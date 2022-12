2023 será el mejor año para comprar coches eléctricos

El mercado automovilístico comienza a sufrir las limitaciones que algunas instituciones gubernamentales han comenzado a imponer. La industria en general se ve obligada a adaptarse a las nuevas exigencias que se desprenden de los nuevos retos sociales, entre los que destaca principalmente el problema de la contaminación. Desde hace algunas décadas las naciones han intentado poner en marcha protocolos que ayudasen a aminorar este problema y, a su vez, los efectos perjudiciales derivados de su acción. Ahora, más que nunca, las leyes han comenzado a ser restrictivas e incluso asistimos a las prohibiciones locales que impiden a ciertos vehículos circular por zonas determinadas o, sencillamente, circular.

La apuesta por la automoción eléctrica es firme, tanto que el Parlamento Europeo incluso ha fijado día y hora para que los motores de combustión dejen de fabricarse. Desde 2030 sólo podrán fabricarse motores eléctricos o, en su defecto, impulsados por energías alternativas. Sin duda, una medida restrictiva que obligará a la población a hacerse con coches eléctricos, si es que no han apostado ya por uno. De hecho, este incentivo podemos verlo ya en formato económico gracias a las ayudas que muchos países están dando a aquellos ciudadanos que deseen adquirir un vehículo eléctrico. Y es que, a decir verdad, los precios de coches eléctricos actuales no son demasiado asequibles sin esta aportación.

Por suerte para los usuarios que deseen apostar por la automoción limpia, 2023 será el mejor año hasta el momento para comprar un coche eléctrico debido al lanzamiento de nuevos modelos que podremos encontrar por 8.000 €. Para quienes estén interesados en una inversión de este tipo, en este artículo hablaremos de los nuevos coches que saldrán al mercado en 2023 y que resultarán una oportunidad única de pasarse a los eléctricos a precio de ganga.

¿Cuáles son los eléctricos más asequibles actualmente?

Como decíamos, el precio de los coches eléctricos no es especialmente asequible, ya que la oferta de vehículos con esta mecánica es muy limitada y no existe una gran competencia entre marcas que motive un juego de costes. Esto por no hablar del avance lento en el desarrollo de esta tecnología, que tampoco ayuda a que los costes de producción y comercialización puedan ser bajos. No obstante, hasta el momento en España hemos podido acceder (y seguimos pudiendo) a dos modelos eléctricos con precios más o menos accesibles y que han sido los más vendidos del mercado. Se trata del Dacia Spring y el Nissan Sakura.

El modelo de Dacia fue el primero eléctrico cuyo precio se estableció en los 20.000 € aproximadamente en su versión de acceso. Con 230 km de autonomía y 45 CV de potencia son las principales características de este coche por el que ha apostado casi el 80% de los compradores que han adquirido un coche de mecánica eléctrica. Posterior a él fue el lanzamiento del pequeño Nissan Sakura, un urbano eléctrico que la marca nipona sacó al mercado bajo la categoría de “kei car”, un formato muy popular en el mercado japonés. Su versión de acceso puede adquirirse por apenas 16.000 €, un precio de salida bastante razonable tratándose de un coche eléctrico. Su autonomía es de 180 km y su potencia de 64 CV, lo que le permite alcanzar los 130 km/h.

¿Qué novedades nos trae 2023?

El precio y las capacidades del Dacia Spring y el Nissan Sakura serán superadas en 2023 gracias a los nuevos lanzamientos que realizarán varias marcas conocidas del sector automovilístico.

El BYD Seagull será la opción más barata a la que podremos acceder en el año que nos viene en apenas dos semanas. 8.000 € es el precio de acceso con el que, al parecer, la marca china quiere irrumpir en el sector automovilístico para postular su domino sobre este nuevo segmento que aspira a generalizarse en un plazo de no más de 10 años. La incorporación de baterías de sodio es la principal novedad, que al ser más baratas permiten reducir el coste de compra. Con 300 km de autonomía, que estarán a disposición de los compradores del que parece que será el eléctrico más barato del mercado y que verá la luz en el segundo trimestre de 2023.

350 km de autonomía tendrá el Citroën ë-C3, aunque también subirá su precio de acceso a los 10.000 €, un coste que sigue siendo muy competitivo para un sector como el de los eléctricos y una firma consolidada como Citroën. Con una estética diferenciada de la versión de combustión, características técnicas y capacidades muy satisfactorias y una potencia de 82 CV, parece que este modelo será uno de los más demandados del mercado por su excelente relación calidad/precio.

Aparte de estos dos lanzamientos, parece que FIAT comercializará el FIAT 600, la versión eléctrica del 500X, y Hyundai lanzará un nuevo eléctrico que sustituya al actual i10.