¿Cómo elegir la pieza correcta para mi coche?

Un vehículo requiere un mantenimiento continuo si deseamos que funcione de manera adecuada. Hay piezas que han de ser sustituidas por puro desgaste, como los amortiguadores, escape, pastillas de freno o kit de distribución. Otras, sin embargo, han de ser sustituidas cuando se rompen, como un faro o el alternador. ¿Cómo elegir bien las piezas para nuestros coches? Ahora es mucho más simple, ya que dispones de un amplio catálogo de entre todos los Recambios entre el que poder elegir.

Escoger la pieza correcta para el coche

Muchas veces nos surgen las dudas sobre qué pieza es la más adecuada para nuestro vehículo cuando una se estropea. Hay una manera muy sencilla de escogerla, y es utilizando el buscador de páginas web como DAPARTO, en la que podrás encontrar prácticamente todas las marcas de coches y sus modelos. Introduces los datos de manera manual y verás los recambios que hay disponibles para tu modelo de vehículo. Debes tener presente cuál es el año de fabricación de tu coche, ya que puede haber diferentes versiones aunque se trate del mismo modelo. Esto consigue que des con la pieza adecuada y no haya posibilidad de errores.

En la fabricación de las piezas siempre se siguen unos estrictos criterios de calidad, por lo que todas las piezas están certificadas y garantizadas. Los mejores fabricantes son los que ponen todo sus recambios a tu disposición. Así podrás elegir los precios que más te interese, pero todo sin tener que comprometer la calidad del recambio. Además, se consigue un ahorro importante, ya que puedes obtener hasta un gran descuento en tus nuevos recambios. Ya no es necesario tener que esperar a primeros de mes para cobrar para poder elegir la pieza que te hace falta si se te ha averiado o sufre desgaste.

Cómo no fallar en la elección de tu pieza

Debes tener claro el modelo exacto de tu coche, el año de fabricación y todo aquello que pueda aportar información para que la elección sea correcta. Hay fabricantes que tienen modelos muy parecidos, sin embargo, las piezas no valen de un coche para otro. Para salir de dudas, puedes mirar la ficha técnica de tu vehículo, ya que hay conocerás todos los detalles necesarios para encargar tu pieza sin posibilidad de fallo.

Otra de las opciones es preguntar a nuestro mecánico de confianza, por el hecho de que somos nosotros quienes podemos aportar la pieza que creemos más conveniente al taller para que la sustituya. Él te proporcionará la información necesaria para que comprarla no suponga problemas.

¿Tengo que comprar piezas de la marca?

Sabes que las piezas y recambios de los fabricantes suelen tener un precio más elevado que el de otros. Por eso, no es necesario que adquieras el recambio original, ya que las marcas que fabrican para nuestro modelo de coche dan una calidad muy alta por un precio bastante inferior. Por tanto, no afectará en ningún momento al funcionamiento de tu vehículo. La diferencia es prácticamente inexistente, solo existe en el precio.

¿Cuándo cambiar las piezas de mi coche?

Un coche se encuentra sometido a mucho desgaste, ya que las piezas tienen una vida útil limitada. Por ejemplo, una batería es extraño que dure más de 5 años. Los amortiguadores deben cambiarse cada 60.000 km, y el kit de distribución dependerá de cada vehículo, pero nunca más tarde de los 10 años.

Hay otros recambios que se cambian con mayor frecuencia, como el filtro de aceite, el de aire, o el del habitáculo. Para saber cuándo debemos realizar el cambio, hay que mirar el manual del vehículo, en el cual se indica cuándo es el momento más adecuado. En todo caso, la opinión del mecánico es la que determina la conveniencia de esa sustitución.

Cambiar las piezas que se van desgastando de nuestro coche cuando toca es una garantía de funcionamiento. Si no lo hacemos, el coche no dará lo mejor de sí, en algunos casos, se pueden provocar averías costosas de arreglar. Por tanto, con los precios tan ajustados que se ofrecen en los recambios, no es necesario apurar hasta el último momento la fecha de sustitución.

No tienes excusas, todas las marcas en un solo lugar

En Daparto vas a encontrar cualquier pieza que necesitas, son más de 10 millones de referencias entre las que se encuentran las de tu vehículo. Gracias al proceso tan sencillo de elección de marca y de modelo, tenemos la certeza de que vamos a dar con todos los recambios existentes para nuestro coche y de diferentes fabricantes. Así podremos elegir aquel que más nos interese.

No demores en la sustitución de las piezas que ella presenta signos de debilidad, reemplázalas lo antes posible y asegúrate que tu coche sigue dando lo mejor de sí. Podrás sacarle más provecho durante más tiempo si lo mantienes al día.