Comprar una moto de segunda mano en Internet: qué revisar antes de pagar

Buscar una moto de segunda mano en Internet ofrece más opciones que nunca, pero también más riesgo si el comprador no revisa lo suficiente antes de pagar. Un anuncio con buenas fotos puede ocultar detalles importantes sobre el estado real del vehículo, especialmente en piezas que se desgastan con el uso diario como los neumáticos.

Dónde buscar y qué esperar de una plataforma seria

Comprar una moto por Internet exige comparar varias fuentes antes de decidir. Los portales especializados en subastas ofrecen acceso a un volumen mucho mayor de unidades que un anuncio individual. Una subasta de motos como la de SCA Auction permite consultar cientos de miles de motocicletas dañadas, siniestradas o con título limpio, con registro gratuito y subastas diarias que muestran fotos detalladas del estado de cada unidad antes de pujar.

Documentación que debe acompañar cualquier moto

Antes de hablar de precio conviene confirmar que la documentación esté en regla. El vendedor debe entregar la ficha técnica, el permiso de circulación y el historial de mantenimiento si existe. Una moto sin papeles claros representa un riesgo legal que ningún ahorro compensa.

Revisión mecánica general antes de decidir

Una revisión mecánica básica ayuda a detectar problemas antes de que se conviertan en gastos inesperados. Revisar el motor en frío, escuchar ruidos extraños y comprobar fugas de aceite forma parte de cualquier inspección seria.

Elemento Qué revisar Motor Ruidos anormales, fugas, arranque en frío Frenos Recorrido de la maneta, desgaste de pastillas Suspensión Fugas en los amortiguadores, rebote Cadena Tensión correcta y lubricación Neumáticos Desgaste, presión, fecha de fabricación

Los neumáticos merecen atención especial

Pocos compradores dedican tiempo suficiente a revisar los neumáticos de una motocicleta antes de pagar, y esa es precisamente la parte que más afecta la seguridad diaria. Un neumático de moto en mal estado reduce el agarre en curva y aumenta la distancia de frenado, algo crítico en cualquier tipo de neumático montado sobre dos ruedas en lugar de cuatro.

Cómo saber cuándo debes cambiar las ruedas

Existe una profundidad mínima legal para el dibujo de la banda de rodadura, generalmente fijada en 1.6 milímetro en la mayoría de países, aunque muchos fabricantes recomiendan cambiar antes de llegar a ese límite por motivos de seguridad real. El desgaste de los neumáticos no siempre es uniforme, así que conviene revisar toda la superficie de contacto y no solo el centro de la banda.

Los indicadores de desgaste integrados en las ranuras principales de la banda facilitan esta comprobación sin necesidad de herramientas especiales. Cuando el dibujo en las ranuras principales llega al nivel de estos indicadores, ha llegado el momento de cambiar las ruedas sin demora.

Cómo comprobar la presión de los neumáticos correctamente

Revisar la presión de los neumáticos antes de cualquier prueba de manejo evitar conclusiones equivocadas sobre el comportamiento de la moto. La presión correcta varía según el modelo de motocicleta y el peso que va a transportar, por lo que conviene consultar siempre la presión recomendada por el fabricante antes de ajustar cualquier valor.

Un manómetro para medir la presión resulta indispensable en esta tarea, ya que calcular a ojo casi siempre lleva a error. Los expertos recomiendan verificar la presión al menos una vez al mes, y siempre con los neumáticos fríos, ya que el calor generado durante la conducción altera la lectura real.

Qué condiciones tienen que tener los neumáticos antes de rodar

¿Qué condiciones tienen que tener los neumáticos de una moto para considerarse seguros? Deben tener los neumáticos una profundidad del dibujo por encima del mínimo legal, sin grietas visibles en los laterales y con una presión de las ruedas dentro del rango recomendado. Las condiciones de los neumáticos que no cumplen estos puntos ponen en riesgo tanto el agarre como la estabilidad, así que conviene verificar cada punto antes de rodar largas distancias.

Los fabricantes de neumáticos suelen publicar tablas con la profundidad de la banda recomendada según cada modelo. Cambiar el neumático antes de que la goma alcance el límite evita que un desgaste avanzado pueda provocar un desgaste irregular en las ruedas de moto y afecte el comportamiento general de la motocicleta en carretera.

