interesado las incluye en la póliza– son factores que influyen en la prima.

Seguro de moto 125: ¿cuánto puede costar?

A modo de ejemplo de cómo los datos de la moto, el perfil del cliente y el tipo de seguro elegido se tienen en cuenta para determinar la prima de la póliza, una simulación realizada para una moto de 125 cc, con un año de antigüedad, en el tarificador online de AMV puede dar como resultado un precio desde 105 euros para un Seguro a Terceros sin asistencia en viaje.