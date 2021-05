Cómo comprar un coche de segunda mano y salir ganando

Ahora mismo, la manera favorita de la mayoría de personas para comprar coches de segunda mano es hacerlo a través de Internet, en donde podemos encontrar tanto vendedores particulares como profesionales.

Nos vamos a centrar en los sitios web de vendedores profesionales, así que os vamos a dar una serie de consejos para que la compra de un vehículo usado por Internet sea perfecta.

Hay que fijarse en las fotos y en la calidad

Elegir un coche que no podemos ver no es sencillo. Cuando estamos delante de un vehículo podemos apreciar los desperfectos de la carrocería, los desgastes interiores, vemos cómo están los neumáticos, etc.

Desde casa es más complicado, de forma que una web de venta de coches usados pondrá decenas de imágenes de cada vehículo, tanto del interior como del exterior.

Además, las fotos deben estar hechas en alta resolución, lo cual nos permitirá verlas mejor y hacer zoom varias veces sin que se pixelen, apreciando hasta el más mínimo detalle.

¿Tiene buenas opiniones de otros clientes?

Hoy en día todos opinamos sobre nuestras experiencias en Internet, de manera que no será complicado encontrar las experiencias de otros clientes si buscamos el nombre del portal en cualquier buscador.

Si es una web conocida encontraremos bastantes reseñas en Google y es más que probable que los clientes hayan escrito en foros especializados y webs que se especializan en recabar experiencias de compra. En esas opiniones veremos cómo tratan en esa página a los que les compran los coches.

No debe asustarnos encontrar alguna opinión negativa. Por un lado, puede estar escrita por un competidor y por otro, solemos exponer solo las malas experiencias, nunca las buenas.

Deben de darnos varias garantías

Cualquier profesional de la compraventa de coches de segunda mano nos debe ofrecer una garantía de doce meses. Es lo que marca la ley y lo mínimo que debemos exigir.

A dar esta garantía están obligados, pero no lo están a dar alguna adicional, como permitir que devolvamos el coche que hemos comprado dentro de unas condiciones que se pactan en la firma del contrato.

Que un concesionario nos deje devolver un coche usado demuestra que hemos salido ganando con la compra, pues quiere decir que nos han vendido un vehículo en perfecto estado que no va a fallar.

Hay que evitar los concesionarios que nos cuelan sobrecostes en la entrega

Cuando nos dan el precio final hay que tener cuidado, ya que algunos concesionarios de coches usados nos “cuelan” una buena cantidad que añaden al coste del vehículo.

Los camuflan como “costes de entrega” y pueden sumar muchos cientos de euros al que se suponía que era el precio final, por lo que conviene estar atento.

¿Hay alguna web que cumpla con todos estos requisitos?

Si estamos buscando un coche usado sí que hay webs que cumplen con todas estas premisas, siendo Clicars una de ellas, un portal que tiene concesionarios físicos por toda España y que vende por Internet, lo que posibilita que podamos comprar un coche de segunda mano sin movernos de casa.

En su web tenemos decenas de fotos de cada coche y podemos devolverlo durante 15 días antes de llegar a los 1.000 km, algo que nos da una tranquilidad enorme al comprar un coche sin verlo, pues sabemos que lo vamos a poder devolver si no es como pensábamos.