Antigüedad y estado de la goma

Un neumático de motocicleta puede parecer nuevo por fuera y sin embargo estar peligroso por dentro, ya que la goma puede deteriorarse con el tiempo incluso sin mucho uso. La fecha de fabricación viene marcada en el lateral, y muchos talleres recomiendan cambiar los neumáticos cada cinco años independientemente del desgaste visible, sobre todo en motos que pasan largos periodos guardadas.

Esta regla de neumáticos cada cinco años responde a que la mezcla de goma pierde flexibilidad y tracción con el paso del tiempo, aumentando el riesgo de una pérdida de agarre repentina en condiciones húmedas.

Diferencias entre tipos de neumáticos según el uso

No todos los modelos ofrecen las mismas condiciones óptimas para cada tipo de conducción. Existen diferencias claras entre los neumáticos de carretera pensados para asfalto seco y los neumáticos deportivos diseñados para mayor agarre en curva a costa de una vida útil más corta.

Neumáticos de carretera para uso diario y viajes largos

Neumáticos deportivos para conducción exigente en curva

Neumáticos de invierno para climas fríos y superficies húmedas

Neumáticos mixtos para quienes combinan asfalto y caminos de tierra

Elegir el tipo de neumático correcto según el tipo de motocicleta y el uso real mejora tanto la durabilidad como la seguridad en cada trayecto, ya sea una moto de carretera para trayectos largos o un modelo pensado para conducción más exigente. Mantener siempre neumáticos con una banda en perfectas condiciones marca la diferencia frente a rodar con un mm de profundidad insuficiente.

Qué preguntar directamente al vendedor

Antes de cerrar cualquier compra conviene hacer preguntas concretas que un vendedor honesto responderá sin problema.

Cuál es la fecha de fabricación de los neumáticos actuales Si la moto ha sufrido caídas o accidentes previos Cuándo se realizó el último cambio de aceite y filtros Si existe algún distribuidor de neumáticos de confianza donde se hayan comprado repuestos Por qué motivo se vende la moto en este momento

Las respuestas evasivas suelen ser una señal de alerta tan clara como cualquier defecto visible en la carrocería.

Consejos finales antes de pagar

Un comprador preparado siempre tiene ventaja frente a otro guiado solo por el entusiasmo del anuncio. Comparar precios entre varias motos similares, exigir fotos adicionales de zonas poco visibles y probar la moto en persona antes de transferir cualquier dinero reduce enormemente el riesgo de una compra arrepentida. Mantener las condiciones óptimas de neumáticos, frenos y cadena desde el primer día también facilita la reventa futura si algún día decides cambiar de moto.

Conclusión

Comprar una moto de segunda mano en Internet puede resultar una decisión inteligente cuando se investiga con calma antes de pagar. Revisar los neumáticos de tu moto con la misma atención que el motor o la documentación protege tanto la seguridad como el bolsillo del comprador. Una inspección completa, sin prisas y con preguntas directas al vendedor, marca la diferencia entre una compra satisfactoria y un problema costoso.

FAQ

¿Puedo confiar en una moto con neumáticos nuevos aunque el resto esté descuidado?

No necesariamente, ya que unos neumáticos nuevos no compensan problemas mecánicos graves en el motor o la suspensión.

¿Cómo sé si el vendedor ha inflado correctamente los neumáticos antes de las fotos?

Solo comprobándolo tú mismo con un manómetro en el momento de ver la moto, ya que las fotos no reflejan la presión real.

¿Vale la pena comprar una moto solo por su bajo precio si necesita neumáticos nuevos?

Depende del ahorro real tras sumar el coste de neumáticos nuevos, así que conviene calcular ese gasto antes de decidir.

¿Los neumáticos de moto se desgastan igual que los de un coche?

No obstante, los neumáticos de las motocicletas suelen desgastarse de forma distinta debido a la inclinación en curva y al menor punto de contacto con el asfalto.

¿Puedo montar neumáticos de otra marca sin problema?

Generalmente sí, aunque conviene respetar el tipo de neumático recomendado por el fabricante de la moto para mantener el comportamiento esperado.