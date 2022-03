Fiido Beast, para valientes, no para la media

Ser o no ser, esa es la cuestión. Desde William Shakespeare, esta mítica frase se ha traducido o interpretado de múltiples formas. ¿Deberíamos ceñirnos a las reglas con las que ya estamos familiarizados o explorar los límites de lo desconocido? En Fiido, la empresa conocida por su diseño innovador, nos dan la respuesta con Fiido Beast, un patinete eléctrico que está rompiendo todas las reglas.

Desde la bicicleta eléctrica D11 en 2020, o la bicicleta eléctrica Fiido X en 2021 que provocó una gran discusión en Indiegogo. Fiido siempre ha otorgado gran importancia a la conexión con sus usuarios. Creen que colocarse entre marca y usuario es una opción bidireccional, porque ambas partes deben tener la misma búsqueda y afirmación de un determinado concepto, formando así el campo magnético y la decisión de elección mutua. Su misión es tener el coraje de desafiar nuestros límites y perseguir las profundidades de lo desconocido. Entre el presente y el futuro, la vida y el sueño, la posibilidad y la imposibilidad… Todo esto podría constituir diez mil posibilidades, o más, resumiendo, innumerables posibilidades.

Como dijo Keven Wong, fundador y director de tecnología de Fiido: «La demanda de los usuarios siempre ha sido nuestra mayor inspiración. Fiido se compromete a brindarles a los usuarios una experiencia de producto diversa. Con este fin, mantenemos una estrecha conexión con los usuarios, percibimos sus necesidades de valor, y continuar explorando una diversión de conducción más creativa para los usuarios». Después de años de experiencia en la industria de las bicicletas eléctricas, Fiido amplió su matriz de productos deportivos tecnológicos este año y lanzó su primer scooter eléctrico de diseño exclusivo.

En el scooter eléctrico Beast, el primer scooter eléctrico de Fiido, la combinación innovadora de scooter eléctrico y go-kart, sin duda uno sus aspectos más destacados, le da al scooter eléctrico más importancia al modo de conducción. A diferencia del modo tradicional de ciclismo de pie individual, amplía el modo de kart al montar en la bicicleta sentado. Este es también un diseño patentado único.

Tan hardcore como su nombre «bestia», los motores duales de alta velocidad de 1.300 W (F: 500 W, R: 800 W) proporcionan suficiente potencia para mostrarnos un rendimiento de conducción teroide y potente, especialmente en escalada todoterreno. Combinado con el sistema de frenos hidráulicos dobles y la suspensión doble, puede desafiar fácilmente cualquier montaña todoterreno empinada y fangosa y, sin embargo, también podría proporcionar una respuesta de frenado más rápida para la conducción todoterreno.

Equipado con una batería grande de 1.536 Wh, es la configuración de mayor capacidad de la actual producción en masa de scooters eléctricos. El alcance puede alcanzar los 100 km en el modo de conducción única. Como la mayoría de los otros productos de Fiido, la batería de Beast también está diseñada como extraíble, fácil de reemplazar, cargar y más exigente. Los usuarios pueden cambiar entre el modo de conducción simple y doble según sus necesidades de conducción. Si desea ahorrar electricidad, puede elegir el modo de conducción única, también para disfrutar de una experiencia de ciclismo al aire libre más cómoda. Si quiere sentir la locura de la conducción todoterreno, simplemente cambie al modo de conducción dual y disfrute de la diversión salvaje.

Esta vez, Fiido eligió una llanta profesional todoterreno run-flat de 11 pulgadas para la configuración de la llanta, lo que brinda un agarre más fuerte y una protección a prueba de puñaladas para la conducción. Es obvio que el scooter eléctrico Beast es más adecuado para la conducción todoterreno. También es una prueba de la intención de diseño de Beast: brindar un apoyo confiable para que los ciclistas exploren con valentía lo desconocido.

En términos de diseño general, Beast continúa con el estilo futurista y minimalista de Fiido. El diseño general es simple, limpio y, sin embargo, sigue siendo resistente. Gracias a su cuerpo de aleación de magnesio de grado aeronáutico, el peso del scooter es de solo 36,5 kg. Además habrá dos versiones de color disponibles para Beast.

Al igual que el Fiido X del año pasado, Beast también equipa el sistema de seguridad sin llave, que permite que el teclado controle el scooter en lugar de usar la llave, y no se preocupe más por el riesgo de pérdida de la llave durante la conducción todoterreno, con garantía de seguridad suficientes. Fiido aún no ha anunciado la velocidad máxima para el Beast, pero según las especificaciones actuales que conocemos hasta ahora, no será lento con seguridad. Fiido aún tiene que publicar las especificaciones de velocidad de Beast, probablemente porque estén considerando las leyes de circulación regionales, para lograr un equilibrio entre la alta velocidad y la legalidad. Se cree que Fiido anunciará oficialmente la velocidad específica antes del lanzamiento oficial del crowdfunding. Pueden consultar el sitio web de Fiido o las redes sociales para obtener más actualizaciones sobre Fiido Beast.

A pesar de que aún deben publicarse algunas especificaciones, según lo que se sabe hasta ahora, como el primer scooter eléctrico de Fiido, Beast es un producto muy emocionante, tanto en términos de diseño como de rendimiento. El concepto de coraje y libertad de Fiido se expresa fuertemente en el diseño de productos y la expresión funcional de Beast. Es un buen trabajo que rinde homenaje a cada persona que siempre se mantiene a la vanguardia, y también rinde homenaje a cada alma que sigue persiguiendo la libertad y los sueños. Ahora todos los entusiastas de las actividades al aire libre, los entusiastas del todoterreno, los fanáticos de los scooters eléctricos y los fanáticos de los karts pueden agregar el scooter eléctrico Beast a la lista de deseos de este año por adelantado.

Según Fiido, Beast estará disponible para pedidos anticipados en Indiegogo a mediados de marzo y también se lanzará en el sitio web de Fiido más adelante. Según los últimos dos proyectos de crowdfunding de Fiido, el precio de reserva anticipada se anunciaría con un gran descuento. Vamos a esperar y ver.