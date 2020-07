¿Sabías que te puede ‘cazar’ el radar instalado en los carriles del sentido contrario?

No te fíes, porque estamos rodeados por los artefactos de la DGT y estos son cada días mas sofisticados.

Y si hasta ahora confiabas en que sólo te podían multar los de tu lado, ya te puedes ir olvidando de eso.

Los radares pueden pillarte independientemente del carril de la carretera en el que se cometa la infracción. Ahora bien, existen (como en todo) algunas excepciones que nos salvarán de recibir la sanción.

Los radares que más probabilidades tienen de detectar un exceso de velocidad en ambos sentidos de circulación son los fijos que están situados en medianas y los móviles, aunque este caso dependerá de cómo estén calibrados y de su alcance.

Cómo evitarlos

Obviamente, no hay ni trucos ni magia: para evitar una multa por exceso de velocidad lo mejor es respetar los límites de velocidad. Así, además, conducirás seguro tú y el resto de conductores que te rodeen.

Pero en el caso de que te pille un radar circulando en sentido contrario, puede suceder que el foto salgáis dos vehículos y, entonces, no quede claro cuál de los dos ha cometido la infracción, por lo la sanción no sería válida.

Por otro lado, a las motocicletas no les afecta este doble funcionamiento de los radares de velocidad: estos vehículos no tienen matrícula delantera y, por tanto, no podrían ser indentificados en estos supuestos.