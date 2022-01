‘iX Flow’: el coche de BMW que cambia de color con solo pulsar un botón

Lo que inventa el ser humano. Y en este caso, usando tinta electrónica.

BMW ha creado un vehículo, el iX Flow, que puede cambiar de color su parte exterior con solo pulsar un botón.

El fabricante alemán ha aprovechado los reflectores del CES 2022 para dar rienda suelta a su imaginación al presentar el más ambicioso —y singular— concepto de personalización en el BMW iX M60, el primer SUV eléctrico de la serie M de la compañía.

BMW presentó el ‘artefacto’ este 5 de enero de 2022 durante un evento tecnológico celebrado en Las Vegas (EE.UU.).

«En el futuro, los clientes de BMW podrán cambiar el color de su coche con solo presionar un botón», explicó Strella Clarke, líder del proyecto BMW iX Flow.

El vehículo exhibido no puede cambiar de rojo a negro y de amarillo a verde, por el momento, sólo de blanco a negro, npero el BMW iX Flow es un importante paso hacia adelante en la tecnología de cambiar de colores.

La representante del fabricante alemán de automóviles indicó que esta tecnología puede beneficiar a sus usuarios de distintas formas.

Por ejemplo, si alguien pierde su vehículo en un estacionamiento este podría hacer un destello para que sea más sencillo localizarlo.

«Al cambiar de color, podemos cambiar el reflejo de la luz solar y así cambiar las propiedades térmicas del automóvil», continuó Clarke, detallando que, de este modo, pueden respaldar los objetivos de sostenibilidad de su compañía.

#CES2022 FAVORITE! #BMW iX Flow technology allows a driver to change the color of their car with the push of a button. 4 new «My Modes» offer a personalized digital experience inside and out. #innovation 📹: @BMW pic.twitter.com/9vLv5SlJjI

— Rocky Nash | 🔴 Live Producer (@rockynashlive) January 5, 2